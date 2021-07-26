　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨質疑食藥署淪高端門神　民進黨團反批「不懂裝懂、隨便講講」

▲▼立法院國民黨團召開「隻手遮天護航高端 食藥署淪高端門神？！」 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「隻手遮天護航高端，食藥署淪高端門神？！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）25日召開會議，同意將高端疫苗納入公費接種作業計畫，引來國民黨立法院黨團質疑，食藥署護航高端 疫苗淪為門神。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，民進黨團不會不懂裝懂、隨便講講，呼籲國民黨團千萬不要斷章取義。

國民黨團26日上午召開「隻手遮天護航高端，食藥署淪高端門神？！」線上記者會，黨團書記長鄭麗文質疑，擔任國產高端疫苗試驗計劃主持人的前衛福部長林奏延、萬芳醫院感染科主任李文生也是ACIP委員，質疑沒有利益迴避，應公開相關資料，否則是「比北韓還北韓」。

對此，劉世芳受訪時表示，民進黨團已經講過很多次，不管是國產疫苗還是國際疫苗，食藥署當然是幫全體國民把關，不管食藥署內部是不是有任何資料流傳出去，呼籲國民黨團千萬不要斷章取義，甚至從中誤解跟扭曲。

劉世芳說明，食藥署所邀請的專家，都是台灣醫藥學界的翹楚，一定會用自己的學術背景、道德良心來做最後的判斷跟把關，食藥署在最後品質的良與不良之間，也對外公開講的非常清楚。

劉世芳強調，民進黨團不會不懂裝懂、隨便講講，因此選擇尊重食藥署幫疫苗做的最後把關，任何疫苗都要經過最後的把關才能上市、打在國人身上，呼籲國民黨千萬不要為了抹黑國產疫苗，隨便引用亂七八糟、連民進黨團也不曉得如何解讀的數據。

其他人也看了這些新聞...

► 降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒
► 二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」
► 全國警戒二級強化版原則曝光　入境全面普篩持續嚴管

ET快訊
東奧離譜出包！攝影擋到選手路線　眾人看傻
世界拳后林郁婷「打爆對手」竟落敗！　16強止步
連珍羚淚灑賽場！輸得莫名其妙　網友怒噴爛裁判
AZ、莫德納可能8月就打完！　他怒批：如果只剩高端你敢打嗎？
戴資穎廣告太洗腦「啦啦隊長」陳漢典出聲！　家長全崩潰：夠了喔
柔道女王連珍羚判定3次犯規　16強敗北
網憶「戰神朱木炎」奧運全場飛！　本人謙虛回應了
4大超商「降級咖啡優惠」　大杯美式只要23元
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／世貿停車場保全確診！北市曝3天足跡　「感染源為台鐵清潔工」

國民黨質疑食藥署淪高端門神　民進黨團反批「不懂裝懂、隨便講講」

蔣萬安喜獲二寶！他直呼「真的準備好當市長了」　點名江啟臣再來一個

AZ、莫德納可能8月就打完　羅智強：如果只剩高端你敢打嗎？

88.6%滿意陳其邁防疫表現　65%國民黨支持者肯定高雄市政府

三倍券有助GDP！民進黨團主張再發振興券　沒有普發5千現金的問題

民進黨團：國民黨不當阻擋病毒的門神　卻選擇當疫情控制的瘟神

民眾黨休會期間要求專案報告　民進黨團批「違法亂紀」抹黑國產疫苗

陳水扁秀不同顏色「TAIWAN」口罩　「我們的國家不能被看扁」

教授逼學生FB按讚分享！速度慢「閉門飆罵數小時」　監院糾正台師大

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

「輕艇激流」張筑涵首闖奧運遭淘汰 自責淚崩...媽：你傷心我也會傷心

19歲女將羅嘉翎勇奪跆拳道銅牌 獎金500萬！瞪大眼睛：我不知道

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

快訊／世貿停車場保全確診！北市曝3天足跡　「感染源為台鐵清潔工」

國民黨質疑食藥署淪高端門神　民進黨團反批「不懂裝懂、隨便講講」

蔣萬安喜獲二寶！他直呼「真的準備好當市長了」　點名江啟臣再來一個

AZ、莫德納可能8月就打完　羅智強：如果只剩高端你敢打嗎？

88.6%滿意陳其邁防疫表現　65%國民黨支持者肯定高雄市政府

三倍券有助GDP！民進黨團主張再發振興券　沒有普發5千現金的問題

民進黨團：國民黨不當阻擋病毒的門神　卻選擇當疫情控制的瘟神

民眾黨休會期間要求專案報告　民進黨團批「違法亂紀」抹黑國產疫苗

陳水扁秀不同顏色「TAIWAN」口罩　「我們的國家不能被看扁」

教授逼學生FB按讚分享！速度慢「閉門飆罵數小時」　監院糾正台師大

倫敦3小時降1個月大雨！湍急水流沖進地鐵站　車輛受困積水中

快訊／世貿停車場保全確診！北市曝3天足跡　「感染源為台鐵清潔工」

特斯拉Model S暫停交車近兩週　客服坦言：車子需要做額外的檢查

中美外交高層官員天津會談　解放軍27日南海連續3天軍演

烟花二次登陸浙江炸大暴雨　90度友善大轉彎「灌飽台灣水庫」

汽車貨櫃運輸公會全聯會要求中央儘快安排司機打疫苗　以免引發抗爭

50脫北者慘被遣返！居民眼看他們「回去送死」　金正恩恐一次處決

高市府要「橋科8月完成環評」？　環團批：有高度政治壓力

觀眾追殺還五萬統神首落淚「做效果還要被羞辱」　老婆求：錢給了

《慾罷不能》解封版！3辣妹登島找真愛　任選24天菜「親密接觸」

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

政治熱門新聞

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

呂秀蓮「5000萬劑疫苗2週可到貨！」　怒轟陳時中不回電話

振興券要來了！　政府「不發現金」關鍵在民眾一慣性

謝長廷超狂歷史被挖出！曾是全國前3體操選手

振興券要來了！效益將比三倍券高　最快發行時間曝光

振興券預算不用先送立院！1個月籌備期　推估最快9月發行

趙少康913字「祝福敢打高端的人」

謝長廷點出楊勇緯落敗原因：裁判很專業

快訊／9月開學怎麼辦？　新北市府：以實體授課為原則

AZ、莫德納可能8月就打完　羅智強：如果只剩高端你敢打嗎？

唐慧琳曾為錄影從醫院偷溜　議員：若說愛國家誰能比得上她？

快訊／全國明降二級　侯友宜：新北如有狀況「隨時拉回警戒三級」

侯友宜出手救餐館業　符合2條件即可申請補貼

快訊／民調滿意度破8成選總統勝率高？　侯友宜回應了

更多熱門

相關新聞

花蓮莫德納屆效疫苗　7月30前完成清零

花蓮莫德納屆效疫苗　7月30前完成清零

花蓮縣政府25日在防疫記者會表示，莫德納屆效疫苗已造冊完成，將於7月30日前施打清零，不會退回給中央之外，也建請中央將37處失智據點工作人員納入公費疫苗接種對象，提供照護工作的健康安全保障。

三倍券有助GDP！民進黨團主張再發振興券　沒有普發5千現金的問題

三倍券有助GDP！民進黨團主張再發振興券　沒有普發5千現金的問題

台積電股東會懶人包　BNT疫苗、海外設廠、業績展望6大重點秒懂！

台積電股東會懶人包　BNT疫苗、海外設廠、業績展望6大重點秒懂！

民進黨團：國民黨不當門神卻選擇當瘟神

民進黨團：國民黨不當門神卻選擇當瘟神

民眾黨團休會要求專案報告　民進黨團批違法亂紀

民眾黨團休會要求專案報告　民進黨團批違法亂紀

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染新冠疫苗高端疫苗國民黨團鄭麗文民進黨團劉世芳

讀者迴響

熱門新聞

前國手出賽斷靭帶　竟遭放生機場

胰臟癌超會躲！醫驚揭「5大高風險族群」：感覺痛已晚期

快刪！Google Play有11款App會盜刷卡　已被下載3萬次

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

奧運奪銀哭屁啊！他嗆楊勇緯駕馭不了金

台灣女球員代表韓國　站上東奧賽場

戴資穎洋裝照曝光！「最美反差」粉絲戀愛了

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

快訊／池昌旭確診新冠肺炎！

桌球阿嬤倪夏蓮　58歲還在戰鬥

小S喊話等你回家！洪源禧本人「神回應」

發票對中200萬獎號！網友一看全罵翻

統神改名了！5通電話未接「雙關反諷」Toyz

莊智淵想把教練位置留給自己媽媽

呂秀蓮「5000萬劑疫苗2週可到貨！」　怒轟陳時中不回電話

更多

最夯影音

更多
男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下
短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面