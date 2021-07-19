公費疫苗登記第三輪結束　雲林願打AZ人數較第二輪多一倍

▲目前中央疫苗發配劑數，全依民眾上網登記後確認的人數量給配，因此，雲林縣衛生局呼籲民眾，不只填寫意願調查，也要完成施打預約的填寫，才可獲發配疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

第3輪COVID-19公費疫苗預約登記截至今（19）日中午結束，雲林縣衛生局統計選擇施打選擇AZ和莫德納皆可的人數有72638人，選擇莫德納疫苗的有42020人。二者皆可比單選莫德的人數，比第二輪的32032人高逾一倍。

根據數據可見選擇AZ疫苗接種的意願人數明顯成長，醫護人員認為其因與受理登記年齡下降及政府大力宣導AZ疫苗，讓民眾接受度提高相關，民眾逐漸認同「先打先好」即可提早有保護力，自己與家人都比較會放心，再加上國外有相關報告，指先打AZ可與其他疫苗混打，所以選擇AZ的人明顯增加。

莫德納疫苗在第三輪登記人數相較第二輪減少約500多人，也有人認為，日前許多網友分享接受莫德納疫苗接種後，身體出現可磁吸餐具現象，引起老人家關注卻步，再加上加上國外醫界也曾發布，莫德納第二劑副作用普遍反應高過第一劑，也有可能是大家打退堂鼓，改選AZ的原因。

目前中央疫苗發配劑數，全依民眾上網登記後確認的人數量給配，因此，雲林縣衛生局呼籲民眾，若中央再開發登記，不只填寫意願調查，也要完成施打預約的填寫，如此才可獲發配疫苗，民眾務必要留意。

▲根據數據可見選擇AZ疫苗接種的意願人數明顯成長，醫護人員認為其因與受理登記年齡下降及政府大力宣導AZ疫苗，讓民眾接受度提高相關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►Her今天推出「VORNADO沃拿多7吋循環扇」



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►2歲白皙正妹「大蛇盤身」 疫情亂進度！快篩陰求刺青師復工

►雲林快打站日打2000僅1400預約 現場開放600名登記急速秒殺

►作客神尊三級警戒關禁閉2個月 北港武德宮微解封千人祈福求財

►獨／久戴口罩小心恐怖後遺症！慘照令人驚 耳後長出「花生米」

►獨／遭扣頸狂搥肚「治療」 她哽咽還原現況...西螺乩童下場曝