22歲白皙正妹「大蛇盤身」　疫情亂進度！快篩陰求刺青師復工

▲斗六「彫佐刺青」刺青師陳韋佐今年35歲，第一次幫人刺青是16年前，對繪畫有高度興趣的他，天份來自於他的國畫藝師母親。（圖／彫佐刺青陳韋佐提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市「彫佐刺青」師傅陳韋佐入行16年，前年接到一名年輕正妹洽詢刺青，堅定的意志感動了他，正妹最後在陳韋佐專業的分析及建議下，在身體盤上了最喜歡的動物「蛇」。刺青師陳韋佐受訪時表示，對於大面積刺青，客人維持的定力及耐力都很不容易；而這名盤蛇正妹的堅持也讓他佩服。

斗六「彫佐刺青」刺青師陳韋佐今年35歲，第一次幫人刺青是16年前，對繪畫有高度興趣的他，天份來自於他的國畫藝師母親，他笑著說，遺傳有差吧！陳韋佐坦言，學生時期不愛讀書，但對繪圖的線條、色彩一直有相當高的敏感度，成年後，憑著繪畫天份及一點一滴地累積經驗，無師自通成為年年得獎的刺青師。

▲7月7日正妹主動出示快篩陰性證明，由朋友專程開車接送北上雲林刺青，陳韋佐說，正妹因為膚色白容易過色，在上色的進度非常順利，目前已達到7成完整度。（圖／彫佐刺青陳韋佐提供）

陳韋佐分享，第一次接到陳姓正妹洽詢是在前年，正妹住在屏東縣相當有距離，在電話中反覆確認後，正妹堅定的回覆也讓他接下這遠道而來的客人，畢竟刺青不是短時間可完成，大幅作品動輒數月至數年，便相約該年年底的高雄刺青展，見面一問才知道，正妹是已經準備好現金40萬，抱著堅定的決心想在身上畫一幅傳統刺青。

陳偉佐表示，陳姓正妹當年才20歲還是屏科大的學生，身上畫這麼大一幅圖，會不會在意他人眼光？正妹對他說，愛她的人就會包容她的全部，就算手臂會明顯露出圖樣，她也不在意別人眼光。這一席話後便約定隔年3月第一次的刺青，接著每隔約1個多月，陳姓正妹都會從屏東搭上10點多的火車來到雲林，結束後再搭深夜對號班車回家。

▲陳韋佐學生時期不愛讀書，成年後，憑著繪畫天份及一點一滴地累積經驗，無師自通成為年年得獎的刺青師。（圖／彫佐刺青陳韋佐提供）

陳偉佐說，正妹一開始就表達希望刺青圖要夠霸氣，原想畫一條龍，但陳偉佐告訴他曾經有人次過龍了，你有沒有其他喜歡的，有差異項才會顯得特殊，而這名在早餐店工作、外表秀氣、身材纖細的正妹，隨即不假思索地告訴他「我喜歡蛇」，雖然讓他稍微驚訝，但是不得不佩服，這女孩是相當有主見的，知道自己要的是什麼，於是促成了這幅大蛇盤身的作品。

疫情期間陳韋佐到防疫安全，暫停正妹的刺青進度，一度讓正妹焦急，也害怕無法接續5月剛上色的階段，擔心因暫時中止進度而造成後續上色會有色差。對此，陳韋佐解釋，要差不多超過半年才會有色差，其實大多原因是「疼痛感會被身體遺忘」。陳韋佐說，平均一個多月痛一次的體感，在延長時間後，身體忘記痛感要再重新適應，其實對多數人來說，是真的比較難忍。

7月7日在正妹主動出示快篩陰性證明央求下，才答應不可搭乘火車，由朋友專程開車接送北上雲林刺青。陳韋佐說，正妹因為膚色白容易過色，在上色的進度非常順利，目前已達到7成完整度，有機會可以在今年年底完成，也將邀請她當出國參展比賽的模特兒，讓國外的刺青同好也欣賞到這幅作品。

▲陳韋佐解釋，要差不多超過半年才會有色差，其實大多原因是「疼痛感會被身體遺忘」，身體忘記痛感要再重新適應，其實對多數人來說，是真的比較難忍。（圖／彫佐刺青陳韋佐提供）



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