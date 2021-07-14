慈濟+雲林縣府採購安心蔬果箱　配送2132戶弱勢學生家庭

▲雲林縣政府與慈濟基金會合作，針對縣內經濟弱勢學生家庭2132戶，提供安心生活箱、健康蔬果箱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與慈濟基金會共同合作，針對縣內經濟弱勢學生家庭2132戶，提供安心生活箱、健康蔬果箱，協助渡過疫情難關，也照顧寒暑假弱勢學生用餐問題，其中低收入937戶、中低收入341戶、家庭清寒731戶、家庭突遭變故123戶，共約有2132位以上學童能安心宅在家求學。

雲林縣政府教育處長邱孝文說明，為照顧寒暑假弱勢學生用餐問題，縣府每年自籌經費辦理學童幸福飽胃站計畫，讓學生得以拿55元餐券到本縣各地超商兌領食物。今年因受特殊傳染性肺炎疫情嚴重衝擊，經濟弱勢戶雪上加霜，為讓學童停課期間能不停餐，安心求學，縣府與慈濟基金會攜手合作，加碼提升照顧量能。

教育處長邱孝文表示，除提供「安心生活箱」外，更委託斗南鎮農會以在地優質新鮮食材設計出「健康蔬果箱」及雲林米1袋，在暑假2個月之中，由台灣大車隊協助每月配送1次到學生家，讓學生早晚餐也能吃得安心又健康。

雲林縣長張麗善表示，誠摰感謝慈濟基金會善行，與縣府共同照顧關懷弱勢族群學生用餐需求。慈濟基金會為讓資源有效利用於有需求的人身上，與教育處、農業處、斗南鎮農會及台灣大車隊共同合作，除了提供裝有慈濟靜思食品的「安心生活箱」，更將本縣在地新鮮優質農產品「健康蔬果箱」直接送達學生家中，在疫情期間除能夠同時照顧農民生計問題，也能兼顧防疫政策，讓家長不出戶亦能有在地新鮮安全蔬果可以食用。



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