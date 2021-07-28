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全聯「宅」經濟美學挑戰史上最強通路廣告！素人拍片「27地WFH」訴求在家防疫也要過好生活

▲▼全聯,宅經濟美學,廣告,素人,WFH,防疫,新冠肺炎。（圖／翻攝自影片）

▲全聯因應疫情，透過遠端「雲拍片」手法，零接觸與民眾一起完成廣告拍攝，傳達正面看待任何事的「宅」經濟美學挑戰。（圖／翻攝自影片）

 圖、文／全聯提供

全聯品牌形象廣告「經濟美學」自2015年推出至今，旨在鼓勵人們用最經濟的方式，過最美好的生活，對象從年輕人到銀髮族、主題從時尚風格到健身風潮，秉持走進人群的精神，跟著時代脈動，將「省」的美學發揚光大，而每一次廣告曝光都被網友喻為神作！今年全聯經濟美學邁入第7年，因應疫情而來的三級警戒，2021年全聯經濟美學也變身「全聯『宅』經濟美學」，鼓勵全台民眾「一起在家防疫，也要好好過生活」，形象廣告首度嘗試超強的遠端「雲拍片」手法，分別於27地進行居家拍攝，由8個家庭以遠距視訊挑戰台灣史上最威的通路形象廣告。

全聯經濟美學讓省錢成為流行　每年神作成話題

全聯以「經濟美學」成功扭轉便宜就是廉價的刻板印象，以「美」的概念提煉了省錢的高度，透過時下年輕人喜愛的時尚、文青感增加關注的同時提升品牌好感度，將企業價值和理念貫徹其中，跟上潮流強化品牌核心，藉由獨特的風格引導消費態度也收穫了大眾的認同。

自2015年首次推出經濟美學，主題為「省錢與夢想」，透過14個生活場景的人物獨白海報，展現省錢態度，以金句「長得漂亮是本錢，把錢花得漂亮是本事」，紅遍大街小巷，讓年輕人對經濟有感，把經濟學變成有態度的經濟美學，闡述省錢不是壞事，而是一種獨立的生活態度。

2016年依舊瞄準年輕族群，並加入了時尚的角度，年輕人揹著全聯塑膠購物袋改製的手提包、編織包、托特包等等，以「不管大包小包，能幫我省錢的就是好包」為訴求，傳達改變心態，加點巧思，苦日子也能變成好日子，就算省錢也能有型。

2017年談的是「不分年紀，省錢就是酷」，讓省錢的老派美學當道，找來10位年齡加起來超過700歲的長輩，穿著白T、牛仔褲，提著全聯購物袋走伸展台，自信的態度強調「省錢永不退流行」，廣告上線不到一個月就在Facebook、YouTube合計衝破百萬點閱率。

2018年則鎖定家庭，配合推廣生鮮食品，主題設定為「有廚房的地方就是家」，傳遞在家開伙的真正價值。2019年搭配全新上線的全聯PX Pay以經濟美學2.0的概念，讓消費者培養使用PX Pay的習慣，用聰明消費，把錢花得漂亮、賺到回饋，也是一種理財。2020年全台刮起健身熱潮，全聯把賣場變身時尚健身房，提倡「經濟『健』美學」鼓勵消費者用最經濟的方式變好看，搭配相關蛋白質料理及運動健身菜單，讓消費者只要有全聯也能擁有健康。

2021全聯「宅」經濟美學　邀全民宅家防疫也要好好過生活

邁入第7年的經濟美學正值新冠肺炎疫情襲來的時刻，三級警戒發布人們幾乎整天都宅在家。全聯表示，在疫情期間無法外出讓不少人覺得心裡悶，但也凸顯了家的價值，「家」成為安心的堡壘，久違與家或家人長時間相守同樂，也刺激出許多新的火花，讓在家防疫有了幸福感。

因此，全聯將社會氛圍與生活結合，主張「全聯『宅』經濟美學」鼓勵全民一起在家防疫，也要好好過生活！廣告邀請全聯先生及7個素人家庭，演繹8句金句，示範如何宅在家照樣過好日子，像是同居情侶的早餐吃得像國王皇后、兄弟檔修煉成現代食神、老夫老妻把客廳變舞廳、爸爸學會當好爸爸、全家人一起運動練出抵抗力、零食吃得正大光明、時間浪費得心安理得，連計畫出門採買都成了可貴的家庭時光。

挑戰史上最強WFH拍攝計畫　遠端「雲拍片」素人居家拍攝

為了貫徹「宅」經濟美學的概念，全聯與拍攝團隊以身作則，避免群聚，落實居家防疫的精神，整部影片製作採「居家拍攝計畫」（Action from home），首度嘗試「雲拍片」手法，包括全聯、廣告代理商、導演、攝影師、美術、製作公司全員和參與演出的家人們齊心合作，從開會、提案、試鏡選角、鏡位規劃、場景設計到拍攝執行通通WFH，廣告拍攝所需的手機、WIFI分享器、道具、商品、食材等也都事先寄送到拍攝者家，工作人員各在一方，27地共同作業。最終廣告的呈現方式也不同於以往，除了全聯經濟美學招牌的10秒演出加金句外，更在片頭加入當天拍攝的5秒花絮，展現廣告公司、拍攝團隊、素人家庭「玩真的」的共創精神。

導演羅景壬提到，這種拍攝廣告影片的方式，是以一種高度寫實主義，呈現人們在三級警戒下的真實生活，拍攝的是真實的家庭、家人、情侶；且此次拍攝完全零接觸，所有的道具、燈光都是直接送到拍攝者家，「這和我們帶著機器，大隊人馬去對方家裡是完全不同，雖然是零接觸，但這個影片以廣告的形式曝光，既是企業以身作則善盡防疫責任，也可以變成人們分享疫情生活的特殊管道，隔離就不再那麼有距離，是非常有意義的一件事。」

在家人人能拍片？！　「宅」經濟美學讓情感緊密連結

而挑戰首次遠距視訊指導，由各家庭自行按下快門拍攝，不只需克服硬體的挑戰，在無法面對面溝通之下，執行上更是考驗所有人的理解力與應變能力。在「健身篇」中一家人一起運動看似簡單的畫面，卻讓眾人手忙腳亂，媽媽黃筱嵐與爸爸楊尹碩分享，因為家裡有小孩環境比較亂，除了拍攝前要打掃，還要自己打燈、調整場地並跟拍攝劇組遠距溝通，全都自己上陣有點像校長兼撞鐘，「像是自己要掌鏡，但手指一直入鏡，又很怕被空中環打到，腳架又架不上去，真的令我們印象深刻！」另外，「廚藝篇」的兄弟許友陽、許酉鵬則提到，自己架Go Pro、架燈光、當美術設計是很特殊的體驗，「只拍了2個小時，但感覺太忙了，這輩子應該不會再拍到類似的廣告了，很有挑戰性！」

負責廣告發想的台灣奧美集團創意長龔大中則提到，希望這個廣告可以鼓勵台灣人，儘管生活受到三級警戒居家防疫限制，照樣可以透過想像力、創意過得更美好，像是拍攝過程發生許多有趣的插曲，例如有家庭拍了很厲害的橋段，結果內容都沒錄到、老夫老妻自己加戲讓畫面更美好。龔大中表示這些都是開心、有趣的記憶，期許民眾宅在家的時光，每個人都能一起創造有意義的事情，這也就是他認為的「宅」經濟美學。

全聯「宅」經濟美學期望傳達正面看待任何事，儘管有限制，人們仍然能在疫情中過好生活，強身健體、增進廚藝、互相陪伴、學習當更好的家人，甚至可以一起在家拍廣告，為疫情之下看似枯燥的生活創造新的體驗，增加更不一樣的情感回憶。全聯「宅」經濟美學完整版形象廣告已於7/16在全聯官方YouTube首播、7/22花絮影片大公開，邀請全民看廣告，一起宅在家，好好過生活。

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