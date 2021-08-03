野生版「進擊的巨人」逛公園　民眾驚呆報警...兒曝：天氣太熱

記者吳世龍／高雄報導

高雄前鎮區一名老翁僅穿著一條內褲獨自在公園徘徊，嚇壞一旁的民眾，員警獲報後抵達現場後，發現老翁疑似患有失智症，加上他又答非所問，只好先將人帶回派出所並透過人臉辨識系統查詢，果真順利找到老翁基本資料，通知家屬前來派出所將人帶回。

▲高雄前鎮區一名老翁僅穿著一條內褲獨自在公園徘徊，嚇壞一旁的民眾。（圖／記者吳世龍翻攝）



前鎮警分局瑞隆派出所於7月9日晚上7點30分左右，接獲民眾報案指出位在轄區內的一處公園，有一名老翁僅穿著一條內褲走動，嚇壞一旁散步的民眾，員警獲報到場，發現73歲的陳姓老翁，身上只有一條內褲，宛如野生版的「進擊的巨人」出現眼前，立刻上前詢問，但他卻是答非所問，也無法說出家住哪，只淡淡的說：「你們是來載我回家的喔？」，讓員警瞬間哭笑不得，只好先將他帶回派出所，並透過人臉辨識系統查詢，果然順利查出老翁的基本資料，聯繫家屬前來將他帶回。

老翁的兒子接獲警方通知前來派出所，看見父親安然無恙，頻頻向警方道謝。他表示，父親患有輕微的失智症，時常有走失的現象，但不會不穿衣服，研判可能因天氣太熱，才會將衣服一件件脫掉，造成大家的困擾，真的是很不好意思。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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