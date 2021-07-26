國民黨質疑食藥署淪高端門神　民進黨團反批「不懂裝懂、隨便講講」

▲國民黨團召開「隻手遮天護航高端，食藥署淪高端門神？！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）25日召開會議，同意將高端疫苗納入公費接種作業計畫，引來國民黨立法院黨團質疑，食藥署護航高端 疫苗淪為門神。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，民進黨團不會不懂裝懂、隨便講講，呼籲國民黨團千萬不要斷章取義。

國民黨團26日上午召開「隻手遮天護航高端，食藥署淪高端門神？！」線上記者會，黨團書記長鄭麗文質疑，擔任國產高端疫苗試驗計劃主持人的前衛福部長林奏延、萬芳醫院感染科主任李文生也是ACIP委員，質疑沒有利益迴避，應公開相關資料，否則是「比北韓還北韓」。

對此，劉世芳受訪時表示，民進黨團已經講過很多次，不管是國產疫苗還是國際疫苗，食藥署當然是幫全體國民把關，不管食藥署內部是不是有任何資料流傳出去，呼籲國民黨團千萬不要斷章取義，甚至從中誤解跟扭曲。

劉世芳說明，食藥署所邀請的專家，都是台灣醫藥學界的翹楚，一定會用自己的學術背景、道德良心來做最後的判斷跟把關，食藥署在最後品質的良與不良之間，也對外公開講的非常清楚。

劉世芳強調，民進黨團不會不懂裝懂、隨便講講，因此選擇尊重食藥署幫疫苗做的最後把關，任何疫苗都要經過最後的把關才能上市、打在國人身上，呼籲國民黨千萬不要為了抹黑國產疫苗，隨便引用亂七八糟、連民進黨團也不曉得如何解讀的數據。

其他人也看了這些新聞...

► 降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

► 二級警戒2原則曝光 室內50人、超商可內用「草案一次看」

► 全國警戒二級強化版原則曝光 入境全面普篩持續嚴管