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竹市40家公私立運動中心重啟 林智堅視察防疫措施

▲新竹市長林智堅今（29日）赴竹光國民運動中心視察。（圖／新竹市政府提供

▲新竹市長林智堅今（29日）赴竹光國民運動中心視察。（圖／新竹市政府提供)

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應全國疫情警戒調降二級，新竹市40家公私立運動中心、健身房重啟。新竹市長林智堅今（29日）赴竹光國民運動中心視察，要求確實落實防疫措施，包括人流降載50%、教練施打疫苗或定期快篩、上課期間全程戴口罩、器具不得混用、保持社交距離、定期清消、做好員工自主健康管理等七大防疫工作。其中，竹光運動中心更於重訓區、跑步機區設置全台唯一「木製隔板」，提供民眾宛如包廂式的運動空間。

林智堅今前往視察竹光國民運動中心各項防疫工作，他說，疫情三級警戒期間，竹市新科與竹光2家國民運動中心配合休館，27日在中央相關指引下開放，特別謝謝經營團隊盡心盡力，落實各項防疫工作。包含進館民眾都需實聯制、量體溫、定期清消，使用期間需全程配戴口罩，也因此不開放泳池，還請大家見諒。

因應疫情警戒降級後，各運動場館開放，市府也要求本市40家公私立運動中心均須依照教育部體育署公告「競技及休閒運動場館業因應COVID-19防疫管理指引」，進行防疫措施強化。

林智堅指出，竹光國民運動中心更率全國之先，於健身房的重訓區及跑步機區設置大型木製輕隔板，提供民眾宛如包廂式的運動空間，保護自己與他人的健康。

竹光國民運動中心執行長陳耀清表示，停業以來除面對疫情所帶來的衝擊外，重新啟動開業，防疫工作也是重要一環。

他說，開業前已請所有工作人員進行抗原快篩，值勤時並須配戴口罩、面罩或護目鏡，更於櫃台裝設壓克力隔板，避免與民眾近距離接觸；入場須實名制簡訊登記；調整營業時間為下午1時至晚上9時；配合中央指引關閉泳池；暫停室內50人以上活動。

針對民眾使用的空間，將運動器材間隔放置，健身房、課程進行人流降載50%，上課全程戴口罩，桌球場、羽球場及韻律教室每2小時消毒，其它設備如廁所、電梯按鈕、門把、健身設施等則不定時加強擦拭消毒，並暫停租借球具、籃球、瑜珈墊等服務，希望在防疫期間，讓民眾進入館內能夠放心運動。

陳耀清表示，開業2天來都有40、50人前來運動中心，在符合防疫指引人流降載下安心運動，也呼籲想運動的民眾可多加利用，或報名線上課程。

教育處表示，因應疫情警戒降級後，各運動場館開放，為讓民眾能放心運動健身，市府也要求本市40家公私立運動中心均須依照教育部體育署公告「競技及休閒運動場館業因應COVID-19防疫管理指引」，進行防疫措施強化。

包含教練應施打疫苗，未施打疫苗者需進行快篩、上課期間應全程戴口罩、器具不得混用、保持社交距離；針對人員會經常接觸之表面（如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等經常接觸之任何表面，以及浴廁表面如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把）應有專責人員定期清潔，並至少每天消毒一次。

此外，場所業者應訂定工作人員健康監測計畫，並有異常追蹤處理機制，以維護全體市民的健康。

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