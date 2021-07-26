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花蓮莫德納屆效疫苗2688劑！7月30前完成清零　不退回中央

▲▼花蓮縣政府強調莫德納屆效疫苗於7月30日前施打清零，不會退回給中央。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府強調莫德納屆效疫苗於7月30日前施打清零，不會退回給中央。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府25日在防疫記者會表示，莫德納屆效疫苗已造冊完成，將於7月30日前施打清零，不會退回給中央之外，也建請中央將37處失智據點工作人員納入公費疫苗接種對象，提供照護工作的健康安全保障。

▲▼花蓮縣政府強調莫德納屆效疫苗於7月30日前施打清零，不會退回給中央。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

秘書長張逸華表示，花蓮縣民共計91939人施打疫苗，覆蓋率為28.5%，高於全國的26.0%。另外，莫德納疫苗將屆效剩餘量8月2日為210劑，8月6日屆效為2478劑，有信心執行清零計畫，將於7月30日前施打對象包括第1、2、3類、孕婦、有出國急迫性須提前接種者（第二劑），以及第6、8類65歲（含）以上非原住民、55歲（含）以上原住民等，並於全縣10家醫院及13鄉鎮市衛生所以電話預約，直到疫苗施打用罄為止。

▲▼花蓮縣政府強調莫德納屆效疫苗於7月30日前施打清零，不會退回給中央。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

衛生局長朱家祥建請中央將37處失智據點工作人員納入公費疫苗接種對象。

衛生局長朱家祥解釋網路訊息顯示屆效莫德納疫苗之差異，主要原因為醫療端在協助施打疫苗完後，尚未即時將數據上傳至中央系統，而導致數據上之誤差。而第三輪疫苗接種結至7月24日共計施打4780人，38.1%已完成AZ疫苗接種，其中合約診所共劑施打1299人。

▲▼花蓮縣政府強調莫德納屆效疫苗於7月30日前施打清零，不會退回給中央。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

朱家祥指出，7月27日防疫警戒降級後，花蓮縣有37處失智據點也將重新開啟，針對中央公告工作人員及受照顧者（含陪同者）相關指引細則，包括接種第一劑疫苗滿14日、未接種者需檢附3日快篩或PCR陰性證明，或解隔離證明等，目前工作人員已超過50%以上皆施打過疫苗，朱局長除了強烈建請中央將工作人員納入公費疫苗接種對象之外，也公告12鄉鎮市快篩站提供工作人員預約篩檢，外縣市人員酌收320元；受照顧者目前已超過70%以上施打過疫苗，而尚未施打疫苗之原因則為健康因素考量、長輩無意願及家屬擔心風險等。

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