　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林家樂福美食街業績恢復3成　衛生局：不定期稽查防疫措施

▲雲林縣衛生局遵循中央指揮中心指引，針對餐廳、小吃部、自助餐、大賣場於7月27日開始啟動「餐飲業開放內用專案稽查」，不定期突擊餐飲業者內用環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局遵循中央指揮中心指引，針對餐廳、小吃部、自助餐、大賣場於7月27日開始啟動「餐飲業開放內用專案稽查」，不定期突擊餐飲業者內用環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情警戒降為2級，部分餐飲業者開放內用，雲林縣長張麗善前往家樂福，了解業者的防疫管理措施；張麗善表示，疫情不知會持續到何時，防疫與生計要兼具，業者能落實防疫措施，開放內用沒有不好，縣府會持續稽查，讓業者能營業，消費者也能安心用餐。餐飲業者表示，業績恢復到3、4成左右。

中央流行疫情指揮中心宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，餐飲業應遵守防疫相關規定，始得提供內用服務，雲林縣衛生局遵循中央指揮中心指引，針對餐廳、小吃部、自助餐、大賣場於7月27日開始啟動「餐飲業開放內用專案稽查」，不定期突擊餐飲業者內用環境，希望讓民眾吃得安心、放心。

▲雲林縣衛生局遵循中央指揮中心指引，針對餐廳、小吃部、自助餐、大賣場於7月27日開始啟動「餐飲業開放內用專案稽查」，不定期突擊餐飲業者內用環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲家樂福中區公關經理高婉如表示，每間獨立餐廳都會再做實聯制，並採取梅花座、使用隔板、不同桌人員保持1.5公尺距離，也會呼籲消費者沒用餐時把口罩戴上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，一同與衛生局人員到家樂福視察，也進行輔導並關懷餐廳業者，發現業者都相當配合，除了採取實聯制、量體溫、戴口罩，手部消毒、環境清消也都做得非常好，甚至做到層層把關，在大賣場門口做好防疫原則，到餐廳再做第二次確認，並採取隔板、梅花座方式營運，均有符合相關防疫規定。

家樂福中區公關經理高婉如表示，每間獨立餐廳都會再做實聯制，並採取梅花座、使用隔板、不同桌人員保持1.5公尺距離，也會呼籲消費者沒用餐時把口罩戴上。斗六家樂福在開放內用前，業績掉到剩下1成，27日開放內用後，大概恢復到3、4成左右，在配合嚴格完整的防疫措施下，能讓消費者安心，讓業績慢慢恢復。

雲林縣衛生局指出，餐飲業開放內用務必遵守餐飲業防疫管理措施，於入口處設置量體溫、噴酒精、提供乾洗手液或洗手設備，落實顧客衛生防護措施，餐飲業從業人員需每日量測體溫及健康監測，如有發燒或其他疑似症狀應儘速就醫，加強防疫教育訓練，也需要佩戴口罩、勤洗手。若民眾有任何食安防疫問題可撥打食品衛生科專線電話：05-5339730洽詢。

▲雲林縣衛生局遵循中央指揮中心指引，針對餐廳、小吃部、自助餐、大賣場於7月27日開始啟動「餐飲業開放內用專案稽查」，不定期突擊餐飲業者內用環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲每間獨立餐廳需採取梅花座、使用隔板、不同桌人員保持1.5公尺距離，並呼籲消費者沒用餐時把口罩戴上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►Her今天推出「Apple AirTag」


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►恐怖男友看她斷氣！雲林美甲闆娘要分手遭狂殺逾20刀　檢將聲押

►疫苗不夠了！雲林僅剩5千劑預約卻有6千人　登記施打急喊卡

►雲林情殺案！美甲店闆娘遭砍8刀身亡　男友在現場等著被逮

►快訊／雲林兇殺案！美甲店闆娘遭砍多刀慘死　同居男友下毒手

►防疫降級校園解封　雲林縣各級教師、補教業疫苗施打進度曝

ET快訊
湯智鈞射箭個人闖32強！　將碰魏均珩演「台灣內戰」
再無+0！衛福部示警「未來一周確診30到50例」
魏均珩闖東奧射箭個人32強　有望碰湯智鈞演「台灣內戰」
AOA珉娥8點聲明：執念變成毒藥　提到雪炫、酉奈沒多久輕生送
快訊／麟洋配直落二擊敗日本晉四強！　創我國奧運羽球史最佳成績
快訊／10、10、10！林佳恩再演逆轉　闖東奧個人射箭16強
戴資穎萌照曝！為9旬嬤砸獎金買電梯透天　她喜喊：哇就歡喜欸
「射擊奪牌希望」楊昆弼資格賽5輪121分　確定無緣決賽
快訊／陳意涵宣布懷二胎！　年底將湊好字
快訊／萬華「流氓藥師」遭函送！　警搜出模擬槍、毒品
快訊／開到百齡橋「兒突開車門墜河」！爸急跳橋救人　警消搜救中
中國體操選手痛失金牌！　日媒揭「1動作太失禮」遭裁判大扣分
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南中西區施工挖斷瓦斯管漏氣　消防人員出水警戒

雲林家樂福美食街業績恢復3成　衛生局：不定期稽查防疫措施

砂石車穿越村莊道路險象環生　里警砂石場宣導交安

烏日公墓轉型美化　東園稻田森林公園打造1.95公頃絕美綠林

線上教學成弱勢童痛點　中國附醫+林增連基金會捐筆電與物資

「全民開心、泳池公祭」　鮮肉游泳教練舉牌要小英救救年輕人

台南地檢署與執行署台南分署聯合法拍會　2011保時捷休旅車9萬元起標

靚車夜衝太吸睛　警一看排氣管改裝+車牌假的！駕駛氣勢秒退散

稽查禁止營業場所　安南警查獲違規群聚及逃逸移工

抗疫防災救災疫起來　台南市消防局首創防疫旅館線上兵推搶救演練

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

PTT神人翻唱《長榮版半島鐵盒》貼切歌詞唱出股海追高韭菜心聲

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

暗黑料理？「氣球偽裝熱狗」惡整 女友甜笑裝傻...男友一咬秒爆炸

迪麗熱巴告白被拒...10年後繼續主動追愛　使計約楊洋見面又出擊「要不我們去走走」

戴資穎3戰全勝「成功晉級8強」　阿嬤笑喊：表現很好、100分！

台南中西區施工挖斷瓦斯管漏氣　消防人員出水警戒

雲林家樂福美食街業績恢復3成　衛生局：不定期稽查防疫措施

砂石車穿越村莊道路險象環生　里警砂石場宣導交安

烏日公墓轉型美化　東園稻田森林公園打造1.95公頃絕美綠林

線上教學成弱勢童痛點　中國附醫+林增連基金會捐筆電與物資

「全民開心、泳池公祭」　鮮肉游泳教練舉牌要小英救救年輕人

台南地檢署與執行署台南分署聯合法拍會　2011保時捷休旅車9萬元起標

靚車夜衝太吸睛　警一看排氣管改裝+車牌假的！駕駛氣勢秒退散

稽查禁止營業場所　安南警查獲違規群聚及逃逸移工

抗疫防災救災疫起來　台南市消防局首創防疫旅館線上兵推搶救演練

調查局前組長私吞毒品還販毒！　高嘉瑜：緝毒單位竟成運毒中心！

球后懂投資　戴資穎高雄透天厝2年漲500萬

柔道男神養成記！國訓中心如何成為楊勇緯的最強後盾？

洛城拆彈小組數學差！　爆炸量算錯釀17傷35建築變廢墟

湯智鈞東奧射箭個人闖32強！　今稍晚碰魏均珩演「台灣內戰」

機車借代步「慘收1400罰單」　老闆怒公審！客人現身嗆：仙人跳嗎

王冠閎100蝶今晚拚再進準決賽　展現亞洲新蝶王短距爆發

肌膚『古溜』再現！Smoothglo™療程素顏像上濾鏡

高二兒「沒錢買衣鞋」瘦到剩50公斤！媽月入8萬全花在這　眾人氣炸

八三夭宣布8月線上開唱　門票收益「全捐防疫使用」暖爆！

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

地方熱門新聞

鮮肉游泳教練舉牌要小英救救年輕人

降級首日逛夜市！台中旱溪備3罩應戰

平鎮棒球場維護差　黃敬平：車亂停+草木枯...

台南地檢署與台南分署聯合法拍會

靚車夜衝太吸睛　一看排氣管改裝+車牌假的！

台中屋馬燒肉逆轉　禁內用延至8/2

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

國民黨新竹市長接班人　今晚出爐

烏日東園稻田森林公園　打造1.95公頃絕美綠林

安南警查獲違規群聚及逃逸移工

全台警戒降第2級　花蓮7通則3禁止

台東警稽查休閒娛樂場所　強化二級警戒措施

台南瓦斯漏氣消防人員出水警戒

助弱勢童　中國附醫+林增連基金會捐筆電與物資

更多熱門

相關新聞

直批振興券缺點！王世堅主張「快發現金」

直批振興券缺點！王世堅主張「快發現金」

行政院已著手研擬相關產業振興方案，推估最快9月發行振興券，但也有人喊出「普發現金」，包括桃園市議會28日通過普發5000元，引發外界熱議。民進黨籍台北市議員王世堅28日說，政府應該要發現金，若真的有人拿去存，也是民眾的權益。

恐怖男友看她斷氣！雲林美甲闆娘要分手遭狂殺逾20刀

恐怖男友看她斷氣！雲林美甲闆娘要分手遭狂殺逾20刀

等7個月才有捐款！安置家暴幼嬰「小天使」求救

等7個月才有捐款！安置家暴幼嬰「小天使」求救

全聯「宅」經濟美學　素人「27地WFH」拍片大挑戰

全聯「宅」經濟美學　素人「27地WFH」拍片大挑戰

燦星旅遊捐贈2座台南防疫噴霧門

燦星旅遊捐贈2座台南防疫噴霧門

關鍵字：

防疫餐廳內用雲林張麗善雲林縣衛生局

讀者迴響

熱門新聞

橋本大輝奪金「挨轟國辱」！IG遭洗版

郭婞淳感謝「慧眼贊助商」：從沒沒無聞就看上

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

日本21歲體操妹超甜　「豐滿上圍」辣翻全場

見男神奪金太興奮　女記者採訪瘋狂示愛被罵爆

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

新北OL「睡美人」遭侵犯　男友流出露臉片毀掉她

快訊／AOA前成員珉娥輕生！　「出血過多動手術，意識還未清醒」

小戴25分鐘打贏　讓陸網也驚了

不爽中國體操選手被扣分　黃子韜罵裁判眼瞎

即／大雷雨夜襲！更猛豪大雨警報將至

最新全球防疫排名出爐！台灣排名進步了

失去了妻女…他默默從華江橋跳下去

體操失金陸網罵爆日本！《陳情令》女星也跟嗆

更多

最夯影音

更多
空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」
侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面