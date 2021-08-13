快訊／三星李在鎔假釋出獄！3分鐘搭車快步離開：讓國民擔心了

▲三星電子副會長李在鎔13日假釋出獄。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星電子副會長李在鎔（이재용）曾涉前總統朴槿惠「閨蜜門」干政案，原本才於今年1月在首爾高院判處2年6個月徒刑，再度遭到當庭羈押，不過受到全球晶片荒與國際情勢影響，南韓法務部決定假釋。李在鎔今（13）日上午10時步出首爾看守所時表示，「讓國民擔心了！」

根據《韓聯社》報導，李在鎔今年1月18日在首爾高等法院更審被判處2年半徒刑，由於全球晶片供應嚴重短缺，加上三星集團在半導體全球市場上與台積電（TSMC）處於激烈競爭狀態，導致政壇與財經界屢屢傳出呼籲總統文在寅特赦李在鎔的聲浪。經過207天以後，李在鎔終於再度假釋出獄。

▲三星電子副會長李在鎔13日上午10時假釋出獄。（圖／路透社）

不過，由於南韓刑法《特定經濟犯罪加重處罰法》第14條規定，若其犯罪所得超過5億韓元，則從刑期結束、或停止執行日起的5年內將被限制就業，因此李在鎔假釋出獄後，恐怕得面臨限制就業。另外，南韓法務部決定，李在鎔假釋出獄後將接受「保護觀察」（保護管束，即感化令），未來若需變更居住地、或在國內外進行旅遊超過1個月，則須事前向保護觀察官報備。

李在鎔上午10時（台灣時間上午9時）以一身黑色西裝步出首爾看守所（서울구치소）正門，他向現場媒體記者表示，「帶給國人們巨大擔憂，在此我深表歉意。對於我的擔憂、責難、憂心、巨大期待，我都在用心傾聽，未來將會更努力！」

李在鎔登上在旁等待的Genesis G80座車後，只花費3分鐘便成功離開首爾看守所，對於現場記者關於半導體、三星未來經營策略等問題皆避而不答。

假釋後的李在鎔恐怕得依規定被限制其就業達5年，南韓財經界呼籲應為其解除就業限制。對此，南韓法務部長朴範界（박범계）表示，目前還未有此項顧慮。

另外，李在鎔還曾涉嫌非法合併子公司，以及施用禁藥「異丙酚」（俗稱牛奶針，Propofol），因此未來恐怕得隨時出庭應訊。

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