恐怖男友看她斷氣！雲林美甲闆娘要分手遭狂殺逾20刀　檢將聲押

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮一家美甲店今（28）日上午驚傳兇殺命案，越籍老闆娘疑因與男友提分手，遭男友懷恨持刀砍殺，警方獲報到場，老闆娘潘氏倒臥血泊已無呼吸心跳，兇嫌廖男當場承認持刀傷人，潘女送醫搶救後宣告不治，廖男則由警方以現行犯逮捕；雲林地檢署初步相驗指出，潘氏身中逾20刀，擇定明日解剖釐清死因。

▲西螺一家美甲店越籍老闆娘潘氏遭男友殺害身亡，現場地上散落潘氏上午從市場購回的生鮮物品，及留下大灘血漬與潘氏於案發當時穿的鞋子。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮東南路一家美甲店由39歲的越南籍女子潘氏獨自經營，除了服務美髮美甲之外兼賣越南進口雜貨乾糧，今日上午潘氏與60多歲的男友疑似因一言不合，遭廖男持15公分長水果刀狂砍，兩人爭吵時潘氏15歲的女兒還在樓上睡覺，並未聽到聲響，約9時許警方接獲一名女子報案指稱有人遭殺害，隨即趕往現場。

▲一名與潘氏熟識的顧客表示，潘氏為人處世和善，與廖姓男友交往許多年，之前也曾發生持刀恐嚇所以也提醒過潘氏，千萬要小心注意自身安危。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方指出，警員到場時潘氏已傷重倒臥血泊，經詢問現場廖男隨即坦承持刀傷人，現場扣押一把長約15公分兇刀並將廖男以現行犯逮回警局，潘氏女兒陪母親送往雲林基督教醫院搶救，隨後由婦幼隊、社會處介入安置潘氏女兒，並報請雲檢由檢察官和法醫進一步相驗確認致死原因。

▲潘氏美甲店現址為自購屋，與和前夫所生的15歲女兒同住，案發當時潘氏的女兒在樓上睡覺沒聽見聲響。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者傍晚回到現場訪查，潘氏的女兒由社工接送返家拿隨身物品，而一名與潘氏熟識的顧客上前表示關心，其表示，潘氏為人和善，與廖姓男友交往許多年，之前也曾發生持刀恐嚇所以也提醒過潘氏，千萬要小心注意自身安危，且前不久前也才發生兩人爭吵，廖男到店裡砸玻璃，沒想到廖男下手狠毒竟將其殺害，消息傳開讓老顧客們都深感不捨，也擔心潘氏女兒未來該如何。

▲美髮美甲店內玻璃門砸破，生鮮品四散，架上雜貨也掃落一地。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，老闆娘潘氏長相白淨、身材苗條，個性和善時常笑臉迎人，2個月前疫情警戒即關門未營業也減少出入，與廖男約2個多月前提分手即遭持刀恐嚇，當時報案處理後就極少碰面，廖男時常準備餐食及飲料前往找潘氏，卻因頻頻聯絡不上潘氏而暴怒，今日上午兩人碰面後一言不合引爆憾事。

▲西螺鎮美髮美甲店女老闆頭部、身上有多處明顯刀傷，經送醫搶救後仍傷重不治，警方封鎖現場採證。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林地檢署指出，初步相驗死者身上逾20處刀傷，其四肢及臉部皮膚多處有拉扯抓痕及瘀青，刀傷多佈於頭部及胸、腹部，預計於明日上午解剖釐清死因，檢方認爲廖嫌犯罪動機尚不明，因其行為涉犯七年以上殺人重罪，將複訊後聲請羈押。

▲美髮美甲店內玻璃門砸破，生鮮品四散，架上雜貨也掃落一地。（圖／記者蔡佩旻攝）



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