獨／遭扣頸狂搥肚「治療」　她哽咽還原現況...西螺乩童下場曝

▲林母說，乩童靠近後聽聞胃不舒服，便要求她自行挖喉催吐，接著一手扣著脖子一手就往上腹狂捶拳毆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近日網路瘋傳雲林一名疑為神棍男子，對孩童及婦人以誇張的坐騎、拳毆、挖喉、壓地、揉胸等方式以神明之意進行醫治影片。其中一名接受醫療的婦人兒子出面接受《ETtoday新聞雲》訪問，表示母親根本不是隨乩童進香，是被遊覽車、導遊約要去苗栗拱天宮進香，沒想到竟然被帶到西螺發生這樣的事。

林姓男子表示，母親是虔誠的媽祖信徒，時常會參加遊覽車公司或是導遊小姐招攬一日遊進香團活動，1月21日是參加到苗栗白沙屯拱天宮拜拜的遊程，遊覽車從彰化縣二林出發後，先到西螺接一群一樣參與該團旅程的成員上車，前往白沙屯拱天宮，而遭挖吐、搥肚的事情，是在返程時回到西螺發生的。

林母說明，抵達拱天宮大家下車各自去拜拜走走，雖有看見一輛跟著遊覽車來的發財車與神轎，由幾個人請了一尊媽祖上神轎後又跟著遊覽車返程，本不以為意，到達西螺時車友有人出聲表示要去西螺大橋走走，當下沒人有意見，大家也就只好下車陪他們，後來看見神轎下車說要去走溪，因為好奇所以跟上去看看。

▲林姓男子表示，母親遭插手指挖吐、搥肚的事情，是在西螺發生的。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



林母說，可能因為當天沒有吃飽的關係，胃不太舒服，此時有人聽見她與友人談話，便靠上來說要請媽祖來幫她看，她一開始本來拒絕，但在大家好意鼓吹之下給便想看一下應無妨，乩童靠近後聽聞胃不舒服，便要求她自行挖喉催吐，接著一手扣著脖子一手就往上腹狂搥拳毆。雖然很痛但是旁人都沒出聲制止，而不敢說什麼。

林母紅著眼眶說，當天因為抱著拜媽祖求平安的心情出門，沒料到遇到這種傻事，回到家也不敢跟兒媳婦講，沒想到被乩童貼到網路好像很靈驗似的宣揚，被網友發現後引起影片瘋傳，才被遠在台北、南投的兒子媳婦發現，第一時間大家都嚇壞了趕快回來關心狀況，當時被毆打後胸、腹整整痛了一個多禮拜。

▲林先生表示，老人家篤信神明拜拜求心安，卻半路遭人如此對待，所以怎麼樣也咽不下這口氣，今天對該名乩童提告傷害。（圖／記者蔡佩旻攝）

林先生表示，母親本來是不打擾人家怎麼做，才想找到乩童住處要討個說法，卻均未獲回應，所以今天才帶著母親前往和心派出所向該名乩童提告傷害。林先生說，老人家篤信神明拜拜求心安，卻半路遭人如此對待，突然地發生這樣的事情，加上有人旁邊鼓吹為她好，任誰也無法第一時間反應過來，所以怎麼樣也咽不下這口氣。

▲林母氣憤指出，當時被毆打後胸、腹整整痛了一個多禮拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，該名乩童在西螺光復西路及虎尾德興路經營早市蔬果攤，影片曝光後疑因有人看不慣該名乩童藉神明旨意這樣對待老人與孩童，兩名男子在7月13日前往西螺的蔬果攤潑有機糞肥。西螺警方證實，確實有兩名男子事後自行前往派出所投案，但因攤商一直未提告，所以留下兩人資料備查。

▲林先生出示乩童對其他婦人坐在身上晃動治療的畫面，並指出，希望他與母親出面揭開惡行讓大眾廣知後，不要再有人受騙受傷。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺警分局表示，該名乩童已於14日晚間查緝到案，訊問後依涉嫌傷害罪及醫師法將其函送地檢署偵辦，另也將相關證據蒐集完備後建請地檢署實施預防性羈押。

▲兩名男子在7月13日前往西螺的蔬果攤潑有機糞肥。（圖／民眾提供）



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