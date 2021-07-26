　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防疫警戒悶壞了！花蓮3大親子公園解封　家長留意孩子間距

▲▼花蓮市公所針對即將解封開放的親子公園進行清潔消毒。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市公所針對即將解封開放的親子公園進行清潔消毒。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央疫情流行指揮中心宣布27日起開始全國降為二級警戒，花蓮市公所也將開放三大戶外親子公園，讓這個夏天已經悶壞了的孩子能有玩耍運動的好去處；花蓮市長魏嘉賢也呼籲，雖然開放入園，但仍需遵守二級警戒的相關防疫規範，才能玩得開心又安心。

花蓮市公所三大親子公園包括花崗山親子戲沙池、長頸鹿公園以及進豐親子公園，因應全國三級警戒封鎖了兩個多月後，終於將在27日開放解封，相信可以讓因疫情關係待在家中兩個多月的孩子們能夠好好活動筋骨，享受暑假的戶外時光。

▲▼花蓮市公所針對即將解封開放的親子公園進行清潔消毒。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉賢說明，長頸鹿公園及進豐親子公園適用中央疫情流行指揮中心公布的通則規範，須維持室外上限100人並全程佩戴口罩、保持安全社交距離為準則，也請民眾可以自備消毒酒精，保持雙手清潔；在花崗山親子戲沙池的部分，開放入園的時間為下午四點到八點，請家長們留意孩子遊玩時彼此間的距離。

魏嘉賢提醒，由於夏天氣溫炎熱，戶外活動時應多加補充水分，因二級警戒關係，請大家脫下口罩飲食的時候需與他人保持距離，在確保周遭安全範圍內無人時再將口罩脫下進食、飲水。呼籲市民朋友隨著警戒降級，暑假期間來到花蓮的遊客有逐漸增加的趨勢，請大家出門時務必做好個人防疫措施，全台民眾應保持謹慎面對疫情，才能真正有望清零。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
全台最年輕！26歲男接種AZ後過世　死因公布
射箭史上第2面銀牌等了17年！　中華男團追平隊史最佳
射箭男團摘銀！中華隊連3天拿牌　寫下台灣新紀錄
中華射箭男團獲亞軍！　睽違17年再奪銀牌
4台鐵清潔工確診！匡列325人PCR　北車51家店鋪、廁所封
快訊／桃園某餐館員工確診！感染源不明　弟弟、媽媽也染疫
快訊／台北+4分布內湖、萬華　3例是家戶感染
奧運選手「蛋蛋」猛撞欄杆！　超慘失誤痛爆
LIVE／北車台鐵清潔工染疫擴大　柯文哲最新說明
拳后林郁婷猛攻卻吞敗　是被裁判搞？教練說話了
戴資穎開局「落後越南妹」！一日球迷狂捏冷汗　老粉全笑了
何孟遠無預警回歸《全明星》紅隊！　原因曝光網罵翻
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南安平外海人蛇船船員陰轉陽　黃偉哲：27日降級後仍須做好防疫措施

南警連續偵破3起重大社會矚目案　黃偉哲頒發獎金慰勞有功員警

嘉義市府新官上任　政風處長吳武璋、工務處長蘇文崎26日就職

幼兒園、課照中心、補習班明復課　竹市兩措施因應

嘉義縣國高中教職員工疫苗開打　拚開學前完成第一劑接種

竹市125處公園綠地今完成清消明重啟　禁飲食、全程戴口罩

「Chiayi Can Help! 」　嘉義縣援贈索馬利蘭小型消防車

防疫警戒悶壞了！花蓮3大親子公園解封　家長留意孩子間距

改裝車、不當駕駛逃不了！台東科技執法收錄影音　最高罰3千6

復業在即　台南為視障按摩師及庇護工場專案開打疫苗

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

「輕艇激流」張筑涵首闖奧運遭淘汰 自責淚崩...媽：你傷心我也會傷心

19歲女將羅嘉翎勇奪跆拳道銅牌 獎金500萬！瞪大眼睛：我不知道

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

台南安平外海人蛇船船員陰轉陽　黃偉哲：27日降級後仍須做好防疫措施

南警連續偵破3起重大社會矚目案　黃偉哲頒發獎金慰勞有功員警

嘉義市府新官上任　政風處長吳武璋、工務處長蘇文崎26日就職

幼兒園、課照中心、補習班明復課　竹市兩措施因應

嘉義縣國高中教職員工疫苗開打　拚開學前完成第一劑接種

竹市125處公園綠地今完成清消明重啟　禁飲食、全程戴口罩

「Chiayi Can Help! 」　嘉義縣援贈索馬利蘭小型消防車

防疫警戒悶壞了！花蓮3大親子公園解封　家長留意孩子間距

改裝車、不當駕駛逃不了！台東科技執法收錄影音　最高罰3千6

復業在即　台南為視障按摩師及庇護工場專案開打疫苗

高雄6大類人員注意！2.8萬人復業前要快篩　這些人每7天篩一次

外送一半發現中700萬頭獎　外送員狂喜立刻辭職：不接單了！

明警戒降級！高鐵每車乘載率不得逾7成　退票免手續費將取消

港股暴跌1129點！恒生科技指數重挫6.5％　陸股跌逾2％

10年新高！台中上半年移轉破2.5萬棟　北屯交易就占1／5

他找工作傻眼「薪水也太慘」　過來人分析2原因：秒懂理工科價值

北市補習班降級指引一次看　不開放無對外窗教室、有確診停課14天

小狗沒倒！Uzi攜范冰冰弟成立電競戰隊　轉戰手遊強調報名不收錢

中美天津會談　美就氣候、核問題尋求合作

民進黨9立委主張發放尋職津貼　應屆畢業生每月1萬「最多3個月」

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

地方熱門新聞

台南人蛇船6確診　2人驗出Delta病毒

台南市防疫警戒二級防疫指引出爐

郭婞淳27日出賽　台東將直播集氣

全台警戒降第2級　花蓮7通則3禁止

台南莫德納疫苗已預約無剩餘殘劑

徐榛蔚手臂給AZ 　1922平台預約接種第1劑

白河分局強力取締改裝車

台南南區透天民宅火警

花蓮莫德納屆效疫苗　7月30前完成清零

三灣天坑「連續崩塌」！住戶聽巨響嚇壞

台南女力所長「虎威」不讓鬚眉

嘉義市蜂農林永勝　獲龍眼蜂蜜評鑑頭等獎

嘉義市27日起適度開放幼兒園、課照中心

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

更多熱門

相關新聞

即／台南人蛇船「台籍船員二採陰轉陽確診」！

即／台南人蛇船「台籍船員二採陰轉陽確診」！

海巡署20日於台南安平外海查獲一艘「人蛇船」，船上合法船員包括2名台灣人、1名印尼人，另外還有6名印尼籍、2名緬甸籍偷渡客，8名偷渡客中有6人PCR陽性，其中2人基因定序為Delta變異株。不過，台南市政府今（26日）召開防疫記者會指出，原先一名台籍船員一採陰性，後來二採轉為陽性，歸案為案15688。衛生局指出，案15688的Ct值14，病毒量高。

關鍵字：

防疫警戒孩子悶壞親子公園解封間距新冠疫情疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

胰臟癌超會躲！醫驚揭「5大高風險族群」：感覺痛已晚期

快刪！Google Play有11款App會盜刷卡　已被下載3萬次

台灣女球員代表韓國　站上東奧賽場

拳后林郁婷打爆對手　竟爆冷落敗

第四輪疫苗明起開放預約！　總計144萬人

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

奧運奪銀哭屁啊！他嗆楊勇緯駕馭不了金

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

戴資穎洋裝照曝光！「最美反差」粉絲戀愛了

快訊／池昌旭確診新冠肺炎！

桌球阿嬤倪夏蓮　58歲還在戰鬥

小S喊話等你回家！洪源禧本人「神回應」

連珍羚輸了　網友怒噴爛裁判

廣告太洗腦！陳漢典出聲讓家長崩潰

更多

最夯影音

更多
男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下
短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面