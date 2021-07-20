烟花要來了！農民搶收蔬菜　河川局盤點抗洪機具備戰

▲雲林農民於菜園中採收蔬菜，對於颱風可能入境，均抱持平常心看待。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央氣象局預報指出，今（20）日晚間輕颱烟花可能增強為中度颱風，預估周四發布陸上警報。因應烟花颱風可能帶來的風雨，水利署於昨日召開防汛整備會議，提醒各所屬機關務必預為因應準備；西螺、二崙主要蔬菜產區農民利用好天氣收成，西螺果菜市場昨天交易量有增加，今天到貨情況與昨天差不多。

▲西螺、二崙主要蔬菜產區農民利用好天氣收成。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣今日上午大晴天，農民於菜園中採收蔬菜，對於颱風可能入境，均抱持平常心看待，近日因午後雷陣雨造成雨傷，連日平均菜價低，西螺、二崙主要蔬菜產區農民利用好天氣收成，西螺果菜市場昨天交易量有增加，今天到貨情況與昨天差不多，菜價仍持平。

▲五河川局為防範烟花颱風可能帶來的雨勢，全天候監看水情資訊，針對各工區防汛整備等項目進行複查與督導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

五河川局為防範烟花颱風可能帶來的雨勢，全天候監看水情資訊，針對移動式抽水機、抽水站、滯洪池、破堤施工、防汛缺口及在建工程各工區防汛整備等項目進行複查與督導，並與轄區縣市政府密切聯繫，建立移動式抽水機與防汛資源調配機制，投入各項緊急應變工作，讓防災工作更具即時，另結合防汛護水志工水情巡查等防災資源，區域聯合防災。

▲五河川局為防範烟花颱風可能帶來的雨勢，針對移動式抽水機、抽水站、滯洪池、破堤施工、防汛缺口及在建工程各工區防汛整備等項目進行複查與督導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►Her今天推出「VORNADO沃拿多7吋循環扇」

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►西螺小貨車迴轉害女騎士慘摔遭輾 家屬PO影控：像蓄意謀殺！

►22歲白皙正妹「大蛇盤身」 疫情亂進度！快篩陰求刺青師復工

►獨／久戴口罩小心恐怖後遺症！慘照令人驚 耳後長出「花生米」

►獨／遭扣頸狂搥肚「治療」 她哽咽還原現況...西螺乩童下場曝

►雲林快打站日打2000僅1400預約 現場開放600名登記急速秒殺