打完AZ…男驚傳「勃起10小時」消不掉！醫一聽傻眼回12字

▲有男性稱自己打完AZ後，勃起10小時。（圖／達志／示意圖）

生活中心／台北報導

台灣正積極施打新冠疫苗中，也陸續傳出不少副作用，不過最近傳出有男性自稱打完後「勃起10小時」，甚至還有一名中風男性接種完AZ重回男性雄風。針對相關言論，醫師也直接打臉回應「一點關係都沒有，這是牽拖啦！」

中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時表示，打疫苗那方面不可能有關係，完全沒看到這方面報告，目前很確定是「新冠手臂」，這都有報告出來，就算是罕見反應，也一定會有報告出來。

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黃高彬說，新冠手臂就是免疫反應關係，莫德納是mRNA疫苗，進到人體後會到細胞質裡，產生抗體後，就會有強烈免疫反應，而施打點就是疫苗進去的地方，會出現紅腫現象，也是免疫反應最強的地方。

另外，黃高彬也特別提到很多社群瘋傳的「打疫苗不能打左邊，因為離心臟比較近，容易心肌炎」相關謠言。他強調，打哪邊都跟心肌炎沒關係，反而要注意的是，疫苗千萬不要打屁股，因為屁股油比較多，打不到肌肉層，都會打在皮下脂肪的油層裡，打下去是沒有效果的。

針對疫苗副作用，比較AZ、莫德納注射後出現症狀的差異，指揮中心發言人莊人祥之前曾表示，AZ前10大仍以注射部位疼痛為主，占超過5成5，接著是疲倦、肌肉痛，發燒部分則是第一、第二天較多，約為20多%，後續情況則有好轉。另外，其他國家分析，AZ第二劑副作用較少，V-Watch所顯示情況也類似。