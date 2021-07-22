全國警戒二級強化版原則曝光　入境全面普篩持續嚴管

▲中央評估三級警戒7月26日過後降級。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情趨緩，中央正面評估7月27日起如期降級。中央流行疫情中心指揮官陳時中22日下午表示，關於降級的指引已經準備差不多，這一兩天就會公布。據了解，全國三級警戒是依據緩步降級的概念進行，且經過疫情已經可控制的評估與考量，在搭配「強化預防」和「應變能力」的2大原則下，訂定出新指引方針，可謂是強化版的二級警戒標準。

根據指揮中心與衛福部的觀察與分析，台灣近日疫情發展，近兩週群聚事件以家庭群聚為主，本土病例近一週新增115例較前一週175例下降34%；在新增本土病例中，以新北市、台北市為多（佔78%），各縣市偶有零星感染源待釐清個案及群聚事件，仍須留意社區傳播風險。

若單純以統計模式推估，在維持現三級警戒高度管制的狀況下，疫情曲線可維持緩慢下降趨勢，未來一週每日發病新增可能維持30至50例以下。因此，指揮中心根據當今疫情趨緩程度，在疫情可以控制的情況下，朝向降級的規劃不變。

目前的全國三國警戒標準是根據5月本土疫情爆發之前訂定的規範，要件為「單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明之本土病例」；二級警戒的要件則為「出現感染源不明之本土病例」。

但依據衛福部的數據顯示，全國近7日每日平均新增19例本土病例，近一週出現感染源不明本土病例每日低於10例，近一週社區群聚新增6件。

換言之，以當前疫情條件，社區群聚仍未降至每週3件以下，仍未完全符合二級警戒規範，因此指揮中心才會以緩步降級的概念循序漸進規劃，而行政院長蘇貞昌22日也特別提醒，不能瞬間開門，而是要緩步下降。

據透露，指揮中心緩步降級的規劃已經評估確定過目前國內的疫情可以控制，但中央與地方仍須在「強化預防」和「應變能力」的2大原則下進行防疫，包括：平時積極預防、加強即時應變。

以人潮流動最廣泛的餐飲業為例，所謂的平時積極預防，必須做到人員健康管理、人流管制措施、落實人員衛生行為、個人防護裝備建議、環境清潔消毒。

至於加強即時應變，則是必須先盤點相關活動人員完成造冊、匡列之密切接觸者落實採檢及居家隔離、高風險區域加強消毒、加強列冊非密切接觸者健康監測、高風險人員定期採檢，以確保感染源不會向外擴散。

不過，內情官員也提醒，按各國經驗顯示，在解封後確診上升的趨勢明顯，台灣在近期入境全面篩檢後，陸續發現變異株相關個案，因此，指揮中心接下來除了持續嚴管入境措施外，也會嚴密監控降級後的疫情發展。

▼我國加強入境篩檢。（圖／記者李毓康攝）