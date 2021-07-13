夜市停擺2個月盼來微解封　雲林斗六首日遇大雨攤商慘離場

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情三級警戒夜市停擺2個月，攤商終盼到今（13）日微解封開場，雲林縣斗六人文、大埤、林內及崙背四鄉鎮夜市為每週二營業，逢微解封首日，未料斗六、林內傍晚下起大雨，眼見雨勢沒有緩和跡象，斗六人文夜市管理處無奈決定休場，崙背夜市約20多攤。

▲天公不作美，斗六市下起大雨，人文夜市攤商紛紛駛離夜市場地。（圖／記者蔡佩旻攝）

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今日雲林縣斗六市人文夜市、大埤夜市、崙背夜市、林內夜市等共4夜市同時恢復營運，無奈天公不作美，斗六市、林內鄉、大埤鄉4點多開始陸續下起大雨，而崙背鄉亦於5點多開始下雨，現場約有20攤攤販。斗六人文夜市週二場原預計有200攤設攤，攤商下午3點多陸續進場準備，未料卻大雨來勢洶洶絲毫沒緩和跡象。

▲崙背夜市雖下起小雨，但約有20多攤攤販。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六人文夜市陳姓管理員表示，從下午3點多後就有攤商陸續進場準備，約有30多攤，可惜雨勢越來越大，這才又陸續離場，因攤數不夠，雨勢又未減，只好宣布今天再停業，儘管一開始大家開心抱著終於可以有些收入的希望，這老天要下雨，無奈也沒辦法。

▲民眾進入崙背夜市入口時確實掃碼實聯制紀錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

豆乳雞攤的業者正開車離場，受訪表示，終於等到微解封，縣府也准許開場，但突然的雨打亂了計劃，現下雨勢太大不可能會有客人出門，乾脆早些收攤回去休息，也是只好下次再來了。另一家烤肉攤業者也表示，風勢加上雨勢稍大，強行設攤也不理想，恐怕也沒客人，本來很期待的，這下又失望了。

▲崙背夜市雖下起小雨，仍有民眾撐傘捧場，陸續進場消費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲崙背夜市入口人員嚴格掌控入場民眾實聯制登錄狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六人文夜市陳姓管理員表示，從下午3點多後就有攤商陸續進場準備，約有30多攤，可惜雨勢越來越大，這才又陸續離場。（圖／記者蔡佩旻攝）









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