　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林快打站日打2000僅1400預約　現場開放600名登記急速秒殺

記者蔡佩旻／雲林報導

COVID-19疫苗第九類、第十類開放上網預約疫苗施打，今(18)日進入第3天，臺大雲林分院在雲林縣立體育館設置疫苗快打站，7月17日、18日及20日3天預計施打6000人，院方自創「川流不息施打法」施打速度迅速。因實際預約人數與疫苗供給數量相差600劑，現場臨時開放預約讓原陪同家屬來的人也能順利接受施打。

▲雲林縣立體育館7月18日預約人數僅1404人，而預計一日施打2千劑的疫苗已發配到位，差距約600劑名額，現場於早上及下午各開放300民眾現場預約接種。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣立體育館7月18日預約人數僅1404人，而預計一日施打2千劑的疫苗已發配到位，差距約600劑名額，現場於早上及下午各開放300民眾現場預約接種。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣立體育館疫COVID-19苗快打站，在臺大醫院雲林分院副院長劉宏輝督導之下，調度疫苗團隊全力動員，規劃4線人力，動員90位工作人員，確保人員分流及維持施打環境舒適，疫苗施打採取「民眾不動、醫護動」的一座(位)式「川流不息施打法」，分區同步施打，一小時可完成300人次。

▲雲林縣立體育館7月18日預約人數僅1404人，而預計一日施打2千劑的疫苗已發配到位，差距約600劑名額，現場於早上及下午各開放300民眾現場預約接種。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲有網友在line群組轉傳，雲林縣開放現場施打，一度讓民眾誤以為疫苗無上限。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺大雲林分院說明，因18日預約人數僅1404人，而預計一日施打2千劑的疫苗已發配到位，差距約600劑名額，今日視注射醫療團隊量能充足，除了已線上往預約收到簡訊通知的民眾之外，於早上及下午各開放300名現場預約名額，讓有意願施打疫苗的斗六市民都能儘快接受疫苗接種。

▲雲林縣立體育館7月18日預約人數僅1404人，而預計一日施打2千劑的疫苗已發配到位，差距約600劑名額，現場於早上及下午各開放300民眾現場預約接種。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲現場開放300位民眾現預約接種，消息傳出後民眾相當踴躍，趕到現場才知道已無名額。（圖／記者蔡佩旻攝）

臺大醫院雲林分院副院長劉宏輝表示，疫苗接種團隊的同仁對疫苗接種都有很強的使命感，按部就班、次序井然的默默地執行任務，有疫苗就快施打，台大雲林分院網頁開放疫苗接種預約，50歲以上未施打民眾這幾天都可上網預約，現場開放預約的狀況還需視量能度及民眾踴躍程度。

▲雲林縣立體育館7月18日預約人數僅1404人，而預計一日施打2千劑的疫苗已發配到位，差距約600劑名額，現場於早上及下午各開放300民眾現場預約接種。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲醫院希望每個來施打疫苗民眾都能順順利利、舒舒服服完成疫苗接種，同時希望發揮最大醫療量能，原則上仍在平台上完成預約民眾施打為主，也請民眾務上網預約。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林分院副院長劉宏輝說，醫院希望每個來施打疫苗民眾都能順順利利、舒舒服服完成疫苗接種，同時希望發揮最大醫療量能，原則上仍在平台上完成預約民眾施打為主，也請民眾務上網預約。

雲林縣衛生局表示，現場的名額經確認後請民眾集中在專區，聽音樂吹冷氣等唐鳳系統全數施打完才處理。另民眾如果錯過原本線上預約時段，亦可前往於告知現場人員，可在同日即可在當天接受接種，未有與縣府資訊不同步情形。

▲雲林縣立體育館7月18日預約人數僅1404人，而預計一日施打2千劑的疫苗已發配到位，差距約600劑名額，現場於早上及下午各開放300民眾現場預約接種。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲臺大雲林分院在雲林縣立體育館設置疫苗快打站，7月17日、18日及20日3天預計施打6000人，院方採用自創「川流不息施打法」施打速度迅速。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


►Her今天推出「VORNADO沃拿多7吋循環扇」


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►作客神尊三級警戒關禁閉2個月　北港武德宮微解封千人祈福求財

►雲林斗六「人文夜市」直擊！微解封人潮多　攤商笑度週末

►獨／久戴口罩小心恐怖後遺症！慘照令人驚　耳後長出「花生米」

►遭控虐狗傷人「已和解」還被PO網　雲林警：不實指控要提告誹謗　

►獨／遭扣頸狂搥肚「治療」　她哽咽還原現況...西螺乩童下場曝

ET快訊
快訊／連開6次房　台中家教男匡列人數增至64人！採檢結果曝
快訊／高雄旗津海水浴場「驚見女浮屍」！
走過54個年頭　新宿西口地標「小田急百貨店」宣布結束營業日！
年輕人打AZ！　他曝接種後「燒爆慘況」
電費暴增500%！室友收到「1萬2帳單」臉綠了　鄉民揭關鍵原
被拋棄在4900M高山！　黑拉拉見「救命稻草」秒飛奔趴窗求救
沈春華預約這款疫苗！兒一聽喊恭喜　「中肯分析」網推爆

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉縣力拚6成防護力籲多預約　18日為止疫苗人口覆蓋率21.15%

南投國小教職員等到疫苗了　3769人20日起分三地開打

嘉義布袋魚市喜迎微解封！降載最大留容600人　攤商遊客都笑了

社區地下室飄異味改善了　桃園推動污水下水道用戶接管工程奏效

台南市持續增加特色施打站　黃金海岸船屋提供台南首場夜間施打

桃園教師疫苗接種專案　7／22、24兩天4處接種站施打

台南18歲以上個年齡層疫苗喜好比　莫德納與AZ在49歲以下平分秋色

雲林登山步道遊客略增　微解封未見報復性人潮

全國疫苗人口涵蓋率20.4％台南19.1％　黃偉哲親自解謎

雲林快打站日打2000僅1400預約　現場開放600名登記急速秒殺

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

純情男曝4點「一棒打醒暈船仔」！8個哈才是真的笑...網：中肯到哭

黑鮪魚捕獲量創新高！多達4千尾　遇疫情價格暴跌...每公斤剩140元

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

6人高唱「祝你生日快樂」秒悲劇 坐公園K歌費36萬....越南人傻眼

嘉縣力拚6成防護力籲多預約　18日為止疫苗人口覆蓋率21.15%

南投國小教職員等到疫苗了　3769人20日起分三地開打

嘉義布袋魚市喜迎微解封！降載最大留容600人　攤商遊客都笑了

社區地下室飄異味改善了　桃園推動污水下水道用戶接管工程奏效

台南市持續增加特色施打站　黃金海岸船屋提供台南首場夜間施打

桃園教師疫苗接種專案　7／22、24兩天4處接種站施打

台南18歲以上個年齡層疫苗喜好比　莫德納與AZ在49歲以下平分秋色

雲林登山步道遊客略增　微解封未見報復性人潮

全國疫苗人口涵蓋率20.4％台南19.1％　黃偉哲親自解謎

雲林快打站日打2000僅1400預約　現場開放600名登記急速秒殺

嘉縣力拚6成防護力籲多預約　18日為止疫苗人口覆蓋率21.15%

南投國小教職員等到疫苗了　3769人20日起分三地開打

嘉義布袋魚市喜迎微解封！降載最大留容600人　攤商遊客都笑了

快訊／10天連開6次房　台中家教男匡列人數增至64人…採檢結果曝

租客一家「長期霸占房子」60多年！　屋主死前都沒住過

快訊／高雄旗津海水浴場驚見女浮屍！26歲女無外傷死因待查

不想曬太陽！灰兔秒躲「移動式遮陽傘」　主子回眸：拍攝者不救？

超ㄎㄧㄤ二哈「倒立尿尿」！　鏟屎官無奈笑：我的狗壞掉了

停車場狂湧「大量詭異黑水」　網笑喊發了！內行揭崩潰真相

便當裡有詭異白毛！她氣到準備投訴　見無辜眼神秒煞車：難道？

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

地方熱門新聞

高雄女打AZ後抽搐呼吸急促送醫！

高雄最大夜市微解封！5hrs來客數曝

斗六人文夜市微解封　人潮多攤商笑了

台南南區灣裡夜市「微」開張

台中三越確診男　2處新足跡曝光

桃園教師疫苗接種專案　7/22、24兩天施打

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

嘉義朴子夜市微解封　全面外帶禁試吃內用

雲林快打站開放600名　登記急速秒殺

迎戰微解封第一個周末　陽明山國家公園管制攻略曝

不讓香菜皮蛋專美　台主廚推「雞佛披薩」

嘉市開放蘭潭後山、檜意森活村

台南施行休閒農場微解封

台南莫德納與AZ在49歲以下平分秋色

更多熱門

相關新聞

直擊／平溪老街、烏來人潮實況！

直擊／平溪老街、烏來人潮實況！

彰化疫苗預約施打率連2日達98%　

彰化疫苗預約施打率連2日達98%　

烟花最快周二變中颱！不排除登陸

烟花最快周二變中颱！不排除登陸

高雄學前、國小教職員可打疫苗了！

高雄學前、國小教職員可打疫苗了！

全力衝刺疫苗覆蓋率　林右昌：輪到你就來打

全力衝刺疫苗覆蓋率　林右昌：輪到你就來打

關鍵字：

疫苗接種防疫臺大醫院雲林分院COVID-19新冠疫情疫情社區感染雲林防疫升級影音

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

打疫苗別喝咖啡或茶？醫：不影響

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

養養豬妹13歲演電影一夜爆紅！22年後現況曝

臉太臭被炒！牠改去麥當勞網笑噴

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

曾出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

台南2歲女童跑出門迎接　慘遭爸輾斃

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

65歲陳美鳳打疫苗　網：阿嬤辛苦了

頂級牡丹灣villa餐廳微解封群聚　驚傳行政院官員在列

陳時中：降級餐飲限制「不可能再鬆了」

更多

最夯影音

更多
山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈
超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面