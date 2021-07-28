等了7個月才有捐款！疫情禁參訪　安置家暴幼嬰「小天使」求救　

▲小天使家園的孩子都是「緊急安置」的3歲以下孩童 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國內疫情緊繃，對社福單位的營運可以說是「雪上加霜」，像是高雄專門在緊急安置3歲前的社福機構「財團法人小天使家園」，從今年1月開始快到7月底，竟然才有第一筆「到園捐款」，董事長陳紹崇透露，三級警戒禁止民眾來探訪，所以沒有民眾來探訪、捐款短少超過百分之三十以上，讓一年得要花費2千5百萬支出的根本不夠用，只好親上火線求援，希望大家幫幫忙。

27日上午10點，中盈生物科技董事長張家維、總經理蔡宗諺以200%服飾公司的老闆楊崇立來到位在高雄市路竹區的「財團法人小天使家園」，帶著6萬元以及消毒液來贈送，雖然金額很少，但已經讓小天使的董事長陳紹崇非常開心，因為他盼望要幫小小孩們買的冰箱，終於有著落了，宛如是「及時雨」！

▲小天使家園拿到6萬塊的捐款，董事長陳紹崇（圖左）相當開心，因為孩子們的冰箱有著落了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲董事長陳紹崇相當憂心，受到疫情影響募款情況不如以往，短少800萬 。（圖／記者吳奕靖攝）

不說可能你也不會相信！因為這6萬元竟然是今年1月到現在的第一筆「親自到園捐款」，陳紹崇說：「因為小天使是個安置機構，平常除了小額捐款之外，還有得靠參訪團體，但是今年因為疫情特別嚴重，我們只有不到一個月的時間可以參訪，所以大家也曉得沒有團體進來，捐款一定會大幅減少」。

陳紹崇透露，每一年小天使花費大約是2500萬，籌措經費往年都還會辦「募款餐會」，可是今年疫情影響，無法群聚當然就無法辦餐會，所以從7月5日開始「園丁計畫」，也就是線上來募款，記者詢問捐款比較往年是少了多少？陳紹崇說「短少了至少近百分三十以上，如果依照2500萬來計算，就少了快800萬」。

▲小天使家園裡頭的孩子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲小天使家園都收容三歲以下的孩子，尿布、奶粉是一大支出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「財團法人小天使家園」主要是負責零歲到3歲小孩的緊急安置，像是被家暴、被母親未成年、或是遭受性侵等的孩子，所以光是奶粉、尿布這方面就是一筆非常大的開銷，陳紹崇就分享之前有送來的孩子，未滿一歲卻被父親打到4肢骨折，讓他看到都覺得心疼，質疑會什麼會「下得了手」，經過一年時間的照顧才復原，不過卻出現了「長短腳」的後遺症，目前仍然受到小天使的照顧。



