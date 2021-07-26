　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三倍券有助GDP！民進黨團主張再發振興券　沒有普發5千現金的問題

▲▼立法院民進黨團「藍白同污 以疫謀亂 打擊國產 不擇手段」 記者會 鄭運鵬 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院民進黨團「藍白同污 以疫謀亂 打擊國產 不擇手段」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／綜合報導

工商大佬賴正鎰提議9月初全民普發5000元消費券，藍綠民代則主張普發現金，對此，民進黨團今在記者會表示，目前沒有所謂的普發現金5000元，且9月初就要提出的問題，「而發放振興券確實對GDP的擴大是有幫助的。」

對於紓困方案，民進黨立委劉世芳指出，針對過去一段時間被勒令停業的餐飲、旅遊、交通做最好的補助跟振興方案，行政院正緊鑼密鼓進行當中。

劉世芳表示，普發現金能否對受疫情影響的內需產業產生最大的效能，相信國發會會做最好的規劃，但目前沒有所謂的普發現金5000元，且9月初就要提出的問題，行政機關有相關的作業程序，都會尊重。

對於昨傳出行政院將發放振興券，民進黨立委羅致政指出，紓困跟振興是完全不同的概念，紓困是救急、協助受到衝擊的產業度過難關，振興則是疫情受到控制、經濟活動慢慢回復的情況下，讓每一分錢發揮加乘效果，「從上次三倍券的例子可以看到，的確對於GDP的擴大是有幫助的。」

行政院發言人羅秉成22日在行政院會記者會則指出，紓困特別預算匡列共8400億，目前已剩下1600億，國發會已經在做關於振興的意見蒐集，至於是否再提進一步紓困方案，則正在評估中。

羅秉成說，去年的振興三倍券使用率高達99%，讓國內經濟有千億以上的刺激效應，今年疫情比去年更嚴重，受衝擊產業特別多，坦白說也對國際名聲有所影響，而政府已經著手規劃，由國發會做關於振興意見的搜集和整理。

ET快訊
世界拳后林郁婷「打爆對手」竟落敗！　16強止步
連珍羚淚灑賽場！輸得莫名其妙　網友怒噴爛裁判
AZ、莫德納可能8月就打完！　他怒批：如果只剩高端你敢打嗎？
戴資穎廣告太洗腦「啦啦隊長」陳漢典出聲！　家長全崩潰：夠了喔
柔道女王連珍羚判定3次犯規　16強敗北
網憶「戰神朱木炎」奧運全場飛！　本人謙虛回應了
4大超商「降級咖啡優惠」　大杯美式只要23元
羅嘉翎笑起來太甜！「脫下頭盔」粉絲全戀愛：校花等級
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨質疑食藥署淪高端門神　民進黨團反批「不懂裝懂、隨便講講」

蔣萬安喜獲二寶！他直呼「真的準備好當市長了」　點名江啟臣再來一個

AZ、莫德納可能8月就打完　羅智強：如果只剩高端你敢打嗎？

88.6%滿意陳其邁防疫表現　65%國民黨支持者肯定高雄市政府

三倍券有助GDP！民進黨團主張再發振興券　沒有普發5千現金的問題

民進黨團：國民黨不當阻擋病毒的門神　卻選擇當疫情控制的瘟神

民眾黨休會期間要求專案報告　民進黨團批「違法亂紀」抹黑國產疫苗

陳水扁秀不同顏色「TAIWAN」口罩　「我們的國家不能被看扁」

教授逼學生FB按讚分享！速度慢「閉門飆罵數小時」　監院糾正台師大

劉和然替新北防疫打80分　最大問題是「校正回歸」

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

「輕艇激流」張筑涵首闖奧運遭淘汰 自責淚崩...媽：你傷心我也會傷心

19歲女將羅嘉翎勇奪跆拳道銅牌 獎金500萬！瞪大眼睛：我不知道

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

國民黨質疑食藥署淪高端門神　民進黨團反批「不懂裝懂、隨便講講」

蔣萬安喜獲二寶！他直呼「真的準備好當市長了」　點名江啟臣再來一個

AZ、莫德納可能8月就打完　羅智強：如果只剩高端你敢打嗎？

88.6%滿意陳其邁防疫表現　65%國民黨支持者肯定高雄市政府

三倍券有助GDP！民進黨團主張再發振興券　沒有普發5千現金的問題

民進黨團：國民黨不當阻擋病毒的門神　卻選擇當疫情控制的瘟神

民眾黨休會期間要求專案報告　民進黨團批「違法亂紀」抹黑國產疫苗

陳水扁秀不同顏色「TAIWAN」口罩　「我們的國家不能被看扁」

教授逼學生FB按讚分享！速度慢「閉門飆罵數小時」　監院糾正台師大

劉和然替新北防疫打80分　最大問題是「校正回歸」

特斯拉Model S暫停交車近兩週　客服坦言：車子需要做額外的檢查

中美外交高層官員天津會談　解放軍27日南海連續3天軍演

烟花二次登陸浙江炸大暴雨　90度友善大轉彎「灌飽台灣水庫」

汽車貨櫃運輸公會全聯會要求中央儘快安排司機打疫苗　以免引發抗爭

50脫北者慘被遣返！居民眼看他們「回去送死」　金正恩恐一次處決

高市府要「橋科8月完成環評」？　環團批：有高度政治壓力

觀眾追殺還五萬統神首落淚「做效果還要被羞辱」　老婆求：錢給了

《慾罷不能》解封版！3辣妹登島找真愛　任選24天菜「親密接觸」

世界拳后林郁婷「打爆對手」竟爆冷落敗　奪金熱門意外止步

惡女菜刀攻擊丈夫「捅太大力」　刀片直接插入腦袋挖出眼球！

花蓮離奇車禍！　白車「神右轉」　騎上鋼索車頭翹45度

政治熱門新聞

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

呂秀蓮「5000萬劑疫苗2週可到貨！」　怒轟陳時中不回電話

振興券要來了！　政府「不發現金」關鍵在民眾一慣性

謝長廷超狂歷史被挖出！曾是全國前3體操選手

振興券要來了！效益將比三倍券高　最快發行時間曝光

振興券預算不用先送立院！1個月籌備期　推估最快9月發行

趙少康913字「祝福敢打高端的人」

謝長廷點出楊勇緯落敗原因：裁判很專業

快訊／9月開學怎麼辦？　新北市府：以實體授課為原則

AZ、莫德納可能8月就打完　羅智強：如果只剩高端你敢打嗎？

唐慧琳曾為錄影從醫院偷溜　議員：若說愛國家誰能比得上她？

快訊／全國明降二級　侯友宜：新北如有狀況「隨時拉回警戒三級」

侯友宜出手救餐館業　符合2條件即可申請補貼

快訊／民調滿意度破8成選總統勝率高？　侯友宜回應了

更多熱門

相關新聞

新光、SOGO 百貨推優惠吸客　金額最高超過振興券2倍

新光、SOGO 百貨推優惠吸客　金額最高超過振興券2倍

指揮中心宣佈明（27）日起降級不解封，百貨業再釋利多吸客。遠東SOGO百貨內外雙管齊下，對內祭出「員工打疫苗送1500」，鼓勵SOGO員工儘快施打疫苗，對外則是大方送出金額超過振興券2倍的SOGO購物樂FUN券，以回饋消費者迎接降級後的新生活。

民進黨團：國民黨不當門神卻選擇當瘟神

民進黨團：國民黨不當門神卻選擇當瘟神

振興券的省思與建議

振興券的省思與建議

民眾黨團休會要求專案報告　民進黨團批違法亂紀

民眾黨團休會要求專案報告　民進黨團批違法亂紀

三級作戰70天／蘇貞昌「老船長」坐鎮抗疫臨危不亂

三級作戰70天／蘇貞昌「老船長」坐鎮抗疫臨危不亂

關鍵字：

民進黨團羅致政劉世芳紓困普發現金振興券

讀者迴響

熱門新聞

前國手出賽斷靭帶　竟遭放生機場

胰臟癌超會躲！醫驚揭「5大高風險族群」：感覺痛已晚期

快刪！Google Play有11款App會盜刷卡　已被下載3萬次

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

奧運奪銀哭屁啊！他嗆楊勇緯駕馭不了金

台灣女球員代表韓國　站上東奧賽場

戴資穎洋裝照曝光！「最美反差」粉絲戀愛了

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

快訊／池昌旭確診新冠肺炎！

桌球阿嬤倪夏蓮　58歲還在戰鬥

小S喊話等你回家！洪源禧本人「神回應」

發票對中200萬獎號！網友一看全罵翻

統神改名了！5通電話未接「雙關反諷」Toyz

莊智淵想把教練位置留給自己媽媽

呂秀蓮「5000萬劑疫苗2週可到貨！」　怒轟陳時中不回電話

更多

最夯影音

更多
男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下
短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面