民進黨團：國民黨不當阻擋病毒的門神　卻選擇當疫情控制的瘟神

▲民進黨立委鄭運鵬 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委鄭運鵬26日表示，從去年疫情爆發、還沒有疫苗的階段，到現在國際疫苗紛紛進來台灣、國產疫苗終於開始接種，國民黨不跟政府一起當阻擋病毒的門神，卻選擇當台灣疫情控制的瘟神，民進黨團覺得非常遺憾。

民進黨團26日上午召開「國民黨打撃防疫士氣，浪費司法資源」線上記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

羅致政表示，這段時間國民黨團持續召開記者會抹黑國產疫苗，同時已經採取司法行動，並且要求監察院採取調查行動，「既然丟給司法、要求監察，國民黨的政治就不要再一直干擾國產疫苗的推動」，尤其有一些指控似是而非，希望國民黨不要再把手伸到科學、專業的討論。

劉世芳則說，台灣的國產疫苗在開發過程非常辛苦，不管是經過EUA同意，或者申請EUA的過程，都是相當公開透明的程序，國民黨一再用不同的方式污名化國產疫苗，甚至指稱高端疫苗有食藥署當門神，民進黨團認為非常不可取，而且也是很錯誤的訊息。

鄭運鵬認為，從去年疫情爆發、還沒有疫苗的階段，到現在國際疫苗紛紛進來台灣、國產疫苗終於開始接種，國民黨不跟政府一起當阻擋病毒的門神，卻選擇當台灣疫情控制的瘟神，民進黨團覺得非常遺憾。

鄭運鵬指出，去年疫情剛爆發時，台灣是全世界第一個採取很嚴格的邊境管制，國民黨卻認為台灣對中國歧視，一再要求指揮中心開放中國機場、人員來台，執意要當病毒入侵台灣的瘟神。

鄭運鵬也呼籲，國民黨在黨主席江啟臣、立法院黨團總召費鴻泰的帶領下，不要再當疫情的瘟神，該禁止、管制的政府會做好把關，希望國民黨正面、善意地提出建言，不要為了黨主席連任就帶著黨團按鈴申告指揮中心、疾管署，這對台灣是負面、扯後腿的動作，希望國民黨可以適可而止。

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