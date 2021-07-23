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快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

▲▼0717 微解封饒河夜市人潮。（圖／記者黃克翔攝）

▲繼微解後，政院正式宣布在7月27日降級為二級警戒。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院發言人羅秉成23日表示，今早行政院長蘇貞昌召開政院擴大防疫會議。首先由指揮官報告近來疫情發展，並由各部會報告各項防疫指引規劃以及昨日與各縣市防疫會議後的相關修正意見。行政院長蘇貞昌根據指揮中心的防疫規劃裁示，全國疫情三級警戒調降至二級，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。

指揮中心在今天的會議上指出，22日下午針對調降疫情警戒標準至第二級之相關防疫措施規劃草案與各地方政府進行討論，而各地方政府對於指揮中心所提出包括集會活動人數上限（室內50人、室外100人），以及餐飲內容原則依照衛福部規定處理等通案性原則，也積極提出相關意見，在經過溝通協調後，各部會也針對相關的業務狀況進行調整。

指揮中心強調，在考量其他國家的防疫作為調整經驗後，國內在調降疫情警戒標準時仍應緩步實施，以確保國民健康，各部會得依指揮中心所發布之通案性原則另訂指引，而各地方政府亦得在此原則下，視疫情需要而有調整空間，惟相關指引必須規範明確以利民眾遵循。

對此，蘇貞昌裁示，在斟酌我國整體疫情日趨穩定，並與各縣市現行溝通聯繫後，確認自2021年7月27日起，將三級警戒調降至二級警戒，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。至於各行業活動的防疫指引，由指揮中心於今日下午記者會中統一公布，各項細節，也請各部會召開記者會，向各相關業者報告。

▲▼行政院長蘇貞昌主持行政院防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌主持行政院防疫會議。（圖／行政院提供）

蘇貞昌表示，全世界都受到變種病毒肆虐所苦，鄰近國家紛紛在近日破千例確診，但台灣在整體防疫團隊的努力、國人全力配合下，國內疫情已經日漸趨穩，往好的地方發展，才能迎來7月27日的防疫警戒降級，這也是全體國人努力的成果，但各項活動鬆綁之後，仍然應該嚴格遵守各項防疫指引，守護這個得來不易的成果。

蘇貞昌強調，我國的疫情雖然穩定，疫苗接種率也可在月底前突破原定的25%目標，但鑒於國外疫情仍險峻，許多疫苗接種率較我國高的國家仍然受疫情復燃所苦，可見防疫工作除了疫苗接種，確實的疫調、檢疫，以及個人配合防疫，才是穩定疫情的關鍵。希望各部會仍然要負起責任，將各項防疫工作做好，才能守護國民健康。

另外，蘇貞昌也表示，百工百業包含各種樣態，指揮中心公布防疫指引後，仍然會有許多例外性的個案需要各部會給予指導，也請各業種的業管部會，與指揮中心持續討論，訂出明確的防疫規範，讓防疫、生計和健康能夠兼顧。

【二級警戒草案】

通案性原則
1.除飲食外，全程佩戴口罩。
2.實聯制。
3.保持社交安全距離固定地點宗教活動。
4.人流控管或總量管制。
5.室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人），室外空間至少1米／人（1平方米/人）。
6.室內人數限制50人，室外人數限制100人，若超額則提防疫計畫100人。
7.餐內用原則依照衛福部規定處理。

暫不開放
1.游泳池。
2.八大行業。
3.遶境、進香等非固定地點宗教活動。

戶外空間
休閒農場、森林遊樂區及步道、遊樂風景區、國家公園文化園區
1.休閒農場內附設的釣魚場/釣蝦場開放。
2.山屋營地暫不開放。
3.無法全程配戴口罩的水域活動（海邊、沙灘、水域設施）不開放。

植物園
1.預約制。
2.禁止飲食。
3.室內展示場館不開放。

第一類漁港垂釣區娛樂漁業漁船
1.開放漁港垂釣、單出入口管制。
2.開放漁船載客出海觀光。

室內展覽
美術館、博物館、科博館。
1.單一出入口管制，以預約為優先。
2.語音導覽、穿戴式、體驗型與互動式器材設備不開放。
3.不接受50人以上團客預約觀展。

商業展覽或會議
開放，比照通案性原則辦理。

劇組拍攝
1.演出人員、劇組人員－如附3至7天內陰性證明，正式表演時得脫下口罩演出。
2.觀眾－不設搖滾區，固定座位，採間隔座或梅花座，舞台與座席最前端間隔至少3公尺。

運動場館
1.開放保齡球館、撞球場。
2.球具清消後，始得提供下一個人使用。

高中以下學校運動團隊訓練
1.工作人員（教練、防護員等）附3至7天內陰性證明,並定期篩檢（至少1次／週）。
2.分時分段分返校訓練，各時段室內10人、室外20人上限。
3.不開放住宿。

餐飲
超商、賣場內用區

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