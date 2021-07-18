竹市動物園、關埔國小　獲「2021年國家卓越建設獎」成就獎

▲新竹市立動物園近日拿下「2021年國家卓越建設獎」綜合成就獎。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市立動物園、新竹市關埔國小近日拿下「2021年國家卓越建設獎」綜合成就獎，兩者的規劃設計、環境文化、施工品質過去就曾獲該獎肯定，此次再拿下代表全方位的殊榮。新竹市長林智堅說，感謝評審肯定，新竹市立動物園顛覆傳統，透過設計打開動物籠舍，讓民眾宛如走進動物的家，更貼近觀察動物；關埔國小則是最不一樣學校，以小樹林取代校園圍牆，更有天井桂竹林、樹網吊床、零距離溜滑梯、流線型教室等最美五景。兩項建設作品都歡迎民眾疫情後走訪，感受設計的力量。

▲▼新竹市立動物園。

新竹市政府此次獲「2021年國家卓越建設獎」2座綜合成就獎、4座卓越獎、2座特別獎、7座金質獎、7座優質獎，共獲得22個獎項。「國家卓越建設獎」(FIABCI-Taiwan Real Estate Excellence Awards)由社團法人中華民國不動產協進會舉辦，為臺灣年度建設的最高榮譽，得獎者並同時被推薦參加「全球卓越建設獎」(FIABCI World Prix d’Excellence Awards)的資格。

新竹市府此次獲肯定22項建築，其中，「新竹市華德福實驗學校」榮獲最佳規劃設計類卓越獎，華德福幼兒園即將在110學年開學，屆時首批學生將可在國家肯定建築裡上課。該校由陳永興建築師設計，以融合地景的設計，將校舍配合地形起伏建造，並設置森林教室、大地劇場、秘密花園、森林與池塘秘境等設施，讓學生穿梭在大自然之中。

▲▼除了動物園，還有新竹市關埔國小也同樣獲得「2021年國家卓越建設獎」綜合成就獎。

「汀甫圳通學步道」榮獲最佳環境文化類卓越獎，該步道由潘一如景觀師規劃設計，以親水綠化空間串連學府路兩側的校園，並打開校園圍牆，創造通透的景觀視覺，再以綠坡調整校園與路面高低落差，設置木平台等休憩設施，在不擾動生態的原則下，打造優質的步行環境。

另外，「新竹市圖書館新總館」、「新竹國際展演中心」榮獲最佳規劃設計類卓越獎，「新竹市圖書館新總館」由台日團隊「郭旭原建築師」與「平田晃久建築設計事務所」設計，計天窗引入自然光源，營造環保明亮的閱讀空間，更以兩道書架打造「知識峽谷」；「國際展演中心」由田中央黃聲遠建築師與林聖峰建築師團隊共同規劃設計，是一座可供舞台劇、舞蹈等大型展演且具彈性使用之專業演出場館。

▲「東大路道路人本環境改善工程」也獲得金質獎與優質獎。

此外，「一平方公里天空纜線地下化」與「東大路道路人本環境改善工程」也因優良的施工品質，獲得金質獎與優質獎，道路工程施工需與各界面溝通協調，過程繁瑣艱辛，新竹市府感謝市民耐心配合，也感謝評審的支持與肯定，讓市政建設如期如質展現成果。

新竹市政府完整獲獎名單：

綜合成就獎

【新竹市關埔地區新設國小建校工程（一期工程 B 區） 】

【新竹公園與動物園再生計畫 】

最佳規劃設計類

卓越獎 【 新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程 】

卓越獎 【 新竹國際展演中心暨停車場新建統包工程 】

卓越獎 【 新竹市華德福實驗學校 】

特別獎 【 新竹南寮旅服中心改造計畫 】

金質獎 【 歷史建築南 大路警察宿舍修復再利用工程 】

金質獎 【 新竹市北門公有零售市場 】

金質獎 【 新竹市立棒球場新建工程 】

優質獎 【 那魯灣文化聚落 】

最佳施工品質類

金質獎 【 一平方公里天空纜線地下化與標誌共桿整併工程 】

優質獎 【 東大路道路人本環境改善工程】

最佳管理維護類

金質獎 【 新竹公園與動物園再生計畫 】

最佳環境文化類

卓越獎【汀甫圳周邊環境及汀甫圳通學步道與交通大學(博愛校區)周邊環境景觀改善工程】

特別獎【 進擊的公園 含綠光、民族、長和、大庄 、香山、南大、頂竹圍、關新公園及朝山社區公園 】

金質獎【 新竹水道取水口公園景觀改善工程 】

金質獎【 新竹市育賢國中校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程 】

優質獎【 香山濕地生態公園 】

優質獎【 新竹市動物保護教育園區 】

優質獎【 新竹市三民國小老舊校舍拆除重建暨幼兒園新建工程 】

優質獎【 新竹市明湖公園環境改造暨柴橋社區活動中心新建工程 】

優質獎【 南港賞鳥區生態景觀加值工程 】

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