　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

等了7個月才有捐款！疫情禁參訪　安置家暴幼嬰「小天使」求救　

▲小天使家園拿到6萬塊的捐款，董事長陳紹崇相當開心，因為孩子們的冰箱有著落了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲小天使家園的孩子都是「緊急安置」的3歲以下孩童 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國內疫情緊繃，對社福單位的營運可以說是「雪上加霜」，像是高雄專門在緊急安置3歲前的社福機構「財團法人小天使家園」，從今年1月開始快到7月底，竟然才有第一筆「到園捐款」，董事長陳紹崇透露，三級警戒禁止民眾來探訪，所以沒有民眾來探訪、捐款短少超過百分之三十以上，讓一年得要花費2千5百萬支出的根本不夠用，只好親上火線求援，希望大家幫幫忙。

27日上午10點，中盈生物科技董事長張家維、總經理蔡宗諺以200%服飾公司的老闆楊崇立來到位在高雄市路竹區的「財團法人小天使家園」，帶著6萬元以及消毒液來贈送，雖然金額很少，但已經讓小天使的董事長陳紹崇非常開心，因為他盼望要幫小小孩們買的冰箱，終於有著落了，宛如是「及時雨」！

▲小天使家園拿到6萬塊的捐款，董事長陳紹崇相當開心，因為孩子們的冰箱有著落了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲小天使家園拿到6萬塊的捐款，董事長陳紹崇（圖左）相當開心，因為孩子們的冰箱有著落了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲小天使家園拿到6萬塊的捐款，董事長陳紹崇相當開心，因為孩子們的冰箱有著落了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲董事長陳紹崇相當憂心，受到疫情影響募款情況不如以往，短少800萬 。（圖／記者吳奕靖攝）

不說可能你也不會相信！因為這6萬元竟然是今年1月到現在的第一筆「親自到園捐款」，陳紹崇說：「因為小天使是個安置機構，平常除了小額捐款之外，還有得靠參訪團體，但是今年因為疫情特別嚴重，我們只有不到一個月的時間可以參訪，所以大家也曉得沒有團體進來，捐款一定會大幅減少」。

陳紹崇透露，每一年小天使花費大約是2500萬，籌措經費往年都還會辦「募款餐會」，可是今年疫情影響，無法群聚當然就無法辦餐會，所以從7月5日開始「園丁計畫」，也就是線上來募款，記者詢問捐款比較往年是少了多少？陳紹崇說「短少了至少近百分三十以上，如果依照2500萬來計算，就少了快800萬」。

▲小天使家園拿到6萬塊的捐款，董事長陳紹崇相當開心，因為孩子們的冰箱有著落了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲小天使家園裡頭的孩子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲小天使家園拿到6萬塊的捐款，董事長陳紹崇相當開心，因為孩子們的冰箱有著落了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲小天使家園都收容三歲以下的孩子，尿布、奶粉是一大支出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「財團法人小天使家園」主要是負責零歲到3歲小孩的緊急安置，像是被家暴、被母親未成年、或是遭受性侵等的孩子，所以光是奶粉、尿布這方面就是一筆非常大的開銷，陳紹崇就分享之前有送來的孩子，未滿一歲卻被父親打到4肢骨折，讓他看到都覺得心疼，質疑會什麼會「下得了手」，經過一年時間的照顧才復原，不過卻出現了「長短腳」的後遺症，目前仍然受到小天使的照顧。


 

ET快訊
「羽球王子」王子維全勝晉級16強　將強碰丹麥前球王安賽龍
周天成2戰全勝提前晉級8強　先追平個人奧運最佳
獨／歌手曾是準柔道國手　15年後「狂冒5後遺症」脊椎也斷裂
賀東奧奪牌新高！全聯祭限時優惠「買1送1」　12天清單一次看
楊勇緯熱情揮手「下秒撞紅龍」　鬆口吐最大遺憾
雷千瑩射箭64強止步　關鍵第5局不敵烏克蘭馬爾琴科
見男神奪金太興奮　女記者採訪「瘋狂示愛」被罵爆
非高端不打增至9.2萬人　「登記數一天翻倍」
「美艷網紅」卸妝變醜鼻大媽　驚悚片嚇壞3千萬人
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

等了7個月才有捐款！疫情禁參訪　安置家暴幼嬰「小天使」求救　

詐團「賓拉登」老梗得手2000萬　6人趴地落網

驚悚照曝！台南移工遭工具貫穿手掌　連人帶「這根」送醫

遭警「大外割」壓制首開偵查庭　非洲鼓女師：忍不下這口氣

30歲男精神恍惚「握武士刀」作亂！媽媽一見嚇壞…警急赴現場處理

專詐健保「合理工作補助」　診所醫聯手家人6年撈538萬

疑夫與秘書搞連結！正宮狂騷擾索賠...她出手幫掛精神科下場曝

論壇留言9個字慘了！散播不實疫情　男大生辯「好意」挨罰2萬

恐怖夫妻3歲兒當狗虐死　關浴室吃大辣餐毒打！矇眼害摔：這好笑

快訊／他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

軟萌龍貓呆站原地「當機1分鐘」　摸手＋搔肚無感...主人：壞掉了！

阿伯飆速闖2紅燈遭小貨車撞擊！　駕駛右轉見「人車倒地」卡馬路間

美國男視訊聊天秒切換對方母語　印尼網友一聽嚇歪：你開玩笑？

郭婞淳奪金牌！主持人喊最高です　 「挑戰世界紀錄」女神倒地也很可愛

乖巧土撥鼠幫忙咬枯枝、拔雜草 獲得西瓜獎勵...小嘴巴狂嚼超萌

等了7個月才有捐款！疫情禁參訪　安置家暴幼嬰「小天使」求救　

詐團「賓拉登」老梗得手2000萬　6人趴地落網

驚悚照曝！台南移工遭工具貫穿手掌　連人帶「這根」送醫

遭警「大外割」壓制首開偵查庭　非洲鼓女師：忍不下這口氣

30歲男精神恍惚「握武士刀」作亂！媽媽一見嚇壞…警急赴現場處理

專詐健保「合理工作補助」　診所醫聯手家人6年撈538萬

疑夫與秘書搞連結！正宮狂騷擾索賠...她出手幫掛精神科下場曝

論壇留言9個字慘了！散播不實疫情　男大生辯「好意」挨罰2萬

恐怖夫妻3歲兒當狗虐死　關浴室吃大辣餐毒打！矇眼害摔：這好笑

快訊／他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

中國選手奪銀領獎像受罰　苗博雅：觀察一個國家要看如何面對失敗

肖戰楊紫《餘生請多指教》爆8月定檔！　就等接檔家庭劇

康寧Q2財報出爐！業績表現優異　估將持續成長

嚴正嵐深情吻別霸總貓妖！《我的老闆是隻貓》結局哭爆粉絲

蔡允潔又被竄改維基！累積「2任老公6小孩」無奈累了：我還要改嗎

「羽球王子」王子維全勝晉級16強　將強碰丹麥前球王安賽龍

台灣早把南韓當目標　19年前奧運「奪金計畫」曝光

俄泳將摘金創25年紀錄　想戴「貓貓口罩」領獎被打槍：想哭

中國監管風暴擴大！　老謝：是國際大資金評價當地投資的新起點

周天成2戰全勝提前晉級8強　先追平個人奧運最佳

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

社會熱門新聞

偷吃「小模級」藥廠業務　名醫毆妻逼離婚！小三起底竟已婚

即／西螺美甲店闆娘遭砍多刀慘死　同居男友幹的

2瓶AZ消失台中衛生所報警　市府：下午1500說明

獨／登山教練管不住嫩女友　小王幫上床調教3P換妻

訊／他從華江橋跳下！行車紀錄器拍下恐怖瞬間

獨／被控偷拍NTR　知名登山教練回擊了

妹妹拒絕買飲料　她不爽從7樓墜落

男「持刀把8歲外甥砍到重傷」 自殘身亡

即／北市松山區婦人墜樓命危　民眾嚇壞急報警

南水之花爆偷情上司！　「睡前自摸一下妹妹」上班幽會全直擊

西螺美甲店闆娘遭砍8刀身亡　男友在現場等著被逮

恐怖夫妻3歲兒當狗虐死　關浴室吃大辣餐毒打

苗栗28歲男與姊吵架　刺殺8歲外甥利刃穿肺再自戕

即／台中女疑從7樓高架橋墜落亡　車還停在國道路肩

更多熱門

相關新聞

教師+公車司機接種　一國多制

教師+公車司機接種　一國多制

台中、彰化等縣市日前欲為國高中教師、補教業與公車司機補打疫苗，卻在27日與中央的地方防疫會議上時被喊卡。中央強調，目前「僅同意造冊」，「未同意施打」，要求施打全面暫停，讓教團人士相當憂心，指出高中教職員若未打疫苗恐有群聚感染的風險，且高中職學生年紀較小朋友大，自身行動能力或活動力都較強，病毒的傳播風險恐怕會比小朋友要高出許多。

全聯「宅」經濟美學　素人「27地WFH」拍片大挑戰

全聯「宅」經濟美學　素人「27地WFH」拍片大挑戰

日首都圈疫情告急　30日擬擴大緊急事態

日首都圈疫情告急　30日擬擴大緊急事態

彰化疫苗人口比全國倒數第5　葉彥伯喊話中央

彰化疫苗人口比全國倒數第5　葉彥伯喊話中央

桃園是否普發5千元？鄭文燦曝「經費數字」回應了

桃園是否普發5千元？鄭文燦曝「經費數字」回應了

關鍵字：

新冠肺炎防疫台灣防疫防疫政策高雄小天使家園捐款疫王張家維

讀者迴響

熱門新聞

金牌有禁藥反應　方莞靈遞補銅牌？

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

張本智和輸球「在全場亂吼」！日網轟：沒水準

Lulu爆新歡！大街「交換口水」環抱放閃

謝長廷觀賽　莊智淵：市長還認得我？

快訊／被教練「突然猛抱」變臉！郭婞淳回應了

奧運金牌「2280萬獎金」怎麼用？郭婞淳想好了　

莊智淵是台灣人縮影　他揭3點原因：真正俠者

柯宇綸開砲郭婞淳教練！堅持不刪：行為ok不ok自己判斷

看莊智淵比賽歸懶趴火！他怒飆2戰犯

Lulu認愛！　曝秘戀萬秀洗衣店金孫：認識已半年多

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

高端、BNT、莫德納、AZ優缺點一次看

戴資穎恐戰「異常艱難」的3場　網狂冒汗

民眾急加選AZ！　畫面跳出殘酷提醒

更多

最夯影音

更多
郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」
王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面