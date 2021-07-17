獨／久戴口罩小心恐怖後遺症！慘照令人驚　耳後長出「花生米」

▲患者朱先生因工作需長時間戴口罩，造成耳骨腫起，一碰就痛，一開始沒多理會，最後嚴重至開刀治療。（圖／許小姐提供）



記者蔡佩旻／雲林報導

新型冠狀病毒疫情後人人口罩不離耳，有因受口罩鬆緊帶摩擦、壓迫而造成紅腫、發炎、化膿等狀況時有耳聞。斗六市一名許小姐表示，家人多年前因工作需長時間戴口罩，造成耳骨腫起，一碰就痛，一開始沒多理會，最後嚴重至開刀治療。臺大醫院雲林分院耳鼻喉科醫師周承翰指出，也曾有孩子被媽媽掐耳骨造成一樣的傷。

雲林縣一名許小姐接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，2017年家人因在雲林榮譽國民之家工作，照護長者時必須配戴口罩，一日工作除了用餐時間外至少戴了8小時。剛開始覺得耳骨後方有點刺刺的但不以為意，沒想到越來越痛，開始有異物感，再觀察竟已腫成花生米大小，這才趕緊前往臺大醫院雲林分院就醫。

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▲耳鼻喉科醫師周承翰表示，耳骨假性囊腫成因就是軟骨破裂，但原因非常多，除戴安全帽摩擦到耳朵之外，孩童患者則大多是被媽媽掐耳朵所造成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

這名患者朱先生的主治醫師為臺大醫院雲林分院耳鼻喉科周承翰醫師，周醫師說明，這種耳骨假性囊腫的狀況，就是耳廓軟骨受摩擦後破裂，在破裂的情形下兩片軟骨中間有組織液滲透進去，日積月累以後組織液會慢慢從軟骨中間擴大，在外觀上明顯會有突起，摸起來是軟的，但此時患者合併有感染症狀會有種痛的現象。

▲周承翰醫師說，局部麻醉後，將皮掀起來，先把其中破裂的軟骨移除，之後須以前後壓迫的方式將耳皮與耳骨完全貼合，以利癒合，如此來減少復發的機會。（圖／許小姐提供）

▲患者朱先生接受臺大醫院雲林分院耳鼻喉科治療，進行右耳假性囊腫切除手術後痊癒。（圖／記者蔡佩旻攝）

周承翰醫師表示，成因就是軟骨破裂，但原因非常多，較常見的像是戴安全帽長期摩擦到耳朵，有的人單純睡覺的時候慣側睡或靠著枕頭摩長期壓迫的狀況，孩童患者則大多是被媽媽掐耳朵所造成，但其治療方式都蠻簡單，如果一開始破裂組織亦較少或許可以用抽吸的方式，在組織亦抽乾後讓兩片軟骨復合，但一段時間後容易復發。

周承翰醫師說，多數人仍需要以外科方式治療，約歷時40分鐘，先局部麻醉後，將皮掀起來，先把其中破裂的軟骨移除，讓其不再產生積液，再把皮黏回去，之後須以前後壓迫的方式將耳皮與耳骨完全貼合，以利癒合，如此來減少復發的機會。呼籲民眾，耳朵如有感到不適應盡快就醫，以避免延遲就醫造成患處傷口加重，也建議耳朵不適的民眾可改用綁帶式口罩。

▲醫師建議，耳朵不適的民眾可改用綁帶式口罩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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