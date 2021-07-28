燦星旅遊捐贈2座台南防疫噴霧門　警戒降級市場夜市防疫更升級

▲燦星旅遊公司捐贈台南市政府兩座防疫噴霧門，市長黃偉哲親自回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國疫情警戒7月27日至8月9日由三級降為二級，雖然疫情稍緩，但防疫沒有鬆懈空間，28日燦星旅遊公司捐贈台南市政府兩座防疫噴霧門，市長黃偉哲親自回贈感謝狀，表示這兩座防疫噴霧門預計設置於市場及夜市出入口處，讓進出人員直接進行全身噴灑消毒，快速方便，加強防疫強度。

台南市長黃偉哲表示，在疫情期間對旅遊業衝擊也很大，特別感謝燦星旅遊公司對於市府的支持，捐贈可全自動遠距離感測噴灑超細緻微霧的防疫噴霧門。雖然防疫降級，但是大家還是應提高警覺不能降級，南市府還是陸陸續續續在充實包括口罩、面罩、防護衣等等許多防疫設備，各界的捐贈物資市府都會妥善運用，保障市民健康安全。台南市議員陳怡珍陪同出席，見證捐贈儀式。





經發局長陳凱凌表示，市府針對市場及夜市的防疫工作，不因警戒降級而鬆懈，在人流較多的市場及夜市設置防疫噴霧門，先前已於北安利多黃昏市場設置，消費者反應良好；這次預計設置在東菜市市場及花園夜市入口處，希望進入市場的攤商及民眾，可以快速全身消毒，多一分保障，多一分安全。最後也感謝燦星旅遊公司與市府齊心防疫，期許可以維持台南市防疫量能，讓市民朋友安心生活。



經發局提醒，目前台南市各公、民有市場及夜市也持續落實實聯制、量測體溫及酒精消毒雙手，降為二級警戒後，市場及夜市攤商必須落實「二罩一套」的防疫裝備，營業時配戴上口罩、面罩或眼罩，熟食攤商需設置遮罩，內用需設隔版及梅花座，並維持禁止試吃及邊走邊吃，降低感染風險。

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