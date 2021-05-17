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竹市國中小「班班有冷氣」　開窗開冷氣防疫保通風

▲林智堅今早到竹蓮國小了解校園防疫。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅今早到竹蓮國小了解校園防疫。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市進入「準三級防疫準備」後，今迎來第一個上班上學日，新竹市長林智堅說，許多家長反映天氣熱、孩子戴不住口罩，他因此宣布，全市46所國中小冷氣已裝設完成，共4萬1千名學生受惠，今起全市國中小以「國中會考通風措施」為標準，可「開窗開冷氣」保持空氣流通。他也提醒校園四大防疫重點，除開冷氣保通風，還包括，中午用餐外到校須全程戴口罩、學校定期消毒，另，若學生考量疫情請假不到校、成績評量不受影響，各校也提供遠距學習方案，請家長學生放心。

林智堅今早到竹蓮國小了解校園防疫，入校皆須實聯制、量體溫、噴酒精消毒，竹蓮國小更以壓克力板製作窗檔，讓各個班級窗戶皆可維持開啟5至10公分。竹蓮國小已裝設完成58台冷氣，讓全校579位孩子都有冷氣吹，不再擔心天氣太熱、口罩戴不住。林智堅市長更特別宣導防疫守則，邀學生一起當「防疫小尖兵」，上學除了用餐要全程配戴口罩、勤洗手，吃飯也切勿彼此聊天交談。

林智堅表示，隨著氣溫不斷升高，很多家長反映天氣太熱，學童可能戴不住口罩，新竹市超前佈署已完成46所國中小冷氣安裝，自108年度起3年共投入4.5億元推動「校園降溫計畫」，目前各校電力改善與冷氣裝設皆已完成，因應夏季到來，即日起已可全天開放，並比照國中會考通風措施「開窗開冷氣」，兼顧降溫、防疫。

林智堅說，若家長因擔心疫情，想為學生請假，依據教育部指示，將不影響學童成績，竹市也以建置遠距學習系統包含「因材網」、「酷課雲」，讓學童在家也可遠距學習。

另，他稍早也宣布，基於防疫考量，他也與桃園市鄭文燦市長、新竹縣楊文科縣長共同宣布，明天起，本市所屬學校高三生、國三生，5月28日前可不到校上課，可選擇改以在家學習。

教育處表示，為了強化校園的防疫，新竹市政府已要求各校要落實防疫工作，包括整備防疫物資、每日進校園量體溫、手部消毒、師生全程戴上口罩、生病發燒不到校、家長外賓非必要禁入校園等措施，除此之外，午餐用餐可脫下口罩不交談，即日起三週內，全市46所學校每週定期消毒校園室外內空間，確保環境無虞。

因應疫情中小學校園也全面停止開放，師生進入校園全程配戴口罩、社大、樂齡學習中心、新住民學習中心、成人基本教育班（含新住民識字班）暫停上課、體育場館、國民運動中心、健身中心皆暫停營業。

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