台南新營區老舊婦女會場址閒置空間 　改建蛻變成華麗共融式公園

▲前台南縣婦女會建築閒置後，市府改造成社區型共融式公園，現已正式完工，成為閒置空間再利用的成功典範。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營區興業里在里民長期期待下，「公3」用地內60年前興建的台南縣婦女會建築閒置後，市府2020年計畫開闢為全年齡、親子同樂、居民共享及身障民眾都適合休閒遊憩空間；今已正式完工，民眾有感環境的改變與新穎，十分歡喜；也成為閒置空間再利用的成功典範。

台南市推動一區一公園政策，市長黃偉哲進一步更要求強化公園符合潮流的特色與共融使用性。工務局表示，「公3」基地面積約797坪，內有一棟一層樓及一棟二層樓建築物，1953年台南縣婦女會進駐，2018年遷出迄今，屋齡已60多年，其耐震功能不佳，有安全之虞，且未登錄為歷史建築成為閒置空間，經勘驗後建議拆除。「公3」基地與公誠國小隔著一條公誠街，另外，距離100公尺處，即為原台糖日式建築的員工宿舍，後來由員工募資向台糖購地，1981年自建515戶，人稱「五百戶」的公寓社區。

新闢公園拆除老舊台南縣婦女會建築物，但保留一層樓改建其川堂空間，作為公園涼亭休憩之用。另外，基地內有一棵已列入台南市老樹保護的大榕樹，作為公園的主景樹，並於四周以透水性步道環繞，不僅保護老樹，且配合保留整理之川堂，轉化為台糖小火車站之意象，打造為公園內之主要休憩步道景觀。讓這座公園仍保留不少歷史記憶。

動態區則規劃共融式遊具與活動廣場，為新營區第一座社區型共融式公園。其中遊戲場規劃設置可增進平衡感與肢體動作等能力的「維京鞦韆」，與有助於鍛鍊孩童之專注力、手眼協調與安定感的「拱型繩索攀爬滑梯」兩座共融式遊具；同時，地面利用小礫石取代傳統地墊，以自然材料取代傳統橡膠地墊，增加孩童觸覺體驗、助於身體與心理放鬆的功能。

「公3」公園開闢完成後賦予新價值，不但讓「五百戶」社區住戶有了全新開闊的休閒遊憩空間；同時，提供公誠國小學童一處戶外教學環境，且川堂前的活動廣場，可作為社區、學校戶外表演及辦活動場所，成為新營區小而美、具豐富底蘊的社區型共融式公園。

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