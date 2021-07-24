我想念我自己　高雄阿北搭公車到終站不下車

▲高雄一名患有失智症的老翁，獨自到醫院拿藥後搭公車返家卻忘記下車，最後由警方開車載他平安返家。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名患有失智症的陳姓老翁，日前獨自一人前往醫院拿藥，不料搭公車返家時，卻忘了下車，到終點站依然未下車，司機只好報警求助。警方獲報後到場，經過細心安撫之下，才順利問出老翁的住家，隨即開車載返家，結束一場迷失驚魂記。

前鎮分局一心路派出所於16日晚上10點左右，接獲72號公車司機報案，指出車上有一名老翁，不知為何原因沒下車，因公車已到光華、汕頭路口的終點站，仍見他坐在車上，只好報警請求協助。員警到場後，發現這名86歲的陳姓老翁，他神情緊張且說話有點遲鈍，先安撫他緊張的情緒，接著再慢慢詢問，這才知道原來他到榮民總醫院拿藥後搭公車返家，但卻忘記要那一站下車，所以只好一直坐到終點站，也不知道該如何才好，員警要他不用擔心返家的問題，花費了一番功夫才問出，原來老翁的家住在前金區，隨即開車載他返家。

老翁的妻子見他平安返家，這才露出笑容，並向警方表示，老翁因年事已高有失智症的情形，才正擔心老翁怎麼那麼晚還沒回家，就見員警攙扶他返家，才放下心中的大石，頻頻向警方致謝。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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