防疫警戒悶壞了！花蓮3大親子公園解封　家長留意孩子間距

▲▼花蓮市公所針對即將解封開放的親子公園進行清潔消毒。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央疫情流行指揮中心宣布27日起開始全國降為二級警戒，花蓮市公所也將開放三大戶外親子公園，讓這個夏天已經悶壞了的孩子能有玩耍運動的好去處；花蓮市長魏嘉賢也呼籲，雖然開放入園，但仍需遵守二級警戒的相關防疫規範，才能玩得開心又安心。

花蓮市公所三大親子公園包括花崗山親子戲沙池、長頸鹿公園以及進豐親子公園，因應全國三級警戒封鎖了兩個多月後，終於將在27日開放解封，相信可以讓因疫情關係待在家中兩個多月的孩子們能夠好好活動筋骨，享受暑假的戶外時光。





魏嘉賢說明，長頸鹿公園及進豐親子公園適用中央疫情流行指揮中心公布的通則規範，須維持室外上限100人並全程佩戴口罩、保持安全社交距離為準則，也請民眾可以自備消毒酒精，保持雙手清潔；在花崗山親子戲沙池的部分，開放入園的時間為下午四點到八點，請家長們留意孩子遊玩時彼此間的距離。

魏嘉賢提醒，由於夏天氣溫炎熱，戶外活動時應多加補充水分，因二級警戒關係，請大家脫下口罩飲食的時候需與他人保持距離，在確保周遭安全範圍內無人時再將口罩脫下進食、飲水。呼籲市民朋友隨著警戒降級，暑假期間來到花蓮的遊客有逐漸增加的趨勢，請大家出門時務必做好個人防疫措施，全台民眾應保持謹慎面對疫情，才能真正有望清零。

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