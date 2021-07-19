疫情衝擊血庫缺血！花蓮號召熱血挺農友　送南瓜補身體

▲縣府和捐血站洽商合作推出捐血送南瓜，以最新鮮的在地農產為捐血民眾直接補充營養。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

防疫警戒提升三級以來，捐血活動也被迫取消，但醫院的每日需血量並沒有減少，花蓮縣長徐榛蔚為鼓勵民眾踴躍捐血以支持醫療量能，日前和花蓮捐血站合作「熱血挺農友-你來捐血我補營養」活動，提供當季新鮮南瓜贈完成捐血的民眾，期待鄉親一起熱血響應！

花蓮捐血站長蔡惠如說，自疫情日趨嚴峻，許多原定共同辦理捐血活動的社團紛紛取消，近期疫情逐漸趨緩，因疫情延緩醫療的病患也陸續回歸醫院，血液需求量大增，若捐血量無法提升，將無法滿足醫院在醫療上對血液的需求，對急需用血的病患更可能造成治療上的延遲或導致病情惡化。感謝縣政府扮演領頭羊，用行動支持捐血活動，提供當季農產為參與捐血的民眾補充營養，讓捐血活動更具備了相挺在地農業的意義！

徐榛蔚表示，根據台灣血液基金會的評估，血液安全庫存量為7-9天，但依照花蓮捐血站統計，縣內各血型平均庫存量不足5天，屬於嚴重缺血的狀況，但因為疫情，捐血活動不似以往熱絡，巨大的缺口，急需鄉親們挽袖捐血，補充空空的血庫，讓花蓮的醫療量不致失衡。

農業處長吳昆儒說明，花蓮縣政府和花蓮捐血站首波攜手活動，捐血送南瓜，以最新鮮的在地農產為捐血民眾直接補充營養，後續將與各農會合作，於8月份啟動下一波捐血活動，為因疫冷清的捐血活動，再次注入動能！

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