他預言解封後將發生「1件事」！　呼籲政府：下令降半旗

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19日）透露，「三級警戒降到二級可能性很大」。對此，前立委蔡正元下午在臉書發文直言，解封後疫情也會「來來回回停不下來」，並且呼籲政府解封後先做這些事。

陳時中今在防疫記者會上提到，下週三級警戒降到二級可能性很大，但可能是採「緩坡式降級」，應該以循序漸進為規劃，強化預防應變能力，現在有不少國家一放鬆疫情就回升，因此會採穩健式開放，有任何疫情爆發可能性，就會重新緊縮。

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▲前立委蔡正元針對「警戒降級」的臉書發文。（圖／翻攝蔡正元臉書）

對此，前立委蔡正元在臉書發文指出，「月底第三級防疫會降為第二級，大部分的封閉狀況也會解封，民進黨政府和陳時中，一定會大吹大擂自己的功勞，綠色名嘴和網軍，一定會群起歌功頌德，不但打死不承認，3+11和諾福特的錯誤，還會無視柯文哲和侯友宜，兩人在5月14日率先發難廣篩的首功，更會加大力氣攻擊兩人的『失誤』。」

蔡正元悲觀表示，「觀諸各國的經驗，常是封鎖後疫情下降，解封過一陣子疫情又回來，回來後再封鎖，來來回回停不下來！」

蔡正元最後呼籲，「奉勸民進黨和陳時中，不要吹什麼豐功偉業，還是在下週解封後，好好表揚基層醫護人員，並下令降半旗，為受疫死難者致哀，比較近人情。」