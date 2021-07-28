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雲林情殺案！美甲店闆娘遭砍8刀身亡　男友在現場等著被逮

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮東南路28日發生一起兇殺命案，外籍女子潘氏與前夫離婚育有一女，購屋後開設美甲店與女兒同住，上午8時許疑似潘氏與廖姓男友因感情糾紛起衝突，潘氏遭砍殺多刀送醫不治，兇嫌廖男遭警方以現行犯當場逮捕，依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。

▲西螺鎮東南路今晨發生一起兇殺案，早上9時許一家美髮美甲店內一名女性傷者頭部、身上有多處明顯刀傷，已無呼吸心跳，由救護車緊急送醫搶救後仍傷重不治。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲案發後潘氏在女兒陪同下送醫搶救，女兒將由婦幼隊、社會處介入安置，現場扣押一把長約15公分兇刀，而死者身上多處遭刺殺致死。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方調查指出，死者潘氏年約39歲，與廖姓兇嫌（60多歲）為男女朋友關係，警方獲報美甲店有人受傷立即趕抵現場，發現潘氏傷重倒臥血泊，現場留有一把約15公分長水果刀，廖男行兇後並未離去，警方當場將其逮捕，進一步釐清行凶動機。

▲西螺鎮東南路今晨發生一起兇殺案，早上9時許一家美髮美甲店內一名女性傷者頭部、身上有多處明顯刀傷，已無呼吸心跳，由救護車緊急送醫搶救後仍傷重不治。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮美髮美甲店女老闆頭部、身上有多處明顯刀傷，經送醫搶救後仍傷重不治，警方封鎖現場採證。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，廖男居住西螺鎮目前無業退休，曾與潘氏同居，日前潘氏與廖男提出分手，廖男懷疑潘氏另結新歡遂前往美甲店砸破玻璃門，而兩人交往期間亦曾因大打出手而以家暴報案，今日上午疑似再度發生糾紛，雙方一言不合，廖男憤而持刀殺害潘氏，當時潘氏女兒還在屋內，潘氏倒臥血泊時頭部有明顯2處刀傷、腹部6處刀傷，送醫搶救後仍回天乏術。

▲西螺鎮東南路今晨發生一起兇殺案，早上9時許一家美髮美甲店內一名女性傷者頭部、身上有多處明顯刀傷，已無呼吸心跳，由救護車緊急送醫搶救後仍傷重不治。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮東南路今晨發生一起兇殺案，早上9時許一家美髮美甲店內一名女性傷者頭部、身上有多處明顯刀傷，已無呼吸心跳，由救護車緊急送醫搶救後仍傷重不治。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方指出，案發後潘氏在女兒陪同下送醫搶救，女兒將由婦幼隊、社會處介入安置，現場扣押一把長約15公分兇刀，而死者身上多處遭刺殺致死，已報請雲檢，將由檢察官和法醫進一步相驗確認致死原因。廖嫌遭警方以現行犯當場逮捕，依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。

▲西螺鎮東南路今晨發生一起兇殺案，早上9時許一家美髮美甲店內一名女性傷者頭部、身上有多處明顯刀傷，已無呼吸心跳，由救護車緊急送醫搶救後仍傷重不治。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲美甲店老闆娘為越籍女子潘氏，與前夫婚後育有一女，離婚後購屋與女兒同住並開設美髮美甲多年。（圖／記者蔡佩旻攝）

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