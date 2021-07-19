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打莫德納8小時後猝死！高大成曝1關鍵　喊：政府不要怕賠償啦　

▲高雄市蔡姓男子施打疫苗猝死，家屬同意解剖相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市蔡姓男子施打疫苗猝死，家屬同意解剖相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名蔡姓男子在接種莫德納疫苗後8小時，被人發現倒臥在家中猝死，19日經過法醫解剖相驗之後，確認為「心血管阻塞」死亡，不過是否跟疫苗有關，則是要等到3個月後才能確定！法醫高大成依照過去經驗說：「就要看是什麼東西阻塞，可以用免疫的染色知道裡面有沒有疫苗的成份」。

要看什麼東西阻塞！高大成強調「死亡的原因是什麼，那個地方就要做是否有疫苗的成份在裡面，或是疫苗產生的問題」，高大成認為他注射疫苗後8小時後就死亡，所以不能排除「疫苗」跟死亡之間的可能性，高大成說：「要給人家作清楚啦！免驚賠啦（政府不要怕賠償死者家屬）」。

高大成說，AZ疫苗是引發血管裡栓塞，而其栓塞的栓子是由嗜伊紅性白血球所形成的栓子（eosinophils ）即是過敏性反應所形成，那就有可能與AZ疫苗有，如果栓篩不是過敏，是一般發炎那就沒關聯。如果是莫德納，會造成心肌發炎，心肌炎的周邊細胞都是嗜伊紅性白血球的發炎細胞（eosinophils ）即是過敏性反應所形成，就可能與注射疫苗有關，如果都是一般的發炎細胞（嗜中性白血球）等等，可能就是本來的疾病所導致。

▲法醫高大成。（圖／民眾提供）

▲法醫高大成。（圖／民眾提供）

高雄市一名65歲的蔡姓男子在15日接種莫德納疫苗之後猝死，16日上午檢方進行司法相驗，初步從遺體外觀認為沒有外力介入，家屬也同意解剖複驗。18日進行解剖後確定死因為：「心血管阻塞」。家屬說法醫表示他的肺部及血管有嚴重的栓塞情況，至於是否跟疫苗有關，則要等3個月後才能知道。

蔡妻表示，對於今天複驗的結果，不大能接受，還要再等3個月後的結果，她說，今天相驗部分都沒有提到是否跟疫苗有關，因為每個人都會有疾病，如果沒有打疫苗就算生病，也還能多活幾年。

▲高雄市蔡姓男子施打疫苗猝死，家屬同意解剖相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市蔡姓男子施打疫苗猝死，家屬同意解剖相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

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