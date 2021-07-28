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防疫降級校園解封　雲林縣各級教師、補教業疫苗施打進度曝

▲雲林縣高中以下教職員工核定名冊為8635人，其中包含外縣市教職員工選擇在雲林縣施打者208人，已於7月23、24兩日分六區快打站安排施打。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣雲林縣幼教教職員工第一梯次造冊的1750人中，7月12日前已完成1705人施打，施打率高達97%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心自5月19日全國疫情警戒提升至第三級後，各級學校校園停止對外開放，昨（27）日起降級校園解封，恰巧碰上學期轉換日停課，非營利幼兒園及小學暑假照顧班將於下週8月2日開課，雲林縣政府表示，學校教職員工施打疫苗的工作刻不容緩持續進行。

雲林縣政府指出，教育部規劃高級中等以下教育階段教職員工列入公費疫苗專案施打對象，第一階段先為幼教教職員工施打，雲林縣幼教教職員工第一梯次造冊的1750人中，7月12日前已完成1705人施打，施打率高達97%。

7月初再接獲教育部指示進行國小、國中、高中第一梯次造冊，現階段教育部雖僅規劃進行國小教職員工疫苗施打作業，但校園防疫不能等，縣長張麗善指示規劃縣內高中以下教職員工一併施打，高中以下教職員工核定名冊為8635人，其中包含外縣市教職員工選擇在雲林縣施打者208人，已於7月23、24兩日分六區快打站安排施打，截至7月27日約有7000人完成疫苗施打，施打率約80%。

▲雲林縣高中以下教職員工核定名冊為8635人，其中包含外縣市教職員工選擇在雲林縣施打者208人，已於7月23、24兩日分六區快打站安排施打。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲7月24日縣長張麗善前往雲林縣立體育館關心教職員施打狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，學生目前並無疫苗可供施打，校園照顧者應盡早接種疫苗，提升校園安全防護力。暑假期間，許多家長會將孩子安排至補習班或安親班，所以短期補習班相關人員也已於7月19日造冊完成並經教育部核定，總人數為1104人，也已於7月26、27日安排施打，施打人數988人，施打率約89%。
 
教育處長邱孝文說明，有關幼兒園及高級中等以下教育階段教職員工第二梯造冊，截至目前進度為，幼兒園部分已於7月19日完成造冊，經教育部國教署核定人數為267人；高級中等以下學校第二梯造冊日程為7月27日至29日，俟教育部國教署核定，盡快安排施打日程，期望拉高縣內師生施打率，保護師生安全健康，請接獲施打通知的師長們攜帶健保卡及身分證提早前往指定地點施打。
 
教育處指出，行政院已宣布7月27日至8月9日防疫警戒降為二級，開學前將要求學校加強環境清消，並強化衛生教育宣導，也呼籲如符合接種資格，但尚未接種疫苗人員，盡速至配合疫苗施打之醫療院所接種疫苗。

雲林縣衛生局表示，疫苗打完未滿14天者，需要提供快篩證明者，縣內六大分局區已安排好麥寮、林內、土庫、古坑、水林、及二崙等六大衛生所，為大家做免費快篩，服務對象為長照人員、演藝團體及其他符合資格之免費快篩對象或專案者，可前往檢測快篩。

▲雲林縣高中以下教職員工核定名冊為8635人，其中包含外縣市教職員工選擇在雲林縣施打者208人，已於7月23、24兩日分六區快打站安排施打。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲高中以下教職員工核定名冊為8635人，截至7月27日約有7000人完成疫苗施打，施打率約80%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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