雲縣府爭取前瞻於台西、東勢改善道路　地方建議延長側溝以利排水

▲縣長張麗善今(20)日會勘，傾聽地方意見納入規畫參考，張麗善表示，預計7月底完成規劃、9月發包，並於年底前完工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為提升台西鄉雲119線、雲119-1線、雲120線及東勢鄉縣道158線道路平整度及道路景觀，爭取前瞻補助辦理路段改善，獲交通部公路總局核定中央補助3890多萬、地方自籌740多萬，縣長張麗善今(20)日會勘，傾聽地方意見納入規畫參考，張麗善表示，預計7月底完成規劃、9月發包，並於年底前完工。

雲林縣長張麗善指出，此次改善路段雲119 線、雲119-1線、雲120線為台西鄉普令厝千歲府、五條港安西府等重要信仰中心聯絡道路，且緊鄰周邊鄉村聚落，另縣道158線東勢段道路肩負東西向串連鄉鎮間交通路網功能，這幾條道路因路面老化、挖填坑洞修補及龜裂情形，嚴重影響用路人安全，亟待改善。

▲此次須改善道路已20多年未整修，嚴重破損及不平整。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

工務處長汪令堯表示，「縣道158線(9K+150~10K+750)、雲119(0K+000~1K+172)、雲119-1 線(0K+000~1K+167)及雲120 線(5K+200~6K+100)道路改善工程」，計畫總經費4,640萬元，工程路面改善長度約4,839公尺，寬度約6~20公尺，人手孔下地數約158 座，透過道路刨鋪、劃設標線、浮根斷根修整、道路排水溝改善及搭配人手孔蓋下地等政策，有效提升計畫路段的道路品質。

林縣議會副議長蘇俊豪、縣議員吳蕙蘭、林深、東勢鄉長林維戊、台西鄉長林芬瑩、東勢鄉代會主席陳昭源、台西鄉代會主席李文來及多位代表、村長等人會勘東勢、台西等路面改善工程，並聽取縣府工務處長汪令堯簡報說明工程規劃內容，除肯定縣府為沿海鄉鎮爭取路平，也建議延長側溝改善長度，讓排水更順暢。

▲道路改善工程，也會一併改善側溝，維護民眾行車安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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