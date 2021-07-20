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轎車遭「火犁仔」輾過！咪咪冒冒全毀慘照曝　 網驚：鐵牛完勝

▲土庫鎮18日發生一起曳引車（俗稱火犁仔），偏離車道輾壓停在路邊的自小客車事故，自小客車遭曳引車撞上碾過，車體扭曲幾乎全毀，幸好車上無人，未造成人員傷亡。（圖／民眾提供）

▲土庫鎮18日發生一起曳引車（俗稱火犁仔），偏離車道輾壓停在路邊的自小客車事故。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣土庫鎮本月18日發生一起曳引車（俗稱火犁仔），偏離車道輾壓停在路邊自小客車事故，自小客車遭曳引車撞上輾過，車體扭曲幾乎全毀，幸好車上無人，未造成人員傷亡；自小客車遭撞的慘狀被民眾PO網分享，網友看到小客車紛紛留言「鐵牛完勝」、「小客車好像被戰車輾過」。

虎尾警分局五組表示，該起事故發生於18日上午8點多，疑因駕駛曳引車的蔡姓男子未注意車前路況，行進間直接撞上停放路旁小客車，所幸小客車車上並沒有人員，未造成傷亡；而曳引車有事先向鎮公所申請路權，蔡姓駕駛酒測值為零，其表示並沒有看到小客車，才會輾上去，全案已依道路交通管理處罰條例處置。

▲土庫鎮18日發生一起曳引車（俗稱火犁仔），偏離車道輾壓停在路邊的自小客車事故，自小客車遭曳引車撞上碾過，車體扭曲幾乎全毀，幸好車上無人，未造成人員傷亡。（圖／民眾提供）

▲曳引車（俗稱火犁仔），偏離車道輾壓停在路邊的自小客車，自小客車遭擠壓車體扭曲幾乎全毀，幸好車上無人，未造成傷亡。（圖／民眾提供）

目擊者指出，曳引車好像沒有看到路旁小客車似的，右前輪直接從小車後方「爬」上去，小客車車身承受不住重壓，左半邊從後車廂到前方駕駛座直接被壓扁，整輛車幾乎全毀，過程驚悚發生乒乓聲響，像被戰車碾過一樣。不少網友也留言，「不要小看農業的力量」、「鐵牛完勝」、「開這種火梨仔安全系數很高」，也有網友幫駕駛緩頰，表示是因駕駛身體不適才會釀禍。

▲土庫鎮18日發生一起曳引車（俗稱火犁仔），偏離車道輾壓停在路邊的自小客車事故，自小客車遭曳引車撞上碾過，車體扭曲幾乎全毀，幸好車上無人，未造成人員傷亡。（圖／民眾提供）

▲曳引車（俗稱火犁仔），輾壓停在路邊的自小客車，自小客車車體扭曲幾乎全毀。（圖／民眾提供）

根據農委會所訂之農業機械使用證管理作業規範規定，領有並懸掛農機號牌之農業機械， 參照道路交通管理處罰條例第12條第1項第2款相關拼裝車輛，經地方政府自治規定核准領用牌證「得行駛道路」，若未依規定領有並懸掛農機號牌之農業機械，則不得行駛道路 。

▲土庫鎮18日發生一起曳引車（俗稱火犁仔），偏離車道輾壓停在路邊的自小客車事故，自小客車遭曳引車撞上碾過，車體扭曲幾乎全毀，幸好車上無人，未造成人員傷亡。（圖／民眾提供）

▲曳引車、砂石車等大型車輛或農機，駕駛座位比較高，行車視線死角多。（圖／民眾提供）

虎尾警分局五組組長黃春榮表示，曳引車、砂石車等大型車輛或農機，駕駛座位比較高，行車視線死角多，還有內輪差，呼籲駕駛人要加倍小心駕駛，用路人如遇上這類大車，請務必加大與大車之間安全距離，維護安全。

▲土庫鎮18日發生一起曳引車（俗稱火犁仔），偏離車道輾壓停在路邊的自小客車事故，自小客車遭曳引車撞上碾過，車體扭曲幾乎全毀，幸好車上無人，未造成人員傷亡。（圖／民眾提供）

▲曳引車拖離後，自小客車左側慘狀曝光，車體扭曲幾乎全毀，幸好車上無人，未造成人員傷亡。（圖／民眾提供）


 

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