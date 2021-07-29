雲林家樂福美食街業績恢復3成　衛生局：不定期稽查防疫措施

▲雲林縣衛生局遵循中央指揮中心指引，針對餐廳、小吃部、自助餐、大賣場於7月27日開始啟動「餐飲業開放內用專案稽查」，不定期突擊餐飲業者內用環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情警戒降為2級，部分餐飲業者開放內用，雲林縣長張麗善前往家樂福，了解業者的防疫管理措施；張麗善表示，疫情不知會持續到何時，防疫與生計要兼具，業者能落實防疫措施，開放內用沒有不好，縣府會持續稽查，讓業者能營業，消費者也能安心用餐。餐飲業者表示，業績恢復到3、4成左右。

中央流行疫情指揮中心宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，餐飲業應遵守防疫相關規定，始得提供內用服務，雲林縣衛生局遵循中央指揮中心指引，針對餐廳、小吃部、自助餐、大賣場於7月27日開始啟動「餐飲業開放內用專案稽查」，不定期突擊餐飲業者內用環境，希望讓民眾吃得安心、放心。

▲家樂福中區公關經理高婉如表示，每間獨立餐廳都會再做實聯制，並採取梅花座、使用隔板、不同桌人員保持1.5公尺距離，也會呼籲消費者沒用餐時把口罩戴上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，一同與衛生局人員到家樂福視察，也進行輔導並關懷餐廳業者，發現業者都相當配合，除了採取實聯制、量體溫、戴口罩，手部消毒、環境清消也都做得非常好，甚至做到層層把關，在大賣場門口做好防疫原則，到餐廳再做第二次確認，並採取隔板、梅花座方式營運，均有符合相關防疫規定。

家樂福中區公關經理高婉如表示，每間獨立餐廳都會再做實聯制，並採取梅花座、使用隔板、不同桌人員保持1.5公尺距離，也會呼籲消費者沒用餐時把口罩戴上。斗六家樂福在開放內用前，業績掉到剩下1成，27日開放內用後，大概恢復到3、4成左右，在配合嚴格完整的防疫措施下，能讓消費者安心，讓業績慢慢恢復。

雲林縣衛生局指出，餐飲業開放內用務必遵守餐飲業防疫管理措施，於入口處設置量體溫、噴酒精、提供乾洗手液或洗手設備，落實顧客衛生防護措施，餐飲業從業人員需每日量測體溫及健康監測，如有發燒或其他疑似症狀應儘速就醫，加強防疫教育訓練，也需要佩戴口罩、勤洗手。若民眾有任何食安防疫問題可撥打食品衛生科專線電話：05-5339730洽詢。

▲每間獨立餐廳需採取梅花座、使用隔板、不同桌人員保持1.5公尺距離，並呼籲消費者沒用餐時把口罩戴上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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