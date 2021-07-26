民眾黨休會期間要求專案報告　民進黨團批「違法亂紀」抹黑國產疫苗

▲民進黨團召開「國民黨打撃防疫士氣，浪費司法資源」線上記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院目前正值休會期間，台灣民眾黨團日前卻發函，要求金管會、法務部、衛福部、外交部等單位列席進行專題報告。對此，民進黨團書記長羅致政表示，這是違法擴權、非常離譜的行徑，目的就是要干擾、抹黑國產疫苗政策的推動，民進黨團要求民眾黨團撤回公文。

民進黨團26日上午召開「國民黨打撃防疫士氣，浪費司法資源」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

劉世芳表示，民進黨團認為立法院在休會期間，跟行政部門的職權行使要界定清楚，但是民眾黨團居然在休會期間，要求多個部會列席進行專題報告，不僅嚴重影響到立法院的職權行使，而且根本是違憲的做法。

羅致政批評，民眾黨完全違背了立法院的相關職權與運作，發了一個完全不得體、違反制度的公文，要求金管會、法務部、外交部、衛福部進行專題報告，尤其立法院現在是休會期間，所有立委的職權行使，應該是要在會期當中執行。

羅致政說明，立法院的院會、委員會才是行使職權的合議制對象，民眾黨團要求各部會進行專案報告，不論就憲法層次、法律層次，或者立法院的內規規範來看，都是違法違憲、違背立法院的制度運作，民眾黨為了干擾國產疫苗的推動不擇手段，違法亂紀的做法讓人相當不以為然。

羅致政指出，各部會是在23日收到這份公文，但是上頭的發文日期卻是26日，「換句話說是一個未來的公文」，民進黨團要求民眾黨團立即撤回，各部會也不用配合做專題報告，完全沒有必要遵循。

黃世杰表示，民眾黨團用違憲、違法的方式私設刑堂，就是配合國民黨操作以疫謀亂，以不擇手段的方式抹黑國產疫苗，這些都是非常詭異的動作，呼籲民眾黨回到理性問政，並且依照《立法委員職權行使法》的原則進行理性討論，不需要抹黑國產疫苗。

劉世芳也說，立委行使職權可以透過政黨質詢、個人質詢，但是一定要按照《立法委員職權行使法》等相關規定，民眾黨團卻在休會期間，發文要求4個部會進行專題報告，這是非常嚴重的錯誤，民進黨團也會要求立法院秘書處、立法院長游錫堃正式問題。

羅致政強調，民進黨團要求民眾黨團撤回公文，因為這是違法擴權、非常離譜的行徑，不論人事時地物各方面都是錯的，「所以它是錯錯錯的公文，結果只會亂亂亂」，造成行政立法部門之間互動的混亂，而目的就是要干擾、抹黑整個國產疫苗政策的推動。

▼立法院休會期間，民眾黨團發函要求金管會、法務部、衛福部、外交部等單位列席進行專題報告。（圖／羅致政提供）



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