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社會 社會焦點 保障人權

西螺小貨車迴轉害女騎士慘摔遭輾　家屬PO影控：像蓄意謀殺！

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮7月16日發生一起車禍，一輛貨車疑因違規迴轉，造成同向後方機車閃避不及撞上，造成劉姓女騎士右手粉碎性骨折、雙腿骨折、牙齒斷裂等傷勢。傷者家屬昨（18）日晚間在網路貼出車禍撞擊影片，並指出，該輛貨車肇事後疑似想肇事逃逸，更無視倒在車輪旁的傷者二度移車，請網友幫忙評理。

▲西螺鎮日前發生一起汽、機車車禍，一輛由廖姓67歲男子駕駛藍色小貨車從路肩疑似想跨越雙黃線直接迴轉，造成後方同向一名26歲劉姓女騎士閃避不及直接撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮日前發生一起汽、機車車禍，一輛由廖姓67歲男子駕駛藍色小貨車從路肩疑似想跨越雙黃線直接迴轉，造成後方同向一名26歲劉姓女騎士閃避不及直接撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺鎮延平路文昌國小前方路口日前發生一起汽、機車車禍，一輛由廖姓67歲男子駕駛藍色小貨車從路肩疑似想跨越雙黃線直接迴轉，造成後方同向一名26歲劉姓女騎士閃避不及直接撞上，強烈的撞擊力導致劉姓機車騎士倒地，撞擊後疑因貨車有移動以致女騎士遭貨車輾壓，傷勢為手部及腿部多處骨折。

▲西螺鎮日前發生一起汽、機車車禍，一輛由廖姓67歲男子駕駛藍色小貨車從路肩疑似想跨越雙黃線直接迴轉，造成後方同向一名26歲劉姓女騎士閃避不及直接撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲車禍造成26歲劉姓女騎士右手粉碎性骨折、雙腿骨折、牙齒斷裂等傷勢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

劉姓傷者的妹妹昨日晚間於臉書《爆料公社公開版》貼出車禍當下影片，並指出「藍色小貨車在雙黃線迴轉，且無注意到後方來車，在發生事故時明知已經壓到人，沒有下車查看，還移動車子兩次，第一次移動看起來是想要肇事逃逸，但黑衣男子跑去拍打肇事者的車窗後，他又再次移動車子，第二次移動個人認為像是蓄意謀殺，還請各位評評理， 幫轉發一下」。

▲西螺鎮日前發生一起汽、機車車禍，一輛由廖姓67歲男子駕駛藍色小貨車從路肩疑似想跨越雙黃線直接迴轉，造成後方同向一名26歲劉姓女騎士閃避不及直接撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲傷者家屬在網路貼出車禍撞擊影片，並指出，該輛貨車肇事後疑似想肇事逃逸，更無視倒在車輪旁的傷者二度移車，所幸有熱心男子狂奔上前拍窗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

傷者妹妹並說明，「肇事者在車禍發生時，並未留下任何聯絡電話，是在網路上發佈文章，才聯絡到事主，後來事主的家人找上我們，態度沒有很誠懇且想要將全責推給保險公司負責，讓我們後續的事情不要再找他們，態度有夠差。家人目前右手粉碎性骨折、雙腿骨折、 牙齒斷裂，7月17上午開始手術至傍晚才從手術室出來，但因多處重傷，目前還在加護病房觀察中。」

西螺警分局指出，警方接獲通後到場處理，劉女由救護車送醫救治；經查肇事主因係廖男違規迴轉，導致後方沿延平路東往西直行之劉女騎乘機車閃避不及，撞上貨車左前方。事故中廖男違規迴轉事證明確，警方將依道路交通管理處罰條例第49條規定予以告發。

警方表示案發地點監視器已蒐證完畢，而由於劉女尚住院治療中，待其傷勢穩定後將製作相關筆錄，全案依規定辦理中。

▲西螺鎮日前發生一起汽、機車車禍，一輛由廖姓67歲男子駕駛藍色小貨車從路肩疑似想跨越雙黃線直接迴轉，造成後方同向一名26歲劉姓女騎士閃避不及直接撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲車禍造成26歲劉姓女騎士右手粉碎性骨折、雙腿骨折、牙齒斷裂等傷勢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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