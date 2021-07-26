三倍券有助GDP！民進黨團主張再發振興券　沒有普發5千現金的問題

▲立法院民進黨團「藍白同污 以疫謀亂 打擊國產 不擇手段」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／綜合報導

工商大佬賴正鎰提議9月初全民普發5000元消費券，藍綠民代則主張普發現金，對此，民進黨團今在記者會表示，目前沒有所謂的普發現金5000元，且9月初就要提出的問題，「而發放振興券確實對GDP的擴大是有幫助的。」

對於紓困方案，民進黨立委劉世芳指出，針對過去一段時間被勒令停業的餐飲、旅遊、交通做最好的補助跟振興方案，行政院正緊鑼密鼓進行當中。

劉世芳表示，普發現金能否對受疫情影響的內需產業產生最大的效能，相信國發會會做最好的規劃，但目前沒有所謂的普發現金5000元，且9月初就要提出的問題，行政機關有相關的作業程序，都會尊重。

對於昨傳出行政院將發放振興券，民進黨立委羅致政指出，紓困跟振興是完全不同的概念，紓困是救急、協助受到衝擊的產業度過難關，振興則是疫情受到控制、經濟活動慢慢回復的情況下，讓每一分錢發揮加乘效果，「從上次三倍券的例子可以看到，的確對於GDP的擴大是有幫助的。」

行政院發言人羅秉成22日在行政院會記者會則指出，紓困特別預算匡列共8400億，目前已剩下1600億，國發會已經在做關於振興的意見蒐集，至於是否再提進一步紓困方案，則正在評估中。

羅秉成說，去年的振興三倍券使用率高達99%，讓國內經濟有千億以上的刺激效應，今年疫情比去年更嚴重，受衝擊產業特別多，坦白說也對國際名聲有所影響，而政府已經著手規劃，由國發會做關於振興意見的搜集和整理。