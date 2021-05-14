迎接國中會考　竹市七大防疫措施讓考生家長放心





▲新竹市長林智堅今（14）日視察新竹高中考場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

110年國中教育會考將於明（15）日登場，新竹市長林智堅今（14）日視察新竹高中考場，並指示拉高標準、落實七大防疫措施，包含實名制憑准考證入場、不開放陪考設家長連絡區、全面量測體溫、全程配戴口罩、提供用餐時的防疫隔板、維持各試場通風，並加強消毒。此外，為分散場地，新竹市府今年更新增光復高中考場，共計5個考場、5628位考生，並贈送每位學生一包抗菌濕紙巾，讓大家安心應試。

林智堅今視察新竹高中，在考生服務隊學生指導下，他體驗考生用餐防疫，先使用酒精紙巾消毒桌子，再架起防疫隔板，用餐後再次用酒精紙巾整潔。

「用心防疫，登科及第，是我們一直以來的承諾，也是對學生的期許。」林智堅市長表示，國中教育會考是學生人生第一次重大的升學考試，為了防疫，考生不論在室內或戶外空間，都需全程戴上口罩，保持社交安全距離。

教育處代理處長沈靜濤表示，今年國中會考竹市設有5個考場，新竹高中、新竹女中、新竹高工、新竹高商、光復高中，共5628位考生應試。因不開放家長陪考，每處考場皆設有家長連絡區提供協助，也有考生服務隊提供考生茶水、文具備用品等貼心服務。

教育處強調，為落實防疫，當日若有考生額溫高於攝氏37.5 度、或耳溫高於攝氏38 度，將啟動第二類備用試場，以獨立試場、專責監考人員的方式，讓該生應試。

新竹高中校長李明昭表示，考量戶外高溫及防疫因素，市府已協調竹市五個考場，休息時間讓學生留在試場原地休息，並由國中派老師入班進行管理，也感謝市府協調警察局加派警力維護交通與秩序，並督導各考場學校電力、冷氣、照明之設備安全維修檢測作業及加強環境消毒，以提供考生舒適安心的應考環境。

教育處表示，為了穩定應考學生情緒，竹市各國中紛紛舉辦祈福活動，新科國中學弟妹親手摺出小狀元帽，祝福學長姐考試當天能有最好的表現；光華國中老師設計火花四射的超級氧化還原實驗，祝同學一飛衝天；育賢國中舞蹈班則透過表演傳遞祝福。

培英國中親手搭建祈福門，掛滿著考生對未來的期許；成德高中設計搶答活動，鼓勵學生成功搶分；竹光國中的「竹光逐光志願牆」，讓同學士氣滿滿，金榜題名。

教育處也提醒考生，考試當天務必再次檢查應試用品、口罩與准考證件。今年開放考生於試場休息，建議同學考前將書包放置於教室走廊，並特別注意應試時不得攜帶任何智慧型裝置，電子產品需先關機、鬧鈴務必關閉，若於考試中發出聲響將以違反試場規則辦理。

教育處表示，110年國中教育會考將於明（15）、後（16）日兩天進行，竹苗考區今年報名共1萬5320人，於新竹市應考考生共計5628人。會考成績單預計在6月4日(五)寄發，6月6、7日(日、一)進行成績複查，後續將辦理適性入學事宜，期盼竹市學生能有亮眼的表現。