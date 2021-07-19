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江啟臣怒嗆審計部變東廠　民進黨團反批「江主席打臉江委員」

▲▼江啟臣怒嗆審計部變東廠，民進黨團反批「江主席打臉江委員」。（圖／民進黨立委羅致政提供）

▲江啟臣怒嗆審計部變東廠，民進黨團反批「江主席打臉江委員」。（圖／羅致政提供）

記者林銘翰／台北報導

國民黨主席江啟臣日前表示，政府有義務告訴國人疫苗採購細節，審計部也應負責任監察，「若還配合行政機關說是機密不能提供，難道變成另一個東廠」。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，立法院早在6月18日就已經通過相關決議，「很遺憾江主席打臉江委員」。

民進黨團19日上午召開「前進東奧，台灣加油」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

羅致政表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已經公開表示，這個時候不斷要探測、了解、掌握疫苗價格，可以說是居心叵測，民進黨團也同意這樣的看法，「司馬召之心路人皆知」。

羅致政認為，國民黨如果是有聽沒有懂，那就是太笨；如果是聽懂了不能公開的理由、卻又要求公開，那就是太壞，「所以國民黨到底是太笨還是太壞，甚至更糟糕又笨又壞才是問題」。

羅致政說，江啟臣用立委的身份在臉書發文，要求指揮中心提供疫苗採購的廠牌、簽約日期、改購數量、金額等，很遺憾這是江主席在打臉江委員，「江啟臣可能是擔任國民黨主席太久了，忘了自己是江立委」。

羅致政指出，立法院早在6月18日就已經通過相關決議，主要是考量疫苗採購的合約有機密、保密等問題，在這個時候洩漏出來可能會影響疫苗供貨、甚至合約無效等，當然會影響防疫作法，所以當時朝野政黨都同意。

羅致政呼籲，希望江啟臣不要為難行政院、監察院審計部，因為根據立法院通過的決議，就是不急著在這個時候公開相關價錢，而是要等到採購完成、陸續交貨後再行公布，「很遺憾江主席打臉江委員」，呼籲江啟臣做好立委該做的事情，更要仔細地看立法院通過的相關決議。

劉世芳表示，立法院在6月18日通過特別預算時，同時也通過了幾項決議案，相信江啟臣當時也在現場、不可能不知道所有決議案的內容，「他可能比較忙、沒有參加朝野黨團協商，但是院會三讀有在現場」，這方面真的是江主席跟江委員的資訊落差，民進黨團覺得非常遺憾。

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