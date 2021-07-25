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看準OL「不穿內褲又好欺負」　惡狼公園內4度性侵她

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園一名OL遭惡狼鎖定「不穿內褲又好欺負」，竟4度在公園內性侵她。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者游宗樺／桃園報導

桃園一名OL在2020年2月份時，下班到台茂公園牽機車準備回家，遇到一名陌生男子上前搭訕，女子不疑有他與其攀談，卻遭對方強摸胸部、下體，惡狼發現OL常不穿內褲也不懂自救，竟在1年內對女子公然凌辱達4次，遭高等法院依強制性交、強制猥褻等罪判處5年8個月徒刑。

據判決書指出，受害女子為一名在桃園上班的OL，4度遭宋姓男子在公園內猥褻卻不敢聲張，直到第4次時，宋男把OL的機車控制住，手伸進內衣、褲子撫摸私密處，得逞後離開留下崩潰大哭的被害人，整起事件才因路人幫忙報警而曝光。

根據被害人指稱，在2020年2月某日晚間，下班要到台茂公園牽機車返家，宋男這時接近她並聲稱想要「交個朋友」，在認為聊個天不會怎樣之下，在停車場旁的花園與他聊天，結果對方竟然「先摸我胸部、再摸我下體」、「我有試著推開宋男，也有說『不要這樣摸我』，但他還是一直摸」、「我當天是穿長版上衣加絲襪但沒有穿內褲，對方就脫我的絲襪，把手伸進去，並且把手指插入我的陰道」

而第二次大約是在2020年5月某日晚上，OL因為身體不適，在花圃休息時，遇到宋男出現，第一時間遭到對方壓住「然後就用手摸我的胸部」，儘管告知自己不想被摸，宋男卻回「你不給我摸那你想給誰摸」，手繼續撫摸，之後更是不顧被害女子反對，將手指插入OL的陰道。

第三次是在2020年7、8月間的晚上，當OL下班走去南崁派出所旁停機車的地方，卻再度遇上宋男。被害女子自述，當時機車龍頭被他壓著，「然後就開始伸手摸我的胸部，然後就坐上我機車後座位置，從後方環抱我繼續摸我的胸部」，一直反抗推開對方才讓他沒辦法摸到自己下體，最後是看到警察在附近出現才自行離開。

第四次是在2020年9月5日，OL自述當時下班後準備騎車回家，宋男便從後方出現，壓著機車不讓自己離開，「接著宋男就開始摸我、翻我的裙子，我當天沒有穿內褲及褲襪，我因為反抗把他的手壓著，所以他只有摸到我的外陰部，手指並沒有插入陰道內」

宋男到案後，坦承有將手指插入對方陰道，還表示「她那天沒有穿內褲啦。」，甚至囂張供稱「因為我第一次摸她後，發現就算欺負她，她也不會怎麼樣，所以後來就會刻意去公園等她。」正是因為看準OL好欺負，才會對被害人說「摸一下會怎樣。」

全案經上訴到高等法院，法官痛斥宋男為逞私慾，罔顧被害女子意願及感受，甚至在首度犯案後，發現對方不懂自救，竟食髓知味多次侵害，審酌OL堅持不願與被告和解，全案依2個強制性交罪及2個強制猥褻罪判處5年8個月有期徒刑，全案可上訴。

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