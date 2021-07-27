　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南新營區老舊婦女會場址閒置空間 　改建蛻變成華麗共融式公園

▲前台南縣婦女會建築閒置後，市府改造成社區型共融式公園，現已正式完工，成為閒置空間再利用的成功典範。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前台南縣婦女會建築閒置後，市府改造成社區型共融式公園，現已正式完工，成為閒置空間再利用的成功典範。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營區興業里在里民長期期待下，「公3」用地內60年前興建的台南縣婦女會建築閒置後，市府2020年計畫開闢為全年齡、親子同樂、居民共享及身障民眾都適合休閒遊憩空間；今已正式完工，民眾有感環境的改變與新穎，十分歡喜；也成為閒置空間再利用的成功典範。

台南市推動一區一公園政策，市長黃偉哲進一步更要求強化公園符合潮流的特色與共融使用性。工務局表示，「公3」基地面積約797坪，內有一棟一層樓及一棟二層樓建築物，1953年台南縣婦女會進駐，2018年遷出迄今，屋齡已60多年，其耐震功能不佳，有安全之虞，且未登錄為歷史建築成為閒置空間，經勘驗後建議拆除。「公3」基地與公誠國小隔著一條公誠街，另外，距離100公尺處，即為原台糖日式建築的員工宿舍，後來由員工募資向台糖購地，1981年自建515戶，人稱「五百戶」的公寓社區。

▲前台南縣婦女會建築閒置後，市府改造成社區型共融式公園，現已正式完工，成為閒置空間再利用的成功典範。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新闢公園拆除老舊台南縣婦女會建築物，但保留一層樓改建其川堂空間，作為公園涼亭休憩之用。另外，基地內有一棵已列入台南市老樹保護的大榕樹，作為公園的主景樹，並於四周以透水性步道環繞，不僅保護老樹，且配合保留整理之川堂，轉化為台糖小火車站之意象，打造為公園內之主要休憩步道景觀。讓這座公園仍保留不少歷史記憶。

▲前台南縣婦女會建築閒置後，市府改造成社區型共融式公園，現已正式完工，成為閒置空間再利用的成功典範。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動態區則規劃共融式遊具與活動廣場，為新營區第一座社區型共融式公園。其中遊戲場規劃設置可增進平衡感與肢體動作等能力的「維京鞦韆」，與有助於鍛鍊孩童之專注力、手眼協調與安定感的「拱型繩索攀爬滑梯」兩座共融式遊具；同時，地面利用小礫石取代傳統地墊，以自然材料取代傳統橡膠地墊，增加孩童觸覺體驗、助於身體與心理放鬆的功能。

「公3」公園開闢完成後賦予新價值，不但讓「五百戶」社區住戶有了全新開闊的休閒遊憩空間；同時，提供公誠國小學童一處戶外教學環境，且川堂前的活動廣場，可作為社區、學校戶外表演及辦活動場所，成為新營區小而美、具豐富底蘊的社區型共融式公園。

「Apple AirTag」

ET快訊
中華奧會賽程「再度遺漏莊智淵」！　網灌爆：給尊重很難嗎
王冠閎200蝶分組第6無緣決賽　100蝶再拚歷史紀錄
不用等簡訊！　144萬人直接上網可預約疫苗
「台灣蝶王」王冠閎200蝶分組第6　能否進決賽就看第2組
星巴克解封首日直擊　熱門時段「內用人數曝光」
外館密電是真的！　蘇嘉全叔姪「訪印尼圖私利」真相曝
福原愛遭中日網砲轟　還被伊藤美誠「逼宮」！網：愛醬地位不保
快訊／南北韓今恢復聯絡熱線！金正恩、文在寅共同協議
凱莉激吻比利「吳宗憲早看出」　評泳裝爆：搞不好他看過更精彩
韓射箭選手邀「中華隊一起自拍」　網跪求正面照
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

女兒陪病完成7幅畫　為癌末父愛中告別

警戒降第二級！東海岸開放景區及遊憩中心　水域活動仍禁止

屏東恆春民謠向世界發聲　獲邀英國愛丁堡藝穗節線上開唱

弄丟健保卡好心急　枋寮警找到失主胞弟通知領取

台南新營區老舊婦女會場址閒置空間 　改建蛻變成華麗共融式公園

徐榛蔚哽咽落淚！努力防疫卻遭調查　籲中央勿以放大鏡檢視花蓮

產官學合作再生粒料示範道路　台南推動經濟環保共榮

桃園男不爽被超車「加速擋下」！拿空氣槍連開10槍　雙方不提告

鄭怡靜、林昀儒摘桌球混雙首面銅牌　黃偉哲期待培育更多台南好手

桃園推出「紓困10帖」　加碼市府版振興方案

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

楊勇緯高中上《大集合》帥樣被挖出！　5年前PK禾浩辰..13秒完成拿第二

林昀儒鄭怡靜桌球混雙奪下銅牌　4：0橫掃法國！台灣等21年再奪牌

女兒陪病完成7幅畫　為癌末父愛中告別

警戒降第二級！東海岸開放景區及遊憩中心　水域活動仍禁止

屏東恆春民謠向世界發聲　獲邀英國愛丁堡藝穗節線上開唱

弄丟健保卡好心急　枋寮警找到失主胞弟通知領取

台南新營區老舊婦女會場址閒置空間 　改建蛻變成華麗共融式公園

徐榛蔚哽咽落淚！努力防疫卻遭調查　籲中央勿以放大鏡檢視花蓮

產官學合作再生粒料示範道路　台南推動經濟環保共榮

桃園男不爽被超車「加速擋下」！拿空氣槍連開10槍　雙方不提告

鄭怡靜、林昀儒摘桌球混雙首面銅牌　黃偉哲期待培育更多台南好手

桃園推出「紓困10帖」　加碼市府版振興方案

福斯商旅Caddy Maxi試駕：運將大哥們，德系MPV只剩這台可以買！

快訊／雙北8月9日同步開放戶外餐廳內用？　侯友宜揭「觀察指標」

研究：染新冠恐影響智力　曾住院用呼吸器者「IQ直接減7」

墨爾本僅增10例「3天後解封」　大雪梨區再爆發！急匡列千人隔離

2021越南臺灣形象展洽談傳捷報　線上展覽仍維持一個月

王冠閎準決賽第6「仍狂圈一票粉」　網3點讚嘆：根本人生勝利組

洗澡驚見「色狼探頭偷窺」正妹氣炸報警！男室友羞憤跳下18F亡

黑熊波比嗅覺超靈敏！挖出展場食物　嘴變「剝皮機」快速吃光龍眼

快訊／捷克捐3萬劑疫苗　總統府：患難見真情的好朋友

為2千元工資放火燒死老闆3家人　油漆工更二審逃死改判無期

南投浮屍送殯儀館「腳狂抖」！員工嚇瘋打119　高大成揭真相

地方熱門新聞

台中屋馬燒肉逆轉　禁內用延至8/2

男被超車　竟持空氣槍連開10槍

黃金混雙奪銅　黃偉哲期待培育更多台南好手

「黃金混雙」奪銅牌　林昀儒母超興奮

產官學合作再生粒料示範道路

鄭怡靜父一掃昨天悲傷：女兒辛苦了

即／花蓮地震　在地人嚇到：搖好大

汽車賓館成防疫破口　他揭：早就跟鄭市長說

幼兒園、課照中心明復課　竹市兩措施因應

桃園推出「紓困10帖」加碼市府版

努力防疫卻遭調查　徐榛蔚哽咽落淚

水木清華校友會　捐贈防疫物資到桃園

全台警戒降第2級　花蓮7通則3禁止

台南市防疫警戒二級防疫指引出爐

更多熱門

相關新聞

台南正妹師被羞辱！高中生課堂上嗆聲　學生狂笑錄抖音

台南正妹師被羞辱！高中生課堂上嗆聲　學生狂笑錄抖音

近日一段抖音影片在網路瘋傳，台南一名高中生疑似作業亂寫，被老師糾正後竟直接大聲回嗆，隨後氣憤離開教室，而班上其他同學則直接嘻笑出來，其中一名學生還將過程錄影PO在抖音上分享，只為了求網友按讚。

產官學合作再生粒料示範道路

產官學合作再生粒料示範道路

台南外海人蛇船7人確診　研判都是Delta

台南外海人蛇船7人確診　研判都是Delta

總投資超過140億元　台南趁勝追擊平實公辦都更二期

總投資超過140億元　台南趁勝追擊平實公辦都更二期

台南推動旅宿業附屬餐飲安心內用

台南推動旅宿業附屬餐飲安心內用

關鍵字：

台南新營婦女會公園

讀者迴響

熱門新聞

直擊《全明星》比利、凱莉車內激吻

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

王子短跑教練「代表台灣闖東奧」

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

奧運「鐵人三項」游完東京灣全嘔吐！

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

鄉民爆鄭怡靜慘被趕出台南！黃偉哲回應了

今起降二級！　吃喝玩樂10大QA一次看

福原愛噤聲神隱　慘遭陸網出征：看到就煩

曾訪問12歲戴資穎！王傳一回顧影片「整個驚呆」

日本桌球奪金多強？他曬「中國超狂戰績」讚嘆

荷蘭東奧單車手以為奪金　冠軍卻早就完賽

降二級「2個15」保護自己　醫要蔡賴快做一件事

即／台中女疑從7樓高架橋墜落亡　車還停在國道路肩

更多

最夯影音

更多
女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦
旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面