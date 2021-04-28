竹市水源國小活動中心動土　創校44年最大規模改造

▲水源國小今(28)日舉行新建活動中心動土典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市緊臨市區的農村小校，水源國小於今(28)日舉行新建活動中心動土典禮，新竹市副市長沈慧虹親自參加，這是建校44年來最大規模校園改造的第一步，後續也將啟動操場、共融遊戲場整建及前庭圓環周邊景觀等設施整建。新竹市自市長林智堅上任以來，積極推動新校園運動，迄今投入約48億，新設2校，整建34棟校舍，營造孩子們的「知識遊樂地」，更推動降溫計畫，讓孩子在更優質的環境中成長。

沈慧虹表示，首先要謝謝前校長范秀男，今日到場見證學校的再生，這是一所與社區沒有界限的學校，目前學校國樂團都要在社區廟宇的活動中心練習，未來將會有屬於自己的場地。水源是竹市的源頭，新竹市沒有被遺忘的孩子、沒有被遺忘的角落，我們希望爭取最完善的經費，鑄造永久的校園，我們打造的不只是一座活動中心，而是重新再生的校園，希望水源國小繼續邁向新的五十年。

市府表示，水源國小重視生態課程、發展國樂特色、以在地傳統融入教學，與水源里、千甲里里民共榮共生，與社區鄰里共好，創造優質教育環境，市長林智堅上任以來，積極投入周邊公共建設，除108年即完工的新竹水道取水口古蹟修復工程，更已啟動竹科X產業園區、兒童探索館等工程，未來預期將帶起新一波的發展前景。

教育處代理處長沈靜濤表示，水源國小位於新竹市水源保護地，在新竹市市區邊緣維持著小型農村景觀，水源國小校本課程就以生態起家，於民國66年創校以來，無大型風雨活動空間，集會、各項體育活動常受限，歷經2年多的努力，獲得中央及市府補助並核定 6,095萬元，新建2層樓的多功能活動中心，含舞台、球場、半戶外展演空間、教室3間等。

魏子鈞建築師事務所指出，為了延續原本農村生態樣貌的環境特色，特別維持一樓平面的穿透與串聯性，建築師將新建活動中心量體抬升，讓地面層留出一處有遮蔭的多用途空間，並且連結了原有的校園籃球場與操場，串聯小學遊戲場以及幼兒園遊戲場。讓校園的開放空間彼此串聯，改善原有的封閉性。其量體以斜屋頂設計，減少其量體感造成對學校環境的衝擊，同時能達到空調節能與空氣自然對流的特性。

前校長范秀男表示，這裡以前都是畸零地，靠各界捐地興學，才蓋了社區的托兒所，也才有現在的校園，今天能夠見證水源國小重生，非常高興。

「期待了44年的校園新面貌」水源國小校長何信煒表示，期盼有了這個活動中心，孩子們可以不用再受下雨天，苦無遮風避雨的上課窘境，也可以讓學校引以為傲的國樂團以及各項藝術表演，有了一個更棒的展演空間。

教育處表示，水源國小整體規劃暨新建校舍工程由魏子鈞建築師事務所規劃設計，該團隊設計充滿創意，首次參與本市新校園運動工程，透過建築與教育現場的專業對話，重新梳理校園紋理，除了新建活動中心，更將進行共融遊戲場整建及前庭圓環周邊景觀等設施的整建規劃，並攜手具豐富興建學校工程經驗的冠洲營造股份有限公司共同完成。