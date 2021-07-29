直批振興券缺點！王世堅主張「快發現金」：拿去存也是民眾權益

▲台北市議員王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

行政院已著手研擬相關產業振興方案，推估最快9月發行振興券，但也有人喊出「普發現金」，包括桃園市議會28日通過普發5000元，引發外界熱議。民進黨籍台北市議員王世堅28日說，政府應該要發現金，若真的有人拿去存，也是民眾的權益。

關於政院將推出的產業振興方案，王世堅28日於節目《新聞大白話》中提及，不管是「紓困」還是「振興經濟」，政府都不用再計較其名詞，現在發就是了；現在政府打算印類似三倍券、五倍券等振興券，但他主張應該要發放現金，而且要快，此波疫情造成2300萬民眾受害，不應該印製這些券，重複過去馬英九消費券的錯誤，或是去年三倍券勞師動眾等情況。

王世堅認為，國家應只有一種貨幣，既然要印這種有價證券，且還要做到防偽，不是一般影印就能印，去年費用加起來就花了10幾億，加上包裝與運作，這種勞師動眾的行為就不要了，也別用一堆名義說是為振興經濟，所以不能替代性消費，「為什麼不行？我要買柴米油鹽，這怎麼叫替代性消費？這是每天需要的。」

王世堅表示，採用振興券僅只有百貨公司、超級市場等大型商家才有多餘人力能處理，一般小商店或攤販沒辦法接受，所以應該要發放現金，同時呼籲高所得民眾不要領，估計有400萬至500萬人不領，政府支出就不會那麼多。

至於政府稱怕民眾把現金存起來，王世堅說，只是3000、5000、8000元而已，又不是萬元，「生吃都不夠，還拿去曬乾？」需要的人就會需要，不用想太多，若真的有人拿去存，也是民眾的權益。