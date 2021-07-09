雲林縣府「火警鈴聲」大作　張麗善率員工快閃...探測器故障

記者蔡佩旻／雲林報導
雲林縣政府今（9）日下午13時17分，突然火警鈴聲大響，洽逢午休時間驚醒所有還在休息的府內員工，雲林縣長張麗善亦在第一時間抵達一樓大廳，巡視疏散狀況，帶頭率員工走出大門疏散，至於觸動警鈴原因疑為探測器故障，連動所有警鈴。
▲雲林縣政府今日下午13時17分，突然火警鈴聲大響，所有員工陸續往外疏散。（圖／記者蔡佩旻攝）
「所有人員請注意，現在發生火警，請儘速往安全門方向疏散」，雲林縣政府整棟大樓在今日午休時間突然的火警鈴聲嚇壞眾人，所有人然陸續走出辦公室，往大門方向疏散。雲林縣長辦公室位於二樓，縣長張麗善第一時間下樓於大廳巡視疏散狀況，隨後才領人員走出縣府大門。
▲雲林縣長張麗善在第一時間抵達一樓大廳，巡視疏散狀況，指向門外率員工走出大門。（圖／記者蔡佩旻攝）
張麗善第一時間表示，不曉得是誤觸警報器還時如何，警鈴一提醒還是需要提醒大家做疏散動作，保持警覺心確保大家安全，目前消防局已派員前來了解，對於各層樓逐一檢視，有沒有其他因素觸發警鈴，基本上初步回報內部無異樣，那是何處誤觸須待查。
經調查後，雲林縣消防局指出，為縣府第一棟3樓走廊的探測器錯誤動作，連動府內所有消防栓及警報，已儘速請消防公司前往更換。
▲張麗善表示，雖未見火煙，仍須保持警覺提醒同仁先疏散。（圖／記者蔡佩旻攝）
▲雲林縣政府今日下午13時17分，突然火警鈴聲大響。（圖／記者蔡佩旻攝）
▲雲林政府警鈴大響，所有員工下樓疏散。（圖／記者蔡佩旻攝）
▲雲林政府警鈴大響，經查為縣府第一棟3樓走廊的探測器錯誤動作，連動府內所有消防栓及警報。（圖／記者蔡佩旻攝）
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