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作客神尊三級警戒關禁閉2個月　北港武德宮微解封千人祈福求財

▲信徒將分靈神尊在三級警戒之前請回來做客，未料隨後就因三級警戒封廟不得進入，昨日得知開始可入廟後，今日一早從北部趕來將神尊請回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港武德宮-財神開基祖廟，是雲林縣相當知名求財廟宇，昨日獲准開放趕上微解封第一個週末假期。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全國COVID-19疫情趨穩，中央宣布7月13日起微解封，廟宇可提防疫計畫經核准後開放入內參香或禮拜。雲林縣有5家廟宇提出申請，位於北港鎮的北港武德宮-財神開基祖廟，已獲核准在昨(17)日開放香客入廟參拜。趕上解封第一個週末，整日下來人流數達上千，有遠來請回神宗的信徒，也有在地香客順路祈福。

中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情警戒第3級至7月26日，宗教場所內部仍以暫不對外開放為原則，但已登記立案的宗教團體，若能落實各項防疫工作，並依「宗教場所防疫管理措施指引」擬具防疫計畫，報經主管機關同意後，得有條件開放一般民眾入內參拜。

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▲信徒將分靈神尊在三級警戒之前請回來做客，未料隨後就因三級警戒封廟不得進入，昨日得知開始可入廟後，今日一早從北部趕來將神尊請回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲信徒將分靈神尊在三級警戒之前請回來做客，未料隨後就因三級警戒封廟不得進入，昨日得知開始可入廟後，今日一早從北部趕來將神尊請回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣合法登記有802家廟宇，已提出「防疫計畫書」，上週申請有條件開放信徒入廟內參拜有五家廟宇，北港武德宮、西螺福興宮、西螺廣福宮、斗南鎮寒林寺與大埤鄉慈天必生宮，縣府民政處指出，只要所提防疫計畫書審核通過，就能開放讓香客進入。

第一家獲得審核通過的位於北港鎮華勝路的北港武德宮-財神開基祖廟，是雲林縣相當知名求財廟宇，疫情之前香客從全國各地而來，無論過年或節慶日，光逢上假日香客人數均逾數千，昨日獲准開放趕上微解封第一個週末假期，昨日第一天雖未見明顯人潮，但今日一早就陸續有香客前來祈福求財。

▲信徒將分靈神尊在三級警戒之前請回來做客，未料隨後就因三級警戒封廟不得進入，昨日得知開始可入廟後，今日一早從北部趕來將神尊請回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港武德宮總幹事陳再良說明，從昨日開始正式開放，一天下來出入約千人，大多都是單純來參拜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

總幹事陳再良指出，現在早上6點開廟門，讓參拜香客陸續進出，目前雖是微解封但仍屬防疫期間，防疫措施、作業都依然謹慎，香客從虎邊（右邊）進、龍邊（左邊）出以單一出入口為動線，亦設備消毒門讓香客全身消毒後才進入，並依內政部規定控制人容上限為99人以內。2日來的香客大多都是單純來參拜。

▲信徒將分靈神尊在三級警戒之前請回來做客，未料隨後就因三級警戒封廟不得進入，昨日得知開始可入廟後，今日一早從北部趕來將神尊請回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港武德宮除搭設入口通道控制人流外，亦設備消毒門讓香客全身消毒後才進入。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

總幹事陳再良表示，有信徒將分靈神尊在三級警戒之前請回來做客，未料隨後就因三級警戒封廟不得進入，昨日得知開始可入廟後，今日一早從北部趕來將神尊請回。在廟內為避免香客在廟中站立位置太聚集，廟內地上都有貼上間隔1.5公尺的圓形紅紙，讓民眾可以輕易分辨安全距離，以免太過與他人接近。

▲信徒將分靈神尊在三級警戒之前請回來做客，未料隨後就因三級警戒封廟不得進入，昨日得知開始可入廟後，今日一早從北部趕來將神尊請回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廟內地上都有貼上間隔1.5公尺的圓形紅紙，讓民眾可以輕易分辨安全距離，以免太過與他人接近。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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