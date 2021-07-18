雲林快打站日打2000僅1400預約　現場開放600名登記急速秒殺

記者蔡佩旻／雲林報導

COVID-19疫苗第九類、第十類開放上網預約疫苗施打，今(18)日進入第3天，臺大雲林分院在雲林縣立體育館設置疫苗快打站，7月17日、18日及20日3天預計施打6000人，院方自創「川流不息施打法」施打速度迅速。因實際預約人數與疫苗供給數量相差600劑，現場臨時開放預約讓原陪同家屬來的人也能順利接受施打。

▲雲林縣立體育館7月18日預約人數僅1404人，而預計一日施打2千劑的疫苗已發配到位，差距約600劑名額，現場於早上及下午各開放300民眾現場預約接種。（圖／記者蔡佩旻攝）



雲林縣立體育館疫COVID-19苗快打站，在臺大醫院雲林分院副院長劉宏輝督導之下，調度疫苗團隊全力動員，規劃4線人力，動員90位工作人員，確保人員分流及維持施打環境舒適，疫苗施打採取「民眾不動、醫護動」的一座(位)式「川流不息施打法」，分區同步施打，一小時可完成300人次。

▲有網友在line群組轉傳，雲林縣開放現場施打，一度讓民眾誤以為疫苗無上限。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺大雲林分院說明，因18日預約人數僅1404人，而預計一日施打2千劑的疫苗已發配到位，差距約600劑名額，今日視注射醫療團隊量能充足，除了已線上往預約收到簡訊通知的民眾之外，於早上及下午各開放300名現場預約名額，讓有意願施打疫苗的斗六市民都能儘快接受疫苗接種。

▲現場開放300位民眾現預約接種，消息傳出後民眾相當踴躍，趕到現場才知道已無名額。（圖／記者蔡佩旻攝）

臺大醫院雲林分院副院長劉宏輝表示，疫苗接種團隊的同仁對疫苗接種都有很強的使命感，按部就班、次序井然的默默地執行任務，有疫苗就快施打，台大雲林分院網頁開放疫苗接種預約，50歲以上未施打民眾這幾天都可上網預約，現場開放預約的狀況還需視量能度及民眾踴躍程度。

▲醫院希望每個來施打疫苗民眾都能順順利利、舒舒服服完成疫苗接種，同時希望發揮最大醫療量能，原則上仍在平台上完成預約民眾施打為主，也請民眾務上網預約。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林分院副院長劉宏輝說，醫院希望每個來施打疫苗民眾都能順順利利、舒舒服服完成疫苗接種，同時希望發揮最大醫療量能，原則上仍在平台上完成預約民眾施打為主，也請民眾務上網預約。

雲林縣衛生局表示，現場的名額經確認後請民眾集中在專區，聽音樂吹冷氣等唐鳳系統全數施打完才處理。另民眾如果錯過原本線上預約時段，亦可前往於告知現場人員，可在同日即可在當天接受接種，未有與縣府資訊不同步情形。

▲臺大雲林分院在雲林縣立體育館設置疫苗快打站，7月17日、18日及20日3天預計施打6000人，院方採用自創「川流不息施打法」施打速度迅速。（圖／記者蔡佩旻攝）





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