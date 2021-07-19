莫德納第2劑大魔王！女護理師「狂飆41度」：沒確診先被副作用搞死

▲女護理師分享接種「莫德納1、2劑」後超痛苦經驗。（圖／翻攝Dcard）

記者邱晟軒／綜合報導

政府呼籲民眾盡早施打疫苗，藉此提高疫苗覆蓋率，但仍有許多民眾擔憂接種疫苗後產生難受的副作用。對此，就有一名女護理師近日分享自己施打「兩劑莫德納」後的身體變化，指出原本以為第二劑莫德納的副作用不會太強烈，結果簡直生不如死，體溫最高一度燒到41.3度，直呼「還沒確診先被疫苗副作用搞死！」

有一名女護理師17日在Dcard以「心得/莫德納疫苗一二劑全記錄」為題詳述自己的接種經驗，指出「因為自己是第一類，長期有在吃荷爾蒙的藥物，5月中疫情爆發後給醫生評估後還是建議停藥28天在施打AZ疫苗，就活生生在疫苗診被退貨，結果停藥等待的時間莫德納剛好來了，所以就在6/11醫院安排打了第一劑莫德納疫苗。」

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這名女護理師指出，自己在施打完莫德納第一劑後的6小時，手臂輕微痠痛，可以水平舉起90度，上班過程都還算順利，但12小時後，手臂開始感到痠痛。

▲女護理師接種「莫德納第1劑」後體溫最高燒到38.8度。（圖／翻攝Dcard）

她指出，在施打第一劑疫苗後的第32個小時，突然覺得越坐越冷，一開始僅覺得是正常現象，結果下肢開始有種酸軟感，測量體溫後，竟然直接燒到38度，「同事還笑我是不是打到AZ了，周遭打莫德納的人真的還沒有聽到第一劑就燒的，廣大的網友們第一劑也燒了不害怕你不是一個人！」接著當下馬上吃了一顆普拿疼，接續的5小時上班四肢發軟，有疲累感，返家後睡前再吃了一顆退燒藥。

施打第一劑莫德納副作用總結：

1、手臂疼痛感（最痛個人有到7分）

2、畏寒、發燒（施打疫苗後32小時）

3、疲累感、四肢酸軟感

▲女護理師在7月16日完整「莫德納第2劑」施打。（圖／翻攝Dcard）

女護理師在7月16日完成第二劑莫德納接種。她指出，因為莫德納第二劑大家都說是大魔王，在打之前就已經做好了完全的準備，每天狂吃維他命C跟B群，抱著可能第一劑都燒了，第二劑搞不好副作用不會那麼強的精神施打完第二劑，「結果，我簡直是錯了，第二劑認真生不如死！」

她指出，施打後6小時手臂就已經有強烈痠痛感，到了第12小時有種冷風吹來的感覺，一量體溫不意外燒到38.3度，接著12至20小時內，整晚沒有睡好，每四個小時吃一顆普拿疼，到早上都沒有退燒，最高溫燒到41.3度、均溫都在39.5左右，「真的只能說是生不如死。」

她說，「整個晚上完全沒睡好，狂灌水、更換退熱貼、四小時吃退燒藥跟跑廁所，除了發燒之外，下肢及後背的酸軟感比上次還要嚴重許多，躺在床上也覺得渾身不舒服，到施打完第二劑疫苗後的第27個小時，才退燒到38.5左右。」

▲女護理師接種莫德納第2劑後，體溫最高直飆41.3度。（圖／翻攝Dcard）

施打第二劑莫德納副作用總結：

1、手臂疼痛感（較沒有第一劑那麼痛）

2、畏寒、高燒（施打後第12小時開始至36小時）

3、疲累感、下背及四肢酸軟感

4、食慾不振

原PO最後表示，不知道為什麼莫德納的副作用對我會那麼強烈，中間真的一度覺得我會不會「還沒確診先被疫苗副作用搞死」，但副作用真的每個人都不一樣，只希望能提供一下這次的經驗讓準備施打第二劑的朋友一些準備，「最後雖然疫情逐漸趨緩，但還是希望身邊的人都可以趕快打疫苗！」

▼女護理師分享自己接種莫德納疫苗一二劑後的身體變化。（圖／翻攝Dcard）