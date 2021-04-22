竹市西門國小創校70年最大改造　紅磚歌薰樓走復古溫馨風

▲林智堅市長上任迄今，已投入逾48億推動新校園運動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

西門國小創校70年來最大改造即將完工！新竹市府投入一億經費為西門國小打造三層樓全新校舍「歌薰樓」，以「竹塹城」為主題，打造「遮陽通風紅磚外牆」，兼顧造型、功能，更將歷史文化融入建築；教室外也打造長廊座椅，讓孩子們有不同於以往休憩空間。市長林智堅說，新校舍總計15間教室，皆為無障礙空間，並在一樓設有5間特教學生專用教室，新校舍預計在110學年度啟用。

新竹古稱「竹塹」，先人曾以竹子、泥土、紅磚搭建城牆，阻擋外敵。西門國小「歌薰樓」便結合竹塹印象，利用建材將歷史文化融入校園。林智堅市長今前往視察，他發現，建築師在三樓川堂打造「露天空中舞台」，讓孩子們有更多表演空間，每間教室都設有學習角，讓師生可在課後在此交流，看校園綠映美景。

歌薰樓已完成施工，正進行細部調整，110年學年度將正式啟用，林智堅市長說，歌薰樓是最不一樣的新校舍，以紅磚創造出的復古風，搭配校園內大量綠樹，更加融合校景。校舍採斜屋頂設計，三樓教室全面挑高，搭配通風百葉窗，降低頂樓溫度。建築內外都設計休憩座椅，讓師生可以走出教室，到走廊、戶外空間上課。他期盼，工程如期如質完工，讓孩子們愉快的來上學。

教育處表示，西門國小原校舍老舊，不符合耐震標準，因此興建新校舍，當初規劃時，就保留校園原有綠樹，並結合節能減碳、雨水再利用等元素，盼打造綠活校園。全新「歌薰樓」總計有3間專屬特教生的無障礙教學環境，都將設置在一樓，包含2間特教班、2間資源班之教室和1間知動教室，並搭配無障礙電梯、廁所，打造友善環境。

西門國小校長陳進豐說，感謝市府蓋了這麼棒的新校舍，提供學生更安全的學習環境。新校舍透過迴廊連接其他校舍，方便師生移動，孩子們下課時，也可在各棟校舍盡情探索。

新竹市府表示，自林智堅市長上任迄今，已投入逾48億推動新校園運動，盼打造學習的「知識遊樂地」，為孩子營造安全並兼具美學的校園環境，讓孩子多元發展，並享有安全又舒適的教育環境，讓竹市的孩子幸福快樂成長。