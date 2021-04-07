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竹市華德福非營利幼兒園8月開學　內牆大留白「讓孩子自由上色」

▲林智堅視察華德福實驗學校新建工程，關心各項進度。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅視察華德福實驗學校新建工程，關心各項進度。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

最美幼兒園再加一！新竹市長林智堅今宣布，位於香山區的新竹市華德福非營利幼兒園將於今年110學年八月底開學，將招收120名幼兒，招生六月底開跑。他表示，幼兒園校舍由水牛建築師團隊設計，校舍順應地形、打破傳統方形格局，更將內部牆面大量留白，讓孩子自由上色，「自己的教室自己畫」，以木構造、自然塗料打造森林教室，外部更有大片草地空間讓孩子貼近自然，是藝術、生活、自然並重的幸福幼兒園地。

林智堅也親赴視察華德福實驗學校新建工程，關心各項進度。他表示，103學年度新竹市成立全台第一所公辦公營的華德福實驗學校，去年再投入4.4億元，新建華德福國中小學與幼兒園校舍，華德福實驗學校整體工程去（109）年3月開工，採分階段啟用，非營利幼兒園將率先於110學年招生，今年八月開學就可收120名幼兒。

他說，華德福幼兒園校舍為孩子創造貼近大自然的學習環境，更融入華德福教育理念，為讓孩子有真實感官體驗，學習空間採木構造、自然塗料，讓孩子不只在森林中上課，連教室本身材質都貼近自然。

教育處代理處長沈靜濤說，華德福實驗學校主校舍以中庭建築形式，創造有如「家」的自由感及安全感，建築體圍繞出校內的核心空間，即使在新竹強烈季風環境下，仍有一個舒適的外部空間。這樣「不規則建築」的特殊結構在工程施作上有諸多挑戰，主校舍與中庭景觀的施工順序及動線上安排，都有賴市府與施工團隊以專業逐一克服，讓校園逐漸成形。

教育處指出，未來華德福實驗學校落成後，華德福非營利幼兒園師生將有更大的教室空間及貼近自然的戶外場所，學習跳脫制式框架，實踐華德福教育精神，在有機建築裡和大自然教室中，自由快樂地學習。

市府表示，市長林智堅上任來全面提升新竹市幼教環境，已投入逾4.6億元興建7棟獨立的幼兒園校舍，包含已完工啟用的茄苳國小附幼、三民國小附幼及高峰非營利幼兒園，另還有興建中的關埔，將完工的華德福非營利幼兒園，及設計規劃中的市立新竹幼兒園及新竹國小附幼。

市府指出，預計112年7所新建非營利與公立幼兒園皆完工後，新竹市將可增加1712個招生名額，提供更多幼生就讀機會。新竹市華德福實驗學校是一所自然、藝術與生活的學習基地，繼美術館般的三民附幼及北歐風的高峰幼兒園後，華德福幼兒園將是下一所幸福的幼兒園地。

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