疫苗施打率超低被酸爆！　雲林縣長張麗善嘆「1原因」嚴正回應了

▲雲林縣長張麗善表示，問題的癥結在於中央給的疫苗數不足，以致本縣再怎樣努力推動疫苗施打，疫苗的涵蓋率僅15.99%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣聯手南投、花蓮等縣購置BNT疫苗，卻遭傳疫苗施打率根本超低，雲林縣長張麗善今（15）日嚴正駁斥說明，張麗善表示，雲林縣截至7月14日COVID-19疫苗使用率達87.5%，施打率加上一到八類列冊預留而尚未施打數，可以說近乎百分之百，盼外界勿以訛傳訛。

衛生局長曾春美指出，截至今日止雲林獲中央配撥的疫苗數為12萬1800劑，其中莫德納為6萬8千300劑、AZ為5萬3千500劑，除了第一類至第八類逕採預約機制向各合約醫療院所預約施打外，快打站依村里、時段進行分流施打，且持續進行中，至目前為止共完成10萬6567人，疫苗剩餘量為17,428劑(莫德納14,538+ AZ2,890)，施打率為87.5% (106,567/121,800)。

雲林縣長張麗善表示，未施打的12.5%係因有固定的造冊施打對象，如懷孕中的孕婦等施打，這些疫苗由中央直接配撥給本縣醫療院所，目前這些疫苗劑量均保留在醫療院所，針對外界質疑施打率低還要爭取疫苗，這是錯誤的，問題的癥結在於中央給的疫苗數不足，以致本縣再怎樣努力推動疫苗施打，疫苗的涵蓋率僅15.99%。

張麗善指出，雲林縣高齡化，長青食堂的開設相當重要，但卻礙於食堂志工未施打疫苗，有群聚感染風險，即便7月13日微解封也不敢開放，縣府造冊向中央爭取疫苗施打，惟衛福部遲遲不願同意撥補；其他如計程車司機、瓦斯業者等亦是，為守護縣民的健康及安全，提高本縣疫苗施打涵蓋率，縣府確實有購置疫苗之必要。

張麗善說，雲林縣購買疫苗的腳步沒有停歇，沒有鬆懈，也希望中央政府能夠給予協助；除了中央採購、地方政府們自購外，還有企業、宗教團體，大家都盡心盡力為台灣這塊土地盡一份責任，為國人增加一份防護力，期盼中央政府亦能夠傾全力協助疫苗的採購。

▲雲林縣COVID-19疫苗使用率統計表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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