快訊／雲林兇殺案！美甲店闆娘遭砍多刀慘死　同居男友下毒手

記者蔡佩旻、李政遠／雲林報導</p> <p>

雲林縣西螺鎮驚傳兇殺案，一家美甲店今晨傳出有人受刀傷送醫不治，據了解，該店女主人為越籍女子，與前夫婚後育有一女，離婚後購屋與女兒同住並開設美髮美甲多年。28日上午美甲店外突傳救護車及警車聲響，街坊鄰居才發現出事，據了解，疑似美甲老闆潘氏與同居人因感情糾紛一言不合遭砍殺。</p> <p>西螺鎮東南路今晨發生一起兇殺案，早上9時許一家美髮美甲店內一名女性傷者頭部、身上有多處明顯刀傷，已無呼吸心跳，由救護車緊急送醫搶救後仍傷重不治。據了解，死者為美甲店老闆越南籍女子潘氏，與丈夫離異育有一女，目前與國中生女兒同住，與西螺鎮男友交往中並同居。</p> <p><img src=" cdn2.ettoday.net=" _fcksavedurl=" images="" width="600" height="450" title="▲西螺鎮東南路今晨發生一起兇殺案，早上9時許一家美髮美甲店內一名女性傷者頭部、身上有多處明顯刀傷，已無呼吸心跳，由救護車緊急送醫搶救後仍傷重不治。（圖／記者蔡佩旻攝）" />

▲西螺鎮美髮美甲店女老闆頭部、身上有多處明顯刀傷，經送醫搶救後仍傷重不治，警方所現場採證。（圖／記者蔡佩旻攝）

附近鄰居均表示，早上美甲店鐵門緊閉，案發時未聽聞聲響，是到警車與救護車停在店門口才發現出事情，女老闆潘氏經營美甲店多年，私下感情街坊鄰居從未過問，僅知道有一名十多歲女兒同住，發生這樣的事著實讓人驚嚇，也不免擔心女兒未來去向。

西螺警方表示，犯案凶嫌為廖姓男子，至於案發原因仍調查中，至於使用何種凶器、為何砍殺潘氏女子，調查後結果將統一發布對外說明。

▲今（28）日上午美甲店外突傳救護車及警車聲響，街坊鄰居才發現出事，據了解，疑似美甲老闆潘氏與同居人因感情糾紛一言不合遭砍殺。（圖／記者蔡佩旻攝）

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