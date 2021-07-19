從美國返台！桃機入境「PCR陰性證明」竟沒看　他傻眼：最大笑話

▲桃園國際機場。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《昨桃機入境！他直擊4現況「這麼亂來，超危險」 PTT幫高調》，文中提到，有網友從桃園機場入境時，發現了4大漏洞。而後就有另名網友在PTT上回文，提到他7月14日剛好也入境，海關前的櫃檯根本是「史上最大笑話」，而進去以前，工作人員明明應該檢查4樣資料，但實際輪到他時，對方甚至連「PCR陰性證明都沒看」。

這名網友在PTT的Gossiping板上回文，提到他14日晚上正巧也從桃園國際機場入境，原文網友所說的「入境確認檢疫資料」應該就是下機後、在海關前的那個櫃台，而他也形容該櫃檯是「史上最大笑話」。

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該網友進一步說明，進入該櫃檯前，會有一個工作人員檢查入境檢疫憑證，有憑證才可以真的進去排隊，先不說飛機上所有乘客都在等一個窗口有多可怕，理論上人員應該檢查護照、入境檢疫憑證、入境前72小時內PCR陰性證明、防疫旅館訂房證明4樣資料，但是實際輪到他時，居然只檢查前2樣，「連PCR陰性證明都沒看」。

▲這名網友的「陰性證明」沒被檢查到。（圖／翻攝自PTT）

原本這名網友以為是後面的櫃檯才要檢查，但是「也沒有，就這樣了」，他下機後根本沒人查看那張陰性證明，只有從美國出境那時有看而已，而入境檢疫憑證下方生成的條碼，從頭到尾也沒人去掃，讓他感到很不解。

最讓該網友生氣的是，拿完行李以後，工作人員會發給「有位子坐」的乘客一張單子，要填寫一些個人資料，但是，「位子」指的就是以前大家接機的地方，現在一排椅子只能坐2個人，所以大家只能全部卡在那。除了工作人員傳遞的訊息不一，該網友更直呼這樣的安排根本是變相群聚，讓他超無言。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「同意，機場整個超鬆散」、「推補充」、「如果是真的，那也太爛了」、「兩光的邊境管理」、「若是真的，那怕爆耶」、「佛系防疫，去年沒爆真的是運氣」、「看好了世界，台灣佛系防疫」。